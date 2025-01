Il Ryan Day dell’Ohio State completa la lunga e dolorosa scalata fino alla cima della montagna del football universitario

Michael Cohen Scrittore di football universitario e basket universitario

ATLANTA – Mentre le note finali di “Carmen Ohio” fluttuavano verso il soffitto cavernoso del Mercedes-Benz Stadium, i giocatori e gli allenatori dell’Ohio State si sono abbracciati a vicenda e li hanno usati per definire lo stato del nuovo campione nazionale di football universitario . È una tradizione che i Buckeyes onorano dopo ogni partita giocata – in casa o in trasferta, vinta o persa – e l’atmosfera non è mai stata più felice di lunedì sera, quando il nono titolo nella storia del programma è stato assicurato con una vittoria per 34-23. Notre Dame. Cara Alma Mater…OHIO!

L’allenatore dell’Ohio State Ryan Day ha offerto una variazione sui tradizionali movimenti delle braccia che hanno concluso la canzone mentre giacevano sul palco del banchetto dove era appena terminata la presentazione del trofeo di quest’anno. Invece di imitare le lettere OHIO al resto della sua squadra, come fa di solito ogni settimana, Day ha semplicemente mostrato il trofeo da 50 libbre, che era fatto di oro, bronzo e acciaio inossidabile. Aveva finalmente completato la lunga e dolorosa scalata al vertice della sua professione altamente studiata.

E quanto avrebbe potuto essere soddisfacente quel momento dopo tutto quello che Day aveva sopportato in questa stagione e nelle tre stagioni precedenti, nessuna delle quali includeva un campionato Big Ten o una vittoria sul Michigan. Quanto deve essere stata bella la canzone stasera e su questo palco, giustapposta al suono cupo e squillante dell’Ohio Stadium il 30 novembre mentre i Buckeyes subivano la loro quarta sconfitta consecutiva contro i Wolverines e scoppiava una rissa vicino al centrocampo, Pepper. -una realtà nebbiosa che non riusciva a risuonare con il Giorno sconvolto e sgomento. Quanto più meraviglioso deve essere stato l’abbraccio della sua famiglia, sapendo che i suoi figli non saranno disturbati quando torneranno a scuola più tardi questa settimana, e sua moglie non si preoccuperà delle minacce di morte contro suo marito. Anche le scene più allegre post partita dopo lo smantellamento di Tennessee, Oregon e Texas contenevano domande persistenti sul futuro di Day nel caso in cui lo stato dell’Ohio non fosse stato all’altezza di Notre Dame.

“Penso che al giorno d’oggi,” ha detto Day poco dopo la mezzanotte di martedì mattina, “si parla così tanto di vittorie e sconfitte, dei social media e delle persone che devono scrivere articoli e vengono dette molte cose. Sì, sicuramente colpisce te e la tua famiglia. Ma quando ti iscrivi a questo lavoro, devi essere abbastanza forte da resistere a quelle tempeste, ora è una storia ancora migliore.”

La storia della vittoria dell’Ohio State contro Notre Dame parla di un attacco inarrestabile che ha segnato nei primi quattro possedimenti e ha avuto nove palle perse su 12 tentativi al terzo down. Si tratta di una difesa che è stata ostacolata nel drive di apertura della partita e poi ha risposto cedendo solo 11 yard totali nei quattro drive successivi, nessuno dei quali ha portato a punti. Si tratta di un kicker dannoso Jayden Fielding che si è connesso da 46 yard e 33 yard per mantenere i Fighting Irish a debita distanza nella seconda metà. È una conversione critica del terzo down appena prima del timeout di due minuti in cui lo staff tecnico si è fidato della matricola Jeremiah Smith per battere la copertura a uomo per un field goal da 56 yard che ha effettivamente sigillato la partita.

Ma la storia del campionato nazionale dell’Ohio State non può essere raccontata senza esaminare la crescita e la maturazione di Day, che è subentrato a Urban Meyer nel 2019 e ha trascorso gran parte di un decennio armeggiare e lavorare prima di perfezionare finalmente la formula durante il primo iterazione. Dai playoff a 12 squadre. Ciò significa che la storia del titolo di quest’anno sarà, ad esempio, la scelta di Day di assumere il coordinatore difensivo Jim Knowles dall’Oklahoma State e restare con lui dopo le scarse prestazioni contro Michigan (due volte) e Georgia, e Knowles alla fine cambierà la sua unità nel 2024. Si tratta dell’ex quarterback del Kansas State Will Howard (17/21, 231) in merito all’identificazione e al reclutamento. yard, due touchdown), la cui invidiabile miscela di leadership e talento era proprio ciò di cui i Buckeyes avevano bisogno dopo la delusione di Kyle McCord. Riguarda il legame di Day con la sua classe di reclutamento del 2021, la maggior parte dei quali ha deciso di saltare il draft NFL e tornare per un’altra possibilità di vincere tutto. È la volontà di Day di rinunciare ai compiti di chiamata e di assumere l’allora capo allenatore dell’UCLA Chip Kelly come coordinatore offensivo, liberandolo per essere maggiormente coinvolto in altre parti del programma, come la costruzione del roster e la raccolta fondi, che ha portato a uno dei risultati più importanti della nazione. portali di trasferimento più potenti. Racconta l’incredibile determinazione di Day nel riprendersi da un’altra straziante sconfitta contro il Michigan e nel guidare l’Ohio State a quattro vittorie consecutive post-stagionali contro squadre classificate settima, prima, terza e quinta quando sono state rivelate le teste di serie dei College Football Playoff.

“Non so se sorprende le altre persone”, ha detto Kelly lunedì sera, “(ma) non ha sorpreso me perché è costruito per questo. Gliel’ho detto molto tempo fa, quando è diventato l’allenatore qui. “Vai a correre, perché sei fatto per questo.” Sono davvero felice per lui – e i giocatori dicono la stessa cosa – per come ha gestito tutta l’Ohio Against the World. A volte era Woody Hayes Athletic Focus contro il mondo, perché eravamo solo noi.

Eppure, l’aspettativa era sempre che l’Ohio State arrivasse ad Atlanta e derubasse Notre Dame, proprio come i Buckeyes avevano superato i loro precedenti tre avversari nei playoff con un punteggio combinato di 111-52. canzoni a caso”OH! … YO!” ha cominciato a rimbombare per il centro di Atlanta poco dopo l’una di lunedì, mentre centinaia di tifosi marciavano in stile parata lungo Peachtree Street e verso lo stadio, tutti raggruppati per resistere alle temperature insolitamente fredde. Si potevano sentire più di 60 storie di applausi dal raduno pre-partita dell’Ohio State sopra le spesse finestre del media hotel, il che testimonia sia la passione dei fan dell’Ohio State sia quanto possano essere rinfrescanti le leggi sui container aperti Pochi isolati a sud, all’incrocio tra Marietta Street NW e Centennial Olympic Park Drive, un cartellone pubblicitario girevole mostrava ripetutamente la pubblicità dell’Ohio State”, diceva in un perfetto discorso da allenatore che avrebbe reso orgoglioso Day.

I loro sforzi di marketing hanno avuto luogo a due passi da SkyView Atlanta, la gigantesca ruota panoramica dall’altra parte della strada dove i fan di entrambe le scuole hanno posato davanti agli anelli olimpici. Una famiglia di fedeli irlandesi combattenti indossava cappelli di trifoglio abbinati che avvolgevano le loro teste e sotto il mento, con i volti che sporgevano dal centro dove ogni foglia si incontrava. Più vicino allo stadio, dove gli parcheggiatori si riscaldavano con bombole di propano, un’auto della squadra di Notre Dame è stata dipinta dalla coda all’abitacolo con una statistica che non ha bisogno di essere aggiornata: 11 CAMPIONATI NAZIONALI CONSENSUS,” si legge in bianco lettere sui quadrifogli.

E per un momento, anche se per un breve periodo, la possibilità di un altro titolo nazionale per Notre Dame è sembrata decisamente reale. Il fatto che i Fighting Irish abbiano trasformato il loro drive di apertura in un’odissea da 18 giocate e 75 yard in cui il quarterback Riley Leonard ha fatto a pezzi la difesa di Knowles con relativa facilità, rigore dopo rigore, ha dato origine alla vaga idea che l’allenatore Marcus Freeman e la sua squadra di perdenti indipendenti potrebbe effettivamente essere la più esplosiva del football universitario con la squadra. Quando Leonard è corso indisturbato oltre la linea di porta per un punteggio di 1 yard che ha dato a Notre Dame un vantaggio iniziale, l’esuberante minoranza verde dello stadio ha scatenato un ruggito da timpano. Day era così confuso da quello che era successo che trascorse l’intero timeout multimediale prima del calcio d’inizio successivo studiando il film su un tablet, in bilico vicino alla linea delle 35 yard tra vagabondi casuali senza meta.

“Direi che il primo drive è stato un po’ insolito per noi,” ha detto il linebacker Cody Simon. “Ci aspettavamo di uscire allo scoperto e di dominare.”

Il regno è arrivato abbastanza presto, e con esso alcuni sentimenti viscerali di Day che hanno sottolineato quanto desiderasse questo titolo nazionale dopo anni di tensioni personali e familiari. Ha alzato il pugno due volte e ha alzato la gamba mentre il quarterback Quinshon Judkins irrompeva attraverso i placcatori ed entrava in end zone per un vantaggio di 14-7. Si è unito alla folla in tifo nel Bronx quando l’infrazione di Notre Dame è stata segnalata per trattenuta, la prima penalità del genere contro un avversario dell’Ohio State da settembre. Saltò in aria e agitò le braccia per l’eccitazione quando una finta schiacciata dei Fighting Irish cadde incompleta a pochi metri da dove si trovava Day. E quando i suoi giocatori lo hanno soffocato con Gatorade nei momenti finali – quando i Buckeyes erano sicuri di vincere – è saltato tra le braccia del placcaggio offensivo Josh Fryar e ha urlato di gioia.

Circa 20 minuti dopo, dopo la cerimonia di premiazione e l’esecuzione di “Carmen Ohio”, Day uscì dal campo sotto il folto gruppo di tifosi dell’Ohio State. Erano passate solo sette settimane da quando Day aveva fatto la stessa passeggiata dopo una devastante sconfitta casalinga contro il Michigan che aveva visto una raffica di imprecazioni e insulti e richieste di dimissioni. Questa volta, Day ha semplicemente alzato il braccio destro mentre migliaia di Buckeyes lo incoraggiavano.

“Niente è garantito”, ha detto Day. “Ma ho sempre – nel profondo della mia mente – penso che il popolo dell’Ohio e l’intera Buckeye Nation, dopo aver attraversato momenti difficili e aver visto una squadra e un gruppo di allenatori attraversare momenti difficili per raggiungere i propri obiettivi obiettivi, questo significherebbe. E spero che siano tutti orgogliosi di ciò che abbiamo fatto.”

Michael Cohen si occupa di football universitario e basket per FOX Sports con particolare attenzione ai Big Ten. Seguitelo a @Michael_Cohen13 .

