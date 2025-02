Il Super Bowl ritorna a Noola: Revisione “Har-Howl”, Beyoncé’s Show e The Blackout

Per la prima volta dal Super Bowl XLVII, il grande gioco torna a Caesars Superdome, come Kansas City e Philadelphia Eagles vicino alla compensazione di domenica.

Editori birichini 2 correlati

New Orleans è un Super Bowl a lungo termine: il Super Bowl LIX sarà 11.

Nel 2013, Baltimore Ravens ha confinato San Francisco 49ers 34-31 e ha dato la loro prima perdita di Super Bowl nella storia del franchising. È stata una finale adatta per la leggenda di Ravens Ray Lewis, che è partito dopo la partita come ultimo giocatore rimasto della lista di apertura della squadra del 1996. Team di San Francisco.

Ma il Super Bowl XLVII è ricordato per più motivi di un semplice punteggio della scatola. Ecco perché è ancora noto come “Har-Howl”, “Beyonce Bowl” e “Blackout Bowl”.

Harbaugh Bros.

Per la prima volta nella storia del Super Bowl, due fratelli hanno affrontato come capo allenatori: John Harbaugh, guidato da Ravens, Jim Harbaugh aiutando i 49er. La rivalità tra fratelli ebbe luogo sulla scena più sorprendente, con John, 50 a quel tempo, il meglio del fratello minore Jim, 49 anni. Aggiungendo un altro strato alla relazione di famiglia, il figlio di Jim e il nipote di John, Jay Harbaugh.

I fratelli hanno persino organizzato una rara conferenza stampa congiunta prima della partita, in cui John ha riassunto meglio le scommesse:

“Per una festa che arriva brevemente, sarà un’aspra delusione. Quindi è il calcio. Quindi è la vita.

John & Jim Harbaugh che mostrano l’amore dell’altro davanti al Super Bowl XLVII 🥹❤ 📺: #BALVSLAC – stasera 20:15 ET su ESPN

📱: flusso di streaming #Nflplus e ESPN+ pic.twitter.com/ehouse – NFL (@NFL) 25 novembre 2024

Il primo “Beyonce Bowl”

Lo spettacolo a metà tempo del Super Bowl XLVII era l’originale “Beyonce Bowl”, anche se il nome è stato successivamente usato per il suo successo nella vigilia di Natale del 2024 di Houston Texans. Nel 2013, il cantante ha nuovamente incontrato il bambino di Destiny e ha rilasciato un set elettrizzante che ha affascinato 110,8 milioni di spettatori, il secondo spettacolo a metà tempo.

Ha dato il via al “Run the World (Girls)” e ha fatto un drammatico ingresso sul palco quando Vince Lombardi ha detto lo stadio. Quindi Kelly Rowland e Michelle Williams sono apparsi letteralmente dal pavimento per unirsi a lei a “Boothylicious” e “Independent Woman of Part I.” ha causato un aumento delle vendite di musica.

Beyonce ha accumulato 220.000 download digitali la settimana successiva, mentre Destiny’s Child – anche se non ha pubblicato l’album dal 2004 – ha visto un salto del 36%.

E poi … le luci si sono spente. Ma questa è una storia per un’altra sezione.

“Blackout Bowl” conduce a qualsiasi luci in Nola

Per 34 minuti incredibili, metà dei superdomi al buio. L’interruzione ha colpito subito dopo un record di scavo di 108 yard Jacoby Jones, che Ravens ha costruito all’inizio del terzo trimestre entro il 28-6.

Lo spettacolo di mezza vita, alimentato da un generatore indipendente, non era da biasimare. Nel frattempo, il pubblico ha fissato le spaventose colpi di Superdom -Lit a metà a scatti spaventosi e ha osservato il più strano ritardo del Super Bowl.

Ma quando la forza è tornata, ha fatto 49er.

San Francisco ha attaccato e dopo aver giocato un touch run di 15 yard Colin Kaepernicka, un deficit di 22 punti è diminuito a due. Ma il ritorno non ha raggiunto quando Baltimora ha tenuto la vittoria.

N. 30: Super Bowl XLVII – “The Blackout Bowl” Ravens vs. 49ers (3 febbraio 2013) #NFL100 @Ravans 📺: NFL 100 più grandi giochi @Nflnetwork pic.twitter.com/udxadhcwxb – NFL (@NFL) 5 ottobre 2019

L’indagine ha successivamente monitorato il fallimento del dispositivo appena installato.