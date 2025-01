Il tempo di Quinn Ewers in Texas potrebbe essere finito, ma il suo impatto non può essere negato

Lago Litman Analista di calcio e football universitario

ARLINGTON, Texas – Circondato da telecamere e giornalisti e scortato dalla polizia, Quinn Ewers attraversò il campo verso il tunnel che avrebbe portato agli spogliatoi del Texas. Osservò la scena intorno a lui: gli schermi dell’AT&T Stadium si illuminarono di scarlatto con le parole “LO STATO DELL’OHIO VINCE!” e “CHAMPIONS” in maiuscolo. Ha riconosciuto alcuni fan del Longhorn che hanno aspettato il suo passaggio e hanno mostrato il loro sostegno al quarterback del Texas con le corna alzate, cercando di ignorare il fatto che la presentazione del trofeo stava arrivando, e non per la sua squadra.

Quando raggiunse la fine del tappeto erboso per entrare nello stadio, Ewers si voltò, guardò di nuovo il campo e gli baciò due volte l’asciugamano attorno al collo. Aveva fatto tantissimo in quest’area: aveva giocato per il campionato statale di una scuola superiore, aveva vinto un titolo Big 12 e forse aveva appena giocato lì la sua ultima partita di football.

L’Ohio State ha battuto il Texas 28-14 nelle semifinali dei College Football Playoff al Cotton Bowl venerdì sera per avanzare alla partita del campionato nazionale CFP contro Notre Dame. Era il secondo anno consecutivo che la stagione dei Longhorns si concludeva a questo punto. L’ultima volta erano a una partita dal battere Washington. Questa volta sono andati vicini a fermare i Buckeyes, ma ancora una volta non sono stati all’altezza.

Entrando nell’incontro CFP con Ohio State, i giocatori del Texas hanno parlato della sconfitta dell’anno scorso contro gli Huskies e di come abbia creato la cultura per questa stagione. Ewers ha detto che avrebbero fatto “tutto il necessario per riportarci qui” e volevano fare un ulteriore passo avanti.

Ci sono quasi riusciti.

Sotto 21-14 con poco meno di sette minuti da giocare, Ewers, calmo e costante come sempre, ha guidato l’attacco del Texas dalle sue 25 yard fino al primo e goal dalla linea delle 2 yard dell’Ohio State. . Nella prima partita, Jerrick Gibson ha scelto di centrare senza alcun guadagno. – Abbiamo scelto un pacchetto pesante, che è il pacchetto di Jerrick, ha detto l’allenatore del Texas Steve Sarkisian. “L’abbiamo eseguito e ovviamente non abbiamo ottenuto molto movimento.”

Al secondo tentativo, Ewers ha lanciato la palla a Quintrevion Wisner, che ha cercato di arrivare al limite, ma è stato divorato dalla difesa dell’Ohio State per una perdita di 7 yard. “È una di quelle giocate che se la blocchi ti portano in end zone, ma noi no, e perdiamo un bel po’ di yard”, ha detto Sarkisian.

Nel terzo periodo, il passaggio di Ewers, destinato alla matricola Ryan Wingo, è stato intercettato in end zone. “A quel punto, sei bloccato dietro la palla otto perché sapevamo di essere sotto di quattro a causa del punteggio della partita”, ha detto Sarkisian.

E al quarto down, Ewers è tornato indietro per passare, solo per essere rapidamente avvolto dal difensore dell’Ohio State Jack Sawyer. Ha eliminato il quarterback, ha raccolto un fumble e lo ha restituito a 83 yard per un touchdown. Ewers ha detto che ha sentito Sawyer arrivare, ha cercato di allontanarsi da lui e ha pensato di poter portare via la palla prima del touchdown.

“Non è che stessi cercando di dare loro un gioco”, ha detto Ewers. “Ma ho visto Jack correre con la palla sulla linea laterale. È una cazzata, amico. Ma è un grande giocatore, un grande individuo, una grande persona.

“È proprio una cazzata. È una cazzata.”

Era comunque un modo poetico per porre fine alle cose. Ewers ha iniziato la sua carriera alla Ohio State ed è stato compagno di stanza di Sawyer prima di trasferirsi in Texas dopo un semestre. Alla domanda se i due si fossero detti qualcosa dopo la partita, Sawyer ha detto alla trasmissione che Ewers aveva detto: “Ricordati di te”, prima di andarsene ridendo.

“Quello è mio figlio”, ha detto Sawyer di Ewers. “Ovviamente eravamo compagni di stanza quando era qui. Ho molto rispetto per lui e per il resto della squadra del Texas”.

Per quanto massiccio sia stato il touchdown di Sawyer, non è stato l’unico momento decisivo nel Cotton Bowl di venerdì sera. Verso la fine del secondo quarto, una giocata dopo che il Texas aveva pareggiato la partita sul 7-7, il running back dei Buckeyes TreVeyon Henderson ha preso un passaggio di Will Howard ed è rimasto intatto per 75 yard per un touchdown che ha dato alla sua squadra un vantaggio di 14-7. per metà tempo. Parte del piano di gioco difensivo del Texas era quello di essere consapevoli di Henderson in campo aperto – ha fatto un gioco simile contro l’Oregon al Rose Bowl quando ha realizzato un field goal da 66 yard – ma la copertura si è interrotta.

“È un peccato che siano comparsi sullo schermo”, ha detto Sarkisian. “Non credo che nessuno se lo aspettasse. Sicuramente ci è voluto un po’ di slancio.”

Il Texas ha avuto una forte risposta nel terzo trimestre. Ewers ha condotto il punt del pareggio, mentre la difesa ha giocato a luci spente su un’intercettazione, riempiendo Quinshon Judkins sul terzo e 1, licenziando Howard e interrompendo un altro passaggio sul terzo e 15. Alla fine della notte, i Longhorns avevano due licenziamenti: Ohio State ne aveva rinunciati 12 durante tutto l’anno e Howard doveva ancora essere licenziato in una partita di playoff. L’unità ha anche reso invisibile la stella Jeremiah Smith, trattenendolo a una sola presa per 3 yard.

“Il piano di gioco (del coordinatore difensivo Pete Kwiatkowski) in quella situazione al numero 4 è stato sorprendente”, ha detto il difensore Jahdae Barron.

L’Ohio State potrebbe essere stato il favorito in questa resa dei conti, ma entrando nel quarto quarto, sembrava che la partita fosse nelle mani del Texas.

Alla fine, però, Ewers non è riuscito a dare il massimo quando ne aveva bisogno, e i Longhorns non hanno ottenuto il loro risultato perfetto. Il chiamante del segnale senior ha terminato 23 su 39 per 283 yard con due touchdown, un intercetto e quattro licenziamenti. Il Texas non è stato in grado di eseguire la palla in modo efficace, consentendo una corsa di 58 yard, uno dei peggiori totali dell’anno.

Ora Ewers, che ha sognato per tutta la vita di diventare il quarterback titolare del Texas, non gioca per un campionato nazionale. Ma sarà una figura chiave nell’aiutare Sarkisian a trasformare il programma in un concorrente d’élite.

“Sono molto orgoglioso di Quinn”, ha detto Sarkisian. “Non so se sia mai stato all’altezza degli standard che tutti pensano che sia. Ma alla fine, tutto ciò che fa è presentarsi ogni giorno, lavorare ed essere un grande leader ed essere un grande compagno di squadra. E è un vero onore per lui perché oggi la natura umana guarda Twitter, guarda Instagram, guarda i social media, gli articoli scritti, le bacheche dei fan e quant’altro.

“Ma questo ragazzo non l’ha mai fatto. Ha lottato per tutto questo. Non si è mai lamentato di questo una volta. E penso che sia per questo che ha così tanto rispetto da parte dei suoi compagni di squadra.”

Per quanto riguarda Ewers e il suo futuro, si ipotizza che riceva offerte lucrative NIL per accedere al portale di trasferimento. Non si è dichiarato per il draft della NFL, ma secondo quanto riferito, la sua mente è pronta in questo momento. Non ha commentato la questione dopo la partita.

Per quanto riguarda il futuro del programma, i fan hanno già rivolto la loro attenzione ad Arch Manning.

“Fa male, brucia in questo momento”, ha detto Sarkisian. “Ma non lascerò che questa partita e un paio di partite mettano in ombra ciò che siamo riusciti a ottenere in questa stagione. Sì, vogliamo essere campioni. Questa è la vita. Vuoi sempre uscirne vincitore. Ma abbiamo così tanto da imparare da questa stagione e questa stagione è così tanto di cui essere orgogliosi”.

Laken Litman copre football universitario, basket e calcio per FOX Sports. In precedenza ha scritto per Sports Illustrated, USA Today e The Indianapolis Star. È autrice di “Strong Like a Woman”, pubblicato nella primavera del 2022 in occasione del cinquantesimo anniversario del titolo IX. Seguitelo a @LakenLitman .

(Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata .)