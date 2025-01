Il Tennessee imbattuto rafforza la sua presa sulla classifica n. 1 nella Top 25 degli AP

Lunedì, il Tennessee ha rafforzato la presa sulla posizione n. 1 nella Top 25 AP dopo due vittorie consecutive, inclusa una sul rivale della SEC Arkansas, hanno reso i Volunteers l’unica squadra imbattuta nel basket universitario maschile di Divisione I.

I Vols hanno ottenuto altri quattro voti al primo posto e hanno ottenuto 45 su 60 dalla giuria nazionale per rimanere in testa al sondaggio per la quinta settimana consecutiva. Auburn ha ottenuto altri 15 primi posti per rimanere al numero 2, mentre Iowa State, Duke e Alabama hanno completato i primi cinque, che sono rimasti invariati per molti campionati in tutto il paese dopo la prima settimana di conference play.

Record di squadra 1. Tennessee 14-0 (45) 2. Castagna 13-1 (15) 3.Iowa St. 12-1 4. Il Duca 12-2 5.Alabama 12-2 6.Kentucky 12-2 7. Margherita 13-2 8.Florida 13-1 9. UConn 12-3 10. Texas A&M 12-2 11. Kansas 10-3 12.Houston 10-3 13.Illinois 11-3 14. Mississippi St. 13-1 15.Oregon 13-2 16.Michigan St. 12-2 17.Oklahoma 13-1 18. Gonzaga 12-4 19. Menfi 12-3 20. Purdue 11-4 21. Virginia Occidentale 11-2 22.UCLA 11-3 23. Mississipi 12-2 24.Michigan 11-3 25. Utah St. 14-1

Il Tennessee è migliorato fino a 14-0 dopo aver sconfitto lo stato di Norfolk e una vittoria per 76-52 sull’allora n. 23 Razorbacks, a pari merito per la terza serie di vittorie consecutive più lunga nella storia della scuola. E quando la Florida perse in una sparatoria contro il Kentucky e l’Oklahoma fu distrutto dalla Crimson Tide, lasciarono i Volunteers come l’unica squadra senza macchia nei principali campionati universitari maschili.

“Sono la squadra numero 1 del paese per un motivo”, ha detto l’allenatore dell’Arkansas John Calipari, “e la mia delusione non è stata il fatto che sono arrivato in Tennessee e non ho perso una partita. È stato che in un certo senso hanno gestito noi.”

I Vols hanno ottenuto molto in questa stagione. Solo una volta non sono riusciti a battere qualcuno in doppia cifra.

“È tutta una questione di giocatori, sai? Buone famiglie”, ha detto l’allenatore del Tennessee Rick Barnes. “Arrivano sapendo cosa ci aspettiamo, ma lo aspettano anche da loro stessi. È solo necessario che venga loro ribadito quotidianamente.”

I Wildcats sono saliti di quattro posizioni al numero 6 sulla Florida. Sono stati seguiti da Marquette, Gators, UConn e Texas A&M, che hanno battuto il Texas regalando agli Aggies l’ottava vittoria consecutiva.

Il Kansas è sceso di quattro posizioni al numero 11 dopo aver perso contro il West Virginia ed eliminato l’UCF. I Jayhawks sono stati seguiti da Houston e Illinois – i più grandi scalatori di questa settimana, che sono saliti di nove posizioni – insieme a Mississippi State e Oregon.

Lo stato del Michigan era il n. 16 e Oklahoma perdono cinque posizioni dopo la sconfitta per 107-79 contro i Crimson Tide. Gonzaga, Memphis e Purdue completano la top 20 dopo che i Boilermakers hanno sconfitto Minnesota e Northwestern la scorsa settimana.

I Mountaineers, che hanno battuto lo stato dell’Oklahoma dopo aver battuto il Kansas, si sono classificati al 21esimo posto nella loro prima classifica dal 26 dicembre 2022. Sono stati seguiti da UCLA, Mississippi, Michigan e Utah State, con i Wolverines di ritorno da un’assenza di due settimane e gli Aggies che fanno il loro debutto stagionale al 25° posto.

“Sei 14-1 e sei sconvolto. È un po’ infantile, ma non puoi essere compiacente”, ha detto l’allenatore dello Utah State Jerrod Calhoun dopo che la sua squadra ha ottenuto una vittoria per 89-83 su Fresno State sabato. “Vivo la mia vita in modalità sopravvivenza.

Ascesa e caduta

L’Illinois è risalito di nove posizioni al numero 13 dopo una serie di 109-77 dall’allora n. 9 L’Oregon e la sua vittoria domenicale a Washington.

Cincinnati è caduta dal 16° posto dopo aver perso contro Kansas e Arizona. I Ducks hanno perso sei posizioni e l’UCLA è scesa di sette al numero 22 dopo che i Bruins hanno perso in Nebraska nell’unica partita della settimana.

dentro e fuori

La classifica n. 21 del West Virginia è solo la seconda nella Top 25 AP dall’ultima pubblicazione della stagione 2020-21. Il Michigan è classificato per la terza volta in questa stagione, mentre lo stato dello Utah è classificato per la prima volta con Calhoun in disparte. Quei tre sono andati a scapito di Bearcats, Razorbacks e Baylor.

Sul radar

Pittsburgh è stata la prima squadra fuori dalla Top 25 dopo aver aperto il gioco dell’ACC con vittorie su California e Stanford. Il Nebraska ha ottenuto 21 voti durante le sei vittorie consecutive. S. Bonaventure è apparso in cinque scrutini dopo aver sconfitto Fordham per la sua ottava vittoria consecutiva; I Bonnies, la cui unica sconfitta è contro lo Utah State, hanno trascorso solo tre settimane nel sondaggio dalla stagione 1970-71.

Orologio da conferenza

La SEC ha nuovamente guidato tutti i campionati con nove squadre, di cui tre tra le prime cinque e sei tra le prime 10. La Big Ten è stata la successiva con sei squadre nel sondaggio, mentre la Big 12 ne aveva quattro e la Big East due – entrambe in classifica. i primi 10. ACC, West Coast, American Athletic e Mountain West avevano ciascuno una squadra nel sondaggio.