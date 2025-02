Il termine della NBA – Luka, Butler, Suns, Warriors e tutto ciò che guardiamo

Dopo due giorni al negozio NBA (giovedì, 15:00 ET), quella che una volta sembrava essere una settimana tranquilla è diventata una delle più rumorose della storia della lega.

Quando Luka Doncic e Anthony Davis furono scambiati da soli in uno scambio storico e senza precedenti, De’aaron Fox divenne la prima stella a cercare di suonare con Victor Wembanyama e Jimmy Butler rimase a Miami, che sarebbe rimasto irrisolto a Miami.

Ora che la polvere ha iniziato a stabilirsi sui Lakers-Mavericks di successo e la scadenza sta arrivando, ecco la vista di ciò che abbiamo sentito parlare di negozi completati che potrebbero essere spostati e di ciò che guarderemo come questa settimana selvaggia.

Windhorst: La lega viene raramente catturata dalle transazioni, ma qui, anche dopo due giorni per spendere un accordo. Due hanno sentito di più: la relazione di Mavs e Doncic era più rotta di chiunque altro, e il ritorno dai Lakers era meno di quanto si aspettasse.

Bontemps: Da sabato sera è apparso sabato sera, è stato un commento: “Perché adesso?

Windhorst: L’immenso talento di Doncic è indiscusso, ma che il suo franchising sembrava muoversi così in fretta e in cambio ha lasciato relativamente poco, data la possibilità del futuro non -febbre per il Front Office Mavs o se i creatori hanno le decisioni della squadra che salva la squadra del Potenziale $ 350 milioni, Quagmire lo ha ampliato quest’estate.

Bontemps: Dopo che il GM di Mavericks Nico Harrison ha dichiarato che stava guardando da tre a quattro anni per la rivalità con Davis e Kyrie Irving, a differenza della sequenza temporale più lunga, sarebbe una sorpresa significativa se Dallas non prendesse ulteriori passi per espandere la sua lista prima del termine. I maverick hanno bisogno di aiuto in Backcourt, dove sono dolorosamente sottili con un manipolatore di livello alto a Irving, che si occupa di un’unità convessa nella parte posteriore.

Si ipotizzava che l’accordo di negoziazione collettiva avesse un ruolo in questo commercio. È vero?

giocare 1:14 Windhorst: Jimmy Butler cerca di costringersi a Phoenix Brian Windhorst descrive in dettaglio le ultime novità sulla saga di Business di Jimmy Butler e la persecuzione dell’altra stella accanto a Stephen Curry.

Bontemps: Le nuove regole del grembiule CBA hanno influenzato l’elenco in tutta la lega e continuerà. Ma questa attività era una questione di Mavericks – in particolare Harrison – decise che avrebbero preferito avere Davis che Doncic, e questo sarebbe successo.

Windhorst: Senza dubbio. Il direttore esecutivo di lunga data mi ha recentemente detto: “Con le nuove regole, dobbiamo capire che probabilmente ci sono solo circa 10 giocatori reali del massimo stipendio in campionato”. Breve elenco. Tranne che, Mavericks sembra essere.

Bontemps: Il CBA ha indubbiamente influenzato la via delle squadre. Abbiamo trascorso l’intera stagione a discutere di un gruppo di giocatori-brandon Inggram dopo Julius Randle dopo Zach Lavine (anche se è stato finalmente scambiato) con gli altri, sono bloccati in un po ‘di non scuola in termini di paese in termini di nuove regole.

Negli ultimi giorni, ho avuto interviste simili sulle prospettive a lungo termine per la massiccia estensione di Fox in arrivo a San Antonio.

Windhorst: Negli ultimi anni dopo gli effetti di Covid-19, il limite di stipendio è cresciuto molto e le nuove regole che hanno schiacciato i team ad alta spesa hanno portato a una correzione della squadra forse eccessiva che temeva contratti negativi. Con nuovi soldi televisivi, il soffitto aumenterà in modo significativo nei prossimi anni e verrà trovato un nuovo equilibrio.

Ma ora molti creatori della lega hanno paura di un errore che potrebbe combinare il loro franchising e diventare il loro lavoro. Ancora una volta, il trading nel possibile futuro voto Hall of Famer prima della sua squadra principale alla tua conferenza è anche difficile sicurezza del lavoro.

Dove si trovano le cose con Jimmy Butler?

Windhorst: L’ossessione di Butler arrivando a Phoenix Suns è stranamente ammirevole. Ha acceso il suo rapporto con il caldo e ha ferito la stagione della squadra. Ha anche bloccato le possibilità commerciali che sarebbero state buone convulsioni in cui poteva essere potenzialmente pagato e un candidato. Ma è un raro creatore di differenze che può appoggiare il risultato dei playoff e ha un sacco di potere. Butler sta cercando di usarlo.

Bontemps: Per tutta la mischia di Butler e del suo campo, questa non è una situazione in cui non è il calore trovare un pretendente per lui. Non c’è grande interesse a ottenere Butler. Per il tuo momento, si diceva che diverse opzioni che aveva fuori da Phoenix non era interessata a essere lì.

Windhorst: Non ha impedito al sole di tentare tutto ciò che è in loro potere di ritirare un triplo miracolo quando ha trovato una casa per Beal e il suo contratto ingombro, Bealu ha fatto accettare Beal per accettare questo posto con la sua clauso attirare il calore per inviare Butler. Hanno e provano negozi a tre/quattro/cinque squadre per far funzionare il fondo del mare. Butler fa il suo ruolo per comprare loro tempo.

Dopo alcuni giorni fino alla scadenza, il sogno dei sole è vivo, ma richiederà un’alleanza complessa. Il calore è molto motivato a spostare Butler e potrebbe lasciare il sole e inviarlo da qualche altra parte. (Golden State rimane le opzioni se il calore si esaurisce e quindi lascia che il nuovo team si occupi di caduta.)

Bontemps: La posizione di calore è rimasta invariata: vorrebbero spostarsi da Butler, ma non fanno una brutta attività. Se non possono fare quello che li soddisferà, lo affronteranno di nuovo in estate, quando Butler raccoglierà sicuramente il suo giocatore da 52 milioni di dollari – un gigantesco accordo di scadenza.

È stata una settimana selvaggia ed è solo martedì. Cosa sarà il prossimo?

giocare 3:08 Stephen A. spiega perché Mavs “aveva abbastanza” Luky Doncic Shannon Sharpe e Stephen A. Smith credono che il rapporto tra Luka Doncic e Dallas Mavericks debba essere teso per incoraggiare questo negozio.

Windhorst: Inventiva senza precedenti. Ho detto che il negozio di tre squadre è una squadra senza una squadra perché ero stanco di ascoltare ridicole strutture aziendali che hanno solo bisogno di una “terza squadra” per rendere tutti felici. Rendere tre lati è più difficile del 50% che renderlo felice. Ma con tutte le regole dei grembiuli rendono più difficili i negozi, c’è la possibilità che i negozi multiteam superano i vecchi negozi di team adiosi.

Bontemps: I negozi multiteam non solo superano gli antichi, ma praticamente tutti i negozi diventeranno tre o più squadre, perché i franchising cercano di evitare il grembiule. Questo offre molte più opzioni per i negozi, ma crea anche più ostacoli.

Windhorst: Quando i negozi includono più squadre, includono anche più concetti e più brainstorming. Questo porta alla costruzione di squadre che non avrebbero mai escogitato in passato. Quindi penso che ci saranno alcuni negozi giganti in cui molti giocatori/selezioni/swap/contanti/riflessioni si stanno muovendo. Sarà più difficile annunciare i vincitori e i perdenti, ma ci saranno alcune manovre difficili da studiare.

Bontemps: Forse la parte meno discussa del commercio Doncic è che ha aperto il tempo inaspettato degli eventi in quanto avrà luogo questa settimana. Ad esempio, Dallas e Los Angeles hanno elenchi selvaggiamente sbilanciati e quasi sicuramente proveranno a trasformare più mosse questa settimana. Ciò causerà conversazioni che non accaderebbero. Non abbiamo posto fine all’impatto dell’accordo.

Quali squadre guardi più vicine da ora e 15:00 ET di giovedì?

giocare 0:41 Shams to McAfee: Warriors chiama ogni giocatore All-Star Shams Charania dice a Pat McAfee che Warriors sta cercando di ottenere una stella che si abbina a Stephen Curry.

Bontemps: Sole. Butler potrebbe finire a Phoenix e la persecuzione mensile di Mat Ishbia collegata con l’attenzione di Butler sull’arrivo. In caso contrario, le cose potrebbero diventare più interessanti.

Phoenix ha già realizzato un’attività piuttosto controversa e ha rotto la sua prima selezione del primo direttore generale di Round General dello Utah Jazz Justin Zmik, che lo ha correttamente descritto come l’attività commerciale più attraente sul mercato, tre meno preziose per fare più mosse.

Se i piani di Ishbii per Butler fallissero, sarebbe in piedi con questo elenco? Questo sembra essere molto improbabile.

Windhorst: Guerrieri. Si sono circondati tra la ricerca superstar e hanno detto di non voler fare nulla per mesi. Il loro gioco in materia ha registrato irregolarità simili. Ma non possono aiutarsi a vicenda. Amano fare grandi negozi e vogliono spingere ogni goccia della famosa era di curry.

Faranno qualcosa e vorranno che sia fantastico. L’anno scorso stavano indagando sul fatto che gli erano stati dati LeBron James nella scadenza. Quest’anno, fonti affermano di aver studiato se Kevin Durant può tornare e intervistato Butler. Qualunque cosa accada, almeno i guerrieri sono sempre divertenti.

Bontemps: Sarà interessante vedere come le migliori squadre come Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies e Houston Rockets completano le loro liste per lo stretching.

Con l’NBA nella sua sezione più lunga di parità e campione del campione del Celtics nel periodo di due mesi del gioco medio, sarà affascinante scoprire se uno di questi candidati sente l’opportunità di intervenire prima di giovedì.