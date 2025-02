Il tiro di NBA All-Star 2025-Lillard è stato creato per una competizione in tre punti

Venti volte anni faL’ultima volta che l’NBA All-Star si è tenuta nella Bay Area, Damian Lillard era lì. Sparare 3, ovviamente.

Quando i festeggiamenti si terranno una settimana in città, il padre di Lillard a Houston gli ha permesso di rimanere a casa per una settimana. Tra le seguenti attività: una competizione a tre punti per i fan locali, durante le quali lui e suo fratello maggiore Houston Jr. Hanno raggiunto il campionato.

“È sicuramente un momento con un cerchio completo”, ha detto Lillard, nove volte All-Star e Oakland in California Milwaukee Bucks, risalenti alla baia. “È stata una settimana fantastica. Molti ricordi. Vince Carter ha vinto la competizione Dunk. Molti dei miei giocatori preferiti sono cresciuto e ho visto giocando a Star Game.

Ora, un quarto di secolo dopo, Lillard è in competizione per ottenere un hardware della competizione NBA a 3 punti per il terzo anno consecutivo, solo due giocatori (Larry Bird e Craig Hodges) hanno fatto qualcosa.

La terza vittoria diretta nell’evento nel mezzo della rivoluzione in tre punti, il punto di casa che sarà trascurato a causa di un’altra icona dell’area della baia: per tutta la meritata attenzione del Guardian State Garriors Golden, il Guardian Stephen Curry, ottiene come ottiene Il più grande tiratore di sempre, Lillard era il re NBA profondo 3 per diversi anni.

Western Final 2019 Il palcoscenico sarebbe stato impostato per liberare le due migliori guardie della lega.

La partita non è stata soddisfatta da Humbuk, con Curry Warriors che spazzava Blazer Portland Trail di Lillard per raggiungere la finale dell’NBA. Curry ha indubbiamente giocato a Lillard e ha presentato la stella di 36,5 punti per 22,3 punti per un’efficienza estremamente migliore.

Editori birichini

Ma tra la lunga ombra creata dal successo storico di Curry post -stagione e il semplice volume delle sue riprese a tre punti, c’è la percezione di essere nella sua stratosfera in termini di lunga efficienza. E questo non è del tutto vero.

Sì, Curry ha più tre di qualsiasi altro giocatore e 14 stagioni NBA con almeno 150 3s prodotti. Ma le 12 stagioni di Lillard con questo totale sono sempre al secondo posto. E quando si ritardi – a volte vicino alla metà del campo, come proposto dal suo soprannome di Lillard Logo – i numeri di Lillard sembrano più favorevoli da un’altra distanza rispetto a Curry e altre controparti.

Durante le ultime 10 stagioni, Lillard è stato il marcatore più accurato della lega di 30 o più brani, che si è associato al 31,9% dei suoi esperimenti, in secondo luogo per guardare lo spettro. Rispetto a Curry 179, ha praticato 240 di questa misura. La star di Golden State ha raggiunto il 27,1%nelle ultime 10 stagioni. (Atlanta Hawks All-Star Trae Young ha colpito un massimo di 30 piedi nell’ultimo decennio, ma ha anche preso molto più di qualsiasi giocatore. E il suo tasso di connessione, il 30,6%, è un po ‘sotto Lillard in questa finestra.)

Nonostante la sua reputazione, è ancora molte volte, come domenica contro Filadelfia 76ers, dove Lillard sembra catturare la difesa fuori dalla guardia con quanto è disposto a iniziare.

giocare 1:58 Dame cade 43 per guidare i dollari per vincere Damian Lillard lascia 43 punti per aiutare Bucks a battere 76er.

Ha appena terminato il terzo quarto dominante, in cui si è riversato in 15 punti con quattro tre. Ma nella prima partita del quarto, il generale dei pavimenti si trovava sul bordo del logo del mezzo anno di Bucks, finora che la guardia 76ers Tyrese Maxey lo ha lasciato incustodito, crede che Lillad non abbia osato rilasciare da lì.

Maxey aveva torto. Per un momento, Lillard pensò di far oscillare la palla, ma poi si rese conto di quanto fosse aperto, anche se era incredibile a 32 piedi dal cerchio. Sulle altre spalle alzò i talloni dal logo del Centro Court e gli lasciò volare da Oshkosh. Maxey ha cercato di chiudere, ma era troppo tardi.

La performance-vyzona 43 punti con otto 3s senza superstar ferite Giannis Anthetocounkou-up molto come la versione dominante di Portland di Lillard, che un tempo ha segnato 71 nel gioco.

Milwaukee avrà un disperato bisogno di lacune e produzione offensiva che il salto di Lillard crea, il tempo di gioco avrà la possibilità di replicare il suo campionato 2021.

I due più grandi Scatti dei turbolenti razzi di carriera di Lillard nei playoff 2014 e contro Oklahoma City Thunder nel post-stagione 2019, non solo il vincitore del gioco ma i vincitori della serie. In effetti, quando ha affondato l’iconico 37-INFOOTER sull’allora attaccante OKC Paul George, Lillard Great Clead ha salutato i giocatori di Oklahom City quando li ha inviati in offseason in modo ghiacciato.

Questi 3 sono stati resi possibili dal tiro unico che Lillard ha migliorato. La cosa più straordinaria del maglione del tiro al salto: apre completamente la palla sul palmo – facendo perdere brevemente il contatto con la palla con le dita – davanti alla roccia con le dita e la ha rilasciato con la mano destra.

Sorprendentemente, ha usato solo il suo palmo, senza contatto tra le dita e il basket. E quando è stato così, non ha avuto alcuna vera rotazione nei tentativi di sparare.

“Quando avevo 10 anni, mio ​​padre mi ha messo sul culo, tipo” Devi sparare (Z) dita! JJ Redick è un podcast “il vecchio e i tre”.

“È l’unica altra persona che abbia mai visto, è stato così. Era così imbarazzante, ma lo fece peggio di me; Letteralmente basta lampeggiare la palla.

Come metà delle misure di Lillard, ha cambiato un po ‘la sua apparizione in quello che è ora: il salto è in competizione per il terzo titolo a tre punti della competizione.

“Lo avrei semplicemente buttato via (dita)”, ha detto Lillard, una selezione sette volte di All-NBA, che la scorsa stagione ha guadagnato MVP All-Star. “E non appena ottieni una certa quantità di ripetizione, (tu) non lo senti davvero.”

C’è un’incredibile quantità di coerenza nei tentativi di 3 punti di Lillard nel corso degli anni. Un suggerimento: la lunghezza dei suoi tentativi su tiri a 3 punti è stata stabile per cinque stagioni consecutive al secondo. Negli anni 2020-21, 2021-22 e 2022-23, Lillard ha impiegato 0,38 secondi per rilasciare i loro colpi dall’arco. Nell’ultimo anno e mezzo, questo numero era praticamente lo stesso in 0,37 secondi.

Questo livello di coerenza dell’anno indubbiamente gli dà la gamba in qualcosa, come una competizione a tre punti, dove avere la stessa forma da uno scatto all’altro, ottiene importanza. E se vince la terza volta consecutiva a San Francisco, non essere sorpreso: 25 anni fa ha fornito un piano nell’area della Bay Area, una forma di tiro che si è sviluppata in uno dei più produttivi della storia della lega.

“Sono cresciuto davvero nella parte reale di Oakland. Vengo dal quartiere, quindi ho preso un autobus con queste persone ogni giorno. Ero con queste persone nel parco “, ha detto Lillard. “Per tornare a casa all’età di 34 anni e tutte queste persone mi conoscono davvero, penso che non vedo l’ora un po ‘, perché sanno davvero di averlo tirato fuori dal fango.”

Matt Williams di ESPN Jamal Collier e ESPN Research Matt Williams hanno contribuito a questa storia.