Il titolo di Sinner agli Australian Open dimostra quanto potesse essere dominante

MELBOURNE, Australia – C’era un senso di fiducia attorno a Jannik Sinner mentre marciava verso la Rod Laver Arena per la finale dell’Australian Open di domenica contro il familiare nemico Alexander Zverev. Si alzò in piedi; testa alta. Camminava con calma ma determinazione e sembrava avere la sicurezza di un uomo che sapeva già come si sarebbero svolte le prossime due ore e mezza.

Dal momento in cui Sinner è atterrato a Melbourne più di due settimane fa, era quasi inevitabile che difendesse il suo titolo. Quel comportamento freddo e concentrato, quasi privo di emozioni, è stato evidente durante tutto il torneo mentre ha spazzato via gli sfidanti con relativa facilità, mostrando la straordinaria abilità, l’atletismo e la fame che lo hanno visto balzare in cima alla classifica mondiale ATP lo scorso giugno. .

Sinner ha concluso l’Australian Open esattamente come lo aveva iniziato, quando ha passato la palla attraverso la difesa di un avversario indifeso. Sinner ha superato Zverev vincendo per 6-3, 7-6 (4), 6-3 e trionfando a Melbourne Park.

“È stata una prestazione straordinaria da parte mia. Di altissima qualità”, ha detto Sinner dopo aver sollevato il suo terzo trofeo importante. “(Come favorito) hai forse quella piccola pressione e attenzione extra dalla tua parte che devi gestire. Ma sai che puoi farcela perché l’hai fatto una volta. Sono estremamente felice.”

Sinner non ha perso tempo nel dimostrare la sua autorità nella lotta per il titolo di domenica. Nel primissimo punto ha messo a segno un asso subito dopo la ‘T’. 15-0. Un altro, un altro al centro dell’area di servizio, in cui Zverev ha infilato a malapena la racchetta. 30-0. Poi un cambiamento, una consegna ampia ma che produce esattamente lo stesso risultato. 40-0. Zverev avrebbe ottenuto il quarto servizio che aveva affrontato in partita, solo per Sinner che ha colpito un laser di rovescio irrevocabile lungo la linea. Gioco, peccatore. In 90 secondi, ha inviato al secondo miglior tennista del pianeta l’avvertimento più minaccioso.

Jannik Sinner ha sconfitto Alexander Zverev in due set vincendo il titolo dell’Australian Open. JAMES ROSS/EPA-EFE/Shutterstock

Come ha fatto nel cammino verso la finale, contro Zverev, Sinner ha mostrato la sua capacità di giocare come un muro di mattoni umano, rimandando tutto in rete con precisione da videogioco e disciplina impeccabile. Di tutti i giocatori che hanno partecipato alla seconda settimana del torneo, nessuno ha commesso più errori non forzati di Sinner. In finale ne ha realizzati 27, ovvero quasi la metà del conto di Zverev.

Sinner ha perfettamente cavalcato il confine tra pazienza e aggressività, sapendo quando fare un passo indietro sulla difensiva e quando alzare la posta con il suo potente jab. Ha gestito il suo cambio come un grande lanciatore di baseball, passando dal colpire un colpo piatto profondo un pelo sopra la rete al suo diritto piegato intrecciato con topspin che sfreccia fuori dal campo. Indipendentemente dal tiro, Sinner prendeva regolarmente di mira il diritto di Zverev, il suo diritto più debole, costringendolo a giocare un gioco a cui non voleva giocare. Quanto più duravano gli scambi, tanto più favorivano Sinner, che ha segnato il 67% dei punti con almeno nove tiri.

Nei pochi punti di pressione che Sinner ha dovuto affrontare, si è anche rialzato per affrontare il momento. Sotto 5-4, 30-0 nel secondo set, Sinner ha prodotto un trio di prime di servizio irrepetibili per uscire dai guai. Quindici minuti dopo, ha mantenuto i nervi saldi e ha vinto il suo 16esimo tie-break negli ultimi 18. Ma la statistica più sorprendente della partita è stata che Sinner non ha mai affrontato un break point. Era il tipo di tennis implacabile che continuava a logorare e demoralizzare Zverev finché il numero due del mondo prima sembrava sconfitto, poi fu battuto.

“All’inizio entravo in campo e cercavo di essere piuttosto aggressivo, questo mi ha dato la sicurezza di sentire la palla in un certo modo”, ha spiegato Sinner. “Si tratta di cercare di rimanere sempre lì mentalmente, cercando di giocare ogni punto nel miglior modo possibile. Il modo in cui ho gestito ogni situazione in campo – non solo oggi in finale, ma in generale – è stato bello”.

Sinner ha fatto molto di più che semplicemente rivendicare il suo terzo titolo major domenica sera. La sua vittoria su Zverev ha coronato altre due settimane scintillanti sul palco del Grande Slam per l’italiano e lo ha consolidato come un moderno titano sul cemento. Ha inoltre confermato che il tennis è saldamente passato all’era della superficie.

“È il miglior giocatore sul cemento in questo momento. È semplice”, ha ammesso Zverev dopo aver perso la sua terza finale del Grande Slam. “Mi ha completamente battuto. Speravo di poter essere più competitivo oggi, ma tu sei semplicemente troppo bravo. È così semplice. Non c’è nessuno più meritevole di questo trofeo”.

Ci sarà chi sosterrà che lo sport vivrà nell’era Novak Djokovic fino al giorno in cui il 24 volte campione major deciderà di appendere la racchetta al chiodo, ma è chiaro che Sinner ormai ha lasciato alle spalle la stella serba e sta rapidamente avanzando. il suo modo di essere impareggiabile. sui campi in cemento.

Dall’ultima vittoria del Grande Slam di Djokovic, gli US Open del 2023, Sinner lo ha battuto in tutte e tre le partite e ha messo insieme un curriculum che potrebbe rivaleggiare con molti nella Hall of Fame del tennis. Ha vinto due volte gli Australian Open, gli US Open, le ATP Finals, ha collezionato più vittorie di chiunque altro nel tour, ha vinto oltre 20 milioni di dollari in premi in denaro e ha mantenuto il primo posto nella classifica mondiale per 33 settimane. Ha ancora solo 23 anni.

Il numero 1 della classifica Sinner è arrivato alla finale con 20 vittorie consecutive sul cemento. Mark Avellino/Anadolu tramite Getty Images

L’ultimo titolo di Sinner in Australia lo ha reso il quinto uomo nella storia del tennis a vincere tre Grandi Slam consecutivi sul cemento, unendosi a Djokovic, Roger Federer, Ivan Lendl e John McEnroe. Ha vinto 19 titoli di tornei nella sua carriera, di cui 17 sul cemento. Ha perso solo tre campi in cemento negli ultimi 14 mesi.

Alcuni riterranno giusto che sia Sinner a strappare il testimone a Djokovic, date le molte somiglianze stilistiche tra i due. Come Madison Keys aveva fatto con Aryna Sabalenko 24 ore prima, Sinner lo ha “alzato” e ha fatto del suo meglio, imitando molti dei doni ultraterreni di Djokovic che hanno guidato il 37enne al record di 10 titoli a Melbourne Park e in mezzo. . il più grande curriculum di tennis mai creato.

“Fa tutto meglio”, ha detto Zverev di Sinner. “Si muove meglio di me. Colpisce meglio di me il diritto. Colpisce meglio di me il rovescio. Risponde meglio di me. Vola meglio di me. Assomiglia molto a Novak quando era al suo meglio. Mancano a malapena . È molto difficile vincere un punto con il rovescio di Kurt. Non ti danno tempo. È in un universo diverso da chiunque altro.”

Come Djokovic, Sinner non ha mai permesso a nessuno di sistemarsi. Non ha mai permesso a nessuno di prendere il controllo, non ha mai permesso a nessuno di sognare realisticamente di poter essere lui a detronizzarlo. Era come se sapesse che l’unica persona al mondo che poteva impedirgli di sollevare la Norman Brookes Cup per la seconda volta in 13 mesi era lui stesso.

La domanda per Sinner ora, mentre cerca di continuare a costruire la sua eredità, è se riuscirà a trasferire il suo successo sul cemento ad altre superfici del tennis.

Sinner deve ancora raggiungere la finale degli Open di Francia o di Wimbledon, il che, francamente, data la sua abilità negli altri due major di questo sport, sembra un’anomalia destinata a cambiare prima o poi. Il suo gioco è molto adatto alla velocità sul cemento, ma non c’è motivo per cui non possa avere successo sulla terra battuta, sull’erba o su entrambi.

“È sicuramente una cosa a cui penso sempre”, ha detto Sinner quando gli è stato chiesto se ha quello che serve per avere successo fuori dai grandi campi. “Certo, mi sento più a mio agio sul cemento. Penso che si possa vedere. Ma lo prendo come positivo perché devo continuare a migliorare sulle altre superfici.”

“Ci metterò tante energie e cercherò di trovare le strade giuste. Sono ancora giovane e penso di avere tempo per adattarmi. È proprio questo che mi piace, la difficoltà di cercare di capire dove posso migliorare. ” Spero di dimostrarlo, devi essere un giocatore completo”.