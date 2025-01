Il Tottenham ha confermato che Rodrigo Bentancur ha subito una commozione cerebrale

L’allenatore del Tottenham Hotspur Ange Postecoglou ha confermato il centrocampista Rodrigo Bentancur ha subito un trauma cranico nella semifinale di Coppa Carabao vinta contro il Liverpool mercoledì.

Bentancur è crollato in campo al sesto minuto della partita prima di essere portato in barella otto minuti dopo. È stato poi immediatamente portato in ospedale per accertamenti.

Il nazionale uruguaiano, 27 anni, ha provato a colpire di testa la palla, che è stata lanciata dall’angolo quando è avvenuto l’incidente.

“Per fortuna la buona notizia: ovviamente era in ospedale e hanno fatto tutti gli esami per verificare che andasse tutto bene. E sì, va tutto bene, è tornato a casa e sta bene, si sente bene”, ha detto Postecoglou in un comunicato. video pubblicato dagli Spurs su X.

“Ora ovviamente seguiremo i protocolli, un paio di settimane in cui devi assicurarti che tutto sia ok, ma per fortuna sembra una commozione cerebrale ma niente di più.”

L’allenatore australiano ha elogiato i suoi giocatori per aver gestito l’incidente.

“Era preoccupante e si vedeva, soprattutto Pedro (Porro) che era lì per primo e sapeva che era una situazione preoccupante,” ha detto. “Ma penso che i ragazzi abbiano gestito la cosa bene e che il team medico abbia gestito la cosa bene e, come ho detto, per fortuna tutto il meglio.

Gli Spurs avranno James Maddison E Papa Matar Sarr disponibile domenica nel terzo turno della FA Cup al Minnows Tamworth. Tamworth gioca nella National League, la quinta divisione del calcio inglese.

Nonostante le strutture del Lamb Ground, il campo di casa del Tamworth, siano ben lontane da quelle a cui sono abituati i suoi giocatori, Postecoglou ha detto che la sua squadra non avrà problemi con gli spogliatoi relativamente modesti.

“Non sono giocatori multimilionari. Sono esseri umani molto comprensivi”, ha detto Postecoglou della sua squadra.

“Sono brave persone. La maggior parte di loro viene da posti come questo, alcuni da peggio.”

“Andranno lì e rispetteranno il fatto che Tamworth lo costruirà probabilmente per la partita più importante della loro vita. E sono sicuro che faranno tutto il possibile per creare un’atmosfera in cui siano orgogliosi del loro terreno e delle loro strutture.”