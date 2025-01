Il Tottenham ha ingaggiato il portiere Antonin Kinski in mezzo a una crisi di infortuni

Antonin Kinsky si è trasferito al Tottenham. Ricardo Larreina/Europa Press tramite Getty Images

Il Tottenham Hotspur ha ingaggiato il portiere Antonín Kinski dello Slavia Praga con un contratto fino al 2031, club della Premier League. confermato domenica.

Il trasferimento del 21enne agli Spurs è soggetto all’ottenimento di un permesso di lavoro e di un’autorizzazione internazionale.

L’acquisto di Kinski amplia le possibilità dell’allenatore Ange Postecoglou in porta con un portiere titolare Guglielmo vicario deve affrontare un lungo periodo in panchina dopo l’intervento chirurgico alla caviglia rotta a novembre.

Nelle ultime settimane il Postecoglou ha dovuto fare i conti con diversi infortuni di giocatori chiave. La malattia ha colpito anche la squadra questa settimana e l’allenatore ha confermato di avere a disposizione solo 11 giocatori in forma prima della sconfitta per 2-1 contro il Newcastle United sabato.

Portiere di seconda scelta Fraser Forster è stato uno di quelli che hanno saltato la partita contro il Newcastle a causa di un malore Brandon Austin debutto nel club.

Gli Spurs hanno lottato per la coerenza in campionato e sono 12esimi in classifica con 24 punti in 20 partite, 21 dietro la capolista Liverpool.