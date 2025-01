Il Tottenham offre Randal Kolo Muani come anello della Juventus – fonti

Il Paris Saint-Germain ha ricevuto la prima offerta dal Tottenham per l’attaccante francese Randal Cole MuaniLo riferiscono fonti ad ESPN, nonostante il club francese avesse già raggiunto un accordo di prestito con la Juventus.

Gli Spurs, 11esimo nella classifica della Premier League, stanno cercando di rafforzare la loro unità offensiva e martedì hanno presentato un’offerta per un prestito con opzione di riscatto, secondo le fonti.

Coprire lo stipendio di 700.000 euro (720.000 dollari) al mese di Kolo Muani non sarebbe un problema per il club londinese – e se il PSG dovesse essere convinto dall’offerta della squadra di Premier League, il giocatore sarebbe lasciato a decidere tra Spurs o Juventus.

Kolo Muani, che ha 37 presenze in nazionale con nove gol, è entusiasta di trasferirsi in Inghilterra e altri club hanno mostrato interesse, tra cui Everton, West Ham United e Aston Villa.

Randal Kolo Muani sta cercando di lasciare il Paris Saint-Germain questo gennaio. Luciano Lima/Getty Images

L’attaccante parigino ha collezionato 14 presenze con il club in questa stagione, segnando due volte, ma è stato reso disponibile per un trasferimento dopo essere stato ritenuto in esubero dall’allenatore Luis Enrique.

Kolo Muani, 26 anni, non era nella rosa delle ultime due partite contro Saint-Etienne e Monaco e secondo fonti ESPN, dovrebbe saltare anche la partita di Coppa di Francia di questa settimana contro l’Espanyol.

La saga dei trasferimenti significa che l’attaccante è alla ricerca di una nuova sfida 18 mesi dopo essersi unito al club della sua infanzia per 95 milioni di euro (102,6 milioni di dollari) dall’Eintracht Francoforte.