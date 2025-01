Il trofeo del Super Bowl è stato ribattezzato Tom Brady? Perché una leggenda NFL lo guida

Nessuno dei premi di squadra più importanti della NFL prende il nome del giocatore. Tuttavia, Bill Belichick pensa che dovrebbe cambiare e ha in mente un certo giocatore.

Il capo allenatore vincitore del sei tempo del Super Bowl crede che il difensore che ha vinto con ciascuno di questi titoli dovrebbe essere il nome del premio del Super Bowl.

“Forse dovrebbero nominarlo come un trofeo Brady”, Belichick Ha detto “Andiamo!” podcastRiferendosi a Tom Brady. “Ne ha vinti sette.”

Attualmente, i premi del Super Bowl prende il nome dall’allenatore della Hall of Fame Vince Lombard, che ha portato alla vittoria dei Green Bay Packers in ciascuno dei primi due Super Bowl. Sebbene queste due vittorie del Super Bowl siano state le uniche due vittorie del Super Bowl che l’iterazione dei Packers, Lombardi aveva anche aiutato Green Bay a vincere tre titoli della NFL prima di queste vittorie.

Tuttavia, da allora, sono emerse diverse altre dinastie. I Pittsburgh Steelers hanno vinto quattro partite del Super Bowl negli anni ’70. San Francisco 49ers ha avuto quattro vittorie del Super Bowl negli anni ’80. Dallas Cowboys ha vinto tre dei cinque Super Bowl nei primi anni ’90.

Brady e Belichick seguirono Cowboy nella linea delle dinastie della NFL e continuarono a correre senza precedenti con i New England Patriots. Il duo ha portato la squadra ai sei campionati del Super Bowl, vincendo tre nei primi anni 2000 prima di aggiungerne altri tre negli anni 2010. Brady ha vinto il suo settimo campione del Super Bowl nel 2020 con Tampa Bay Buccaniers, che non solo gli ha dato il maggior numero di giocatori nella storia della NFL, ma gli ha anche dato più di qualsiasi squadra.

Quando una volta i Patriots di Brady e Belichick con i patrioti hanno pensato di rispondere, le teste di molte persone ottengono lentamente. Patrick Mahomes e Andy Reid hanno già vinto tre Super Bowl e hanno colpito i loro biglietti per giocare insieme nella quinta grande partita (Super Bowl Lix, 9 febbraio alle 18:30 su Et Fox) quando cercano di diventare la prima squadra a vincere tre Super Bowl diretto.

Quando Belichick era una delle persone che potevano relazionarsi con il successo dei Maestri, Belichick chiese al suo “Let’s Go!” Collaborazione Jim Gray di quanto grande avesse un ego e quanto doveva sottometterlo per la squadra. Belichick rise da quel concetto dicendo che “Gli allenatori non vincono le partite, gli allenatori li perdono” prima di aggiungere che i premi del Super Bowl dovrebbero essere nominati da Brady.

“I giocatori vincono le partite. Non puoi vincere le partite senza buoni giocatori”, ha detto Belichick. “Non mi interessa chi sia l’allenatore, è impossibile. Non puoi vincere senza buoni giocatori. Sai che l’ho notato quando avevo (Lawrence) Taylor e (Carl) Banks e Harry Carson, Pepper Johnson, Jim Burt, Everson Walls, tutti quei giganti sono Corey Dilly, Troy Brown, Ty Law, Rodney Harrison.

“Devi avere buoni giocatori e come allenatore vuoi dare ai giocatori la possibilità di vincere. Vuoi metterli nella posizione in cui vanno lì e giocano bene, hanno la possibilità di vincere. Questo è l’allenatore che mi ha insegnato , c’è sempre un modo per vincere.

Brady fa parte della sua prima missione del Super Bowl quest’anno, invitando il Super Bowl a Fox. Nel frattempo, Belichick è diventato il capo allenatore della Carolina del Nord a gennaio.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamente.