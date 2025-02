Il veterano della squadra nazionale statunitense Crystal Dunn ha firmato con Saint-Germain a Parigi durante la stagione 2027.

Il trasloco si svolge meno di una settimana dopo che Dunn si è dimesso da Gotham FC nella serie nazionale di Soccer League.

“Sono così felice di iniziare questa nuova avventura. La mia famiglia mi supporta e viene con me, quindi è stato importante per me trovare un club che mi fida di me come giocatore, ma accetta anche che vengo con la mia famiglia. Ho detto In una dichiarazione pubblicata da PSG venerdì.

Il marito di Dunn è francese. La coppia è un ragazzo di 3 anni, Marcel.

Gotham FC ha firmato Dunn di 32 anni alla fine del 2023. Ha giocato una stagione con un club che si è esibito in 23 partite con un goal e due aiuto.

Prima di Gotham, Dunn suonava a Portland Thorns, la maggior parte dell’anno 2022 della nascita di suo figlio. Aveva anche un sacco di coraggio della Carolina del Nord, Chelsea nella Super League femminile inglese e nello Spirito di Washington.

Il nativo di New York Dunn ha giocato nella squadra americana ha vinto la medaglia d’oro Alle Olimpiadi di Parigi la scorsa estate. Era anche nella squadra Ha vinto la Coppa del Mondo 2019 femminile.

Dunn si è esibito in 154 partite negli Stati Uniti, 25 gol e 20 aiuto.

“Quando giro la pagina e mi preparo per un nuovo capitolo, sono pieno di eccitazione per ciò che è in anticipo” Dunn mandato su Instagram mentre lasciava Gotham. “Il viaggio continua e mi impegno a raggiungere nuove vette e spingermi per essere assolutamente la versione migliore di chi sono. Tutto è per un motivo, e sono pronto ad adottare questo prossimo passo con passione, grazia, grazia e piacere . “

Reporting Associated Press.

