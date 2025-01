Il viaggio di 36 anni della canzone vincitrice degli Orlando Magic

Dopo 42 minuti di un’emozionante vittoria per 98-74 sugli Orlando Magic lo scorso marzo, la guardia dei New York Knicks Josh Hart si è seduto accanto al suo armadietto al Madison Square Garden, riprendendo fiato e riflettendo sulla notte.

La vittoria ha spezzato la serie di cinque vittorie consecutive di Orlando. Ma altrettanto importante, se non di più, per Hart, negava il tentativo della magia di compiere il rituale.

Dal novembre 2023, Orlando celebra ogni vittoria con un video sui social media, spesso stuzzicando i fan con “vuoi sentire quella canzone nel primo post?”. La grafica finale della colonna sonora è abbinata a un ritornello accattivante e ritmato che recita: “Orlando Magic, Orlando Magic, Orlando Magic, oh, oh, oh, ohhhhhh”.

Hart non era timido nell’esprimere il suo piacere nel farlo sparire, almeno per la notte. Quando gli è stato chiesto dell’importanza di sconfiggere la magia, non ci ha messo molto a spiegarlo.

“Era così importante perché non volevo vedere il post degli Orlando Magic su TikTok (sulla) loro canzone con alcune mucche danzanti”, ha detto.

Josh Hart dice che era importante per i Knicks vincere stasera, quindi non vede Magic pubblicare un TikTok di mucche danzanti 😂 Restate sintonizzati per l’interpretazione di Josh degli Orlando Magic 🎤 pic.twitter.com/EFHfWSPo9M — Video dei Knicks (@sny_knicks) 9 marzo 2024

Sebbene Hart abbia definito la canzone un “banger”, Orlando non ha dimenticato cosa lo ha motivato.

Quando i Magic hanno battuto i Knicks il 6 gennaio, loro ha pubblicato la clip I commenti di Hart. Le mucche ballavano in sottofondo mentre risuonava il ritmo della canzone.

È solo un esempio di come la canzone post-vittoria di Orlando si sia trasformata in un fenomeno sui social media, portando nuovi fan in una squadra giovane e in crescita.

Al 13 gennaio avevano condiviso la canzone su TikTok 700 volte, secondo i dati forniti dai Magic a ESPN. Ciò ha prodotto 174 milioni di impressioni e 154 milioni di visualizzazioni video, di cui 66 milioni sulla pagina “Per te”.

Le voci hanno raggiunto livelli significativi grazie a un’interpretazione orecchiabile del brano, che è servito come sigla originale di The Magic del 1989.

“È una tradizione davvero interessante…”, ha detto a ESPN la guardia magica Jalen Suggs. “In un gioco serio e in certi momenti e momenti di una stagione seria, (puoi) permetterti di lasciarti andare un po’, sai, divertirti un po’, sorridere e goderti la canzone.”

Prima della sua prima stagione nel 1989, Orlando ha collaborato con Gettings Production su una traccia per introduzioni di lettori video e spettacoli di danza sul campo. Glenn Gettings ha scritto la canzone e poi ha trovato un artista Disney locale per cantarla.

L’artista della canzone originale è la voce dietro l’orecchiabile “Orlando Magic, oh, oh, ohhhhhh”. Cantano anche una strofa di due versi che include “Abracadabra, razzamatazz. Slam dunk sesame”, quindi termina la rima con “Hocus pocus, alakazam/Gonna set the spirit free”.

“Sembrano gli anni ’80”, ha detto a ESPN Shelly Wilkes, vicepresidente esecutivo del marketing e della responsabilità aziendale di Orlando. “E per qualche motivo è semplicemente decollato.

Ad un certo punto hanno smesso di usare la canzone nell’arena. Di tanto in tanto lo staff faceva pressioni per il suo ritorno, ma secondo Wilkes la risposta era sempre no.

Anche i tifosi non lo hanno dimenticato. Nel novembre 2021, Kevin Clark di ESPN ha pubblicato una clip di un’esecuzione dal vivo della canzone. Clark ha affermato che la traccia non ha ricevuto abbastanza riconoscimenti.

È diventato rapidamente virale. Nel giro di un’ora, la pagina X di Magic lo ha ripubblicato, scrivendo “1000 RT e lo giocheremo durante la partita di domani”. Non più di 20 minuti dopo, il palo ha superato quella soglia.

1000 RT e ce lo giocheremo durante la partita di domani https://t.co/WWjqHV3AG9 — Orlando Magic (@OrlandoMagic) 12 novembre 2021

Orlando l’ha suonata alla prossima partita casalinga e la canzone ha iniziato a guadagnare più attenzione sui social media. In 20 anni con il franchise, Wilkes ha detto di non aver mai usato la canzone prima di quella notte.

Nel gennaio 2022, The Magic ha iniziato a pubblicare variazioni su “suona quella canzone” o “suona la musica” sui social media. Orlando non lo ha utilizzato in un formato meme post-vittoria fino a dicembre 2022 dopo aver sconfitto gli Atlanta Hawks. La canzone è stata presentata su TikTok con una grafica della partitura e un video sul retro.

Tutto è cambiato durante la stagione 2023-24. Il 2 novembre 2023 Magic ha iniziato a pubblicarlo regolarmente ed è decollato.

“Ha avuto così tanta popolarità perché erano così stupidi, davvero”, ha detto Wilkes.

Il primo post vincente della stagione 2023-24 includeva una clip dello streamer Kai Cenata che balla con la sigla in sottofondo.

È stato il risultato del duro lavoro dei Magic durante la bassa stagione.

Sette creatori di contenuti social svolgono la maggior parte del lavoro di modifica post-vincita. In vista della stagione 2023, il team di creazione di contenuti sui social media di Magic ha iniziato a soddisfare i video virali. Il risultato è stato una cartella condivisa di contenuti su cui la squadra fa affidamento dopo ogni vittoria.

“Vedono tutto quello che c’è là fuori e stanno semplicemente eliminando i contenuti che stanno diventando virali o che pensano siano divertenti o che potrebbero avere qualcosa a che fare con la squadra avversaria o altre conversazioni culturali”, ha detto Wilkes.

I membri del team progettano un’idea video e la mettono insieme prima di una partita imminente. Il team esamina una libreria di video per prepararsi, ma, in base a come procede il gioco, può apportare modifiche. L’avversario quella notte spesso detta anche la direzione del video.

I Toronto Raptors sono stati presi di mira in un video in cui qualcuno non apriva una bottiglia di champagne seguito da un imitatore del rapper canadese Drake.

“Quando dico che sono un po’ troppo vecchio anche solo per trovare questi video,” ha scherzato Wilkes. “Dico ad alcuni di loro, cosa sta succedendo?” Ma ti fanno sempre ridere, e penso che parte di questo sia dovuto al montaggio, trovano sempre quel ritmo per far accadere qualcosa di pazzesco nel montaggio.”

Meme a parte, la traccia è rimasta costante, anche se si è evoluta in diverse versioni da quando Orlando l’ha reintrodotta.

Prima della stagione 2023-24, il franchise ha collaborato con il vincitore del Grammy Award Ayo the Producer. Ayo ha aggiunto un colpo alla schiena che è rimasto per tutta la campagna. In questa stagione, dopo aver visto vari remix della canzone, Orlando ha deciso di tornare alla versione originale.

Wilkes ha spiegato che secondo lui l’originale aveva più senso. Ha rivelato che il team sta lavorando a un remix brasiliano per gli account portoghesi di Magic.

Ciò che ha fatto decollare i pali la scorsa stagione è semplice: Orlando ha continuato a vincere. Più vittorie, 47 nella stagione regolare per l’esattezza, hanno significato più opportunità per i fan di rimanere “oh, oh, ohhhhhh” bloccato nelle loro teste.

“È facile esaltarsi, soprattutto dopo una vittoria. Non importa se si tratta della stagione regolare o dei playoff, è solo l’energia che porta”, ha detto Suggs.

Ispirati dal fenomeno “light the beam” dei Sacramento Kings nella stagione 2022-23, Wilkes e il suo team hanno cercato di creare la propria tradizione vincente che colmasse il divario tra i social media e l’esperienza nell’arena. Nel febbraio 2024 avevano sviluppato la loro risposta: riunire giocatori e tifosi attraverso un video dopo una vittoria sul campo.

Quella rivelazione viene poi trasformata in un post sui social, creando una celebrazione che mette in contatto i giocatori direttamente con i fan, sia di persona che online.

SÌAA DELL SUONA LA CANZONE pic.twitter.com/Z41YrbNNbI — Orlando Magic (@OrlandoMagic) 28 novembre 2024

La tradizione di giocatori come Suggs, Wendell Carter Jr. e Tristan da Silva che salta su una tavola tra i canti di “suona la canzone” si è diffuso anche oltre Orlando Fatture di bufalo e giganti del calcio italiano Juve adottando la melodia per i tuoi post sui social media.

Suggs lo ha definito qualcosa che unisce giocatori e fan.

“Per capire che stasera sei uscito e hai portato a termine le cose, devi lasciare il campo con una vittoria. Allora potremo riunirci tutti insieme non solo per celebrare il doppiaggio (o) celebrare la canzone, ma celebrare che siamo una unità, un suono”, ha detto.

Man mano che è cresciuto, i giocatori sono diventati più consapevoli.

Un mese prima dei commenti di Hart, il suo compagno di squadra Jalen Brunson si era vantato con il team dei social media di Magic.

Devo elogiare il magico team sociale. Ogni volta che apro TikTok sento “Orlando magic ooooooooooooo” letteralmente ogni volta — Jalen Brunson (@jalenbrunson1) 15 febbraio 2024

Anche dopo aver scherzato dicendo che sperava di evitare di essere presente, Hart ha rivelato la sua ossessione per le canzoni.

*Apre TikTok, va alla pagina Orlando Magic* — Josh Hart (@joshhart) 4 maggio 2024

“Ottenere questo tipo di reazione e popolarità è davvero fantastico per noi e ci aiuta a celebrare queste vittorie”, ha detto Wilkes. “Ciò rende le nostre vittorie ancora più vantaggiose per i giocatori e la squadra, giusto? Perché le vittorie ricevono un’attenzione particolare.”

Tuttavia, un earworm non è una buona cosa per gli avversari. Non importa quanto sia accattivante, non è così divertente essere il destinatario. La canzone potrebbe servire come motivazione sufficiente per vincere e non farsi ascoltare, proprio come è stato per Hart.

Suggs la pensa diversamente. La magia è troppo potente per essere ignorata.

“È semplicemente fantastico, come quando senti un bel ritmo ovunque tu sia, come puoi non annuire?” ha detto Suggs. “Hanno trovato un grande ritmo, buone parole dietro e sono gli Orlando Magic; questo è quello che siamo… quindi come puoi non amarli e supportarli?”

La prossima occasione di Suggs e Orlando di ascoltare la loro sigla potrebbe essere dopo la partita contro i Boston Celtics venerdì alle 19:00 ET su ESPN.