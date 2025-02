Il video dei fan che corrono sui cavalli a Filadelfia dopo il Super Bowl -Sejr sarà virale

I Philadelphia Eagles hanno individuato la luce delle avversità nel Super Bowl domenica.

Hanno fatto una fermata enfatica per l’offerta dei Chiefs per porre fine alla prima torta nella storia della NFL, ha battuto e battuto Patrick Mahomes per sei sacchi e tre entrate sulla strada per una vittoria dominante nel 40-22 nel Super Bowl LIX.

Nelle notizie scioccanti, la città di Filadelfia si è evoluta in una bella scena festiva caotica che ha persino coinvolto alcune specie diverse nel partito.

In un video condiviso su X attraversando, sei fan di Eagles potevano essere visti casualmente per trotterellare le strade di Filadelfia a cavallo mentre gridava “Go Birds”.

Vai uccelli

Nessuno sa come celebrare un titolo giusto come Philly, e il caos era molto atteso quando il sindaco della città ha supplicato i fan di stare lontano dalle posizioni leggere se la squadra ha vinto, che è diventato un argomento a button hot dopo che un fan è salito dopo un post Dopo il campionato NFC e Autunno alla loro morte.

Invece, questa volta, i fan di Eagles hanno preso il percorso più sicuro e hanno semplicemente strappato il semaforo e li hanno portati in giro per la città.

Sono contento per la squadra di Eagles … Tuttavia, i fan di Eagles non meritano un Super Bowl.

Altrove durante la celebrazione, i fan hanno comandato due auto della spazzatura, hanno abbattuto vari altri semafori e bloccato la polizia di entrare in determinate aree usando la lavanderia tirata fuori da una biancheria che i fan avevano svuotato.

Tuttavia, il primo incidente è stato un segno che le cose erano andate troppo lontano quando la rana di Kermit è stata accesa in un gesto simbolico di ciò che ha fatto la difesa di Eagles contro Patrick Mahomes.

Speriamo che nessun altro fan, cavalli o Muppet siano stati feriti durante queste feste.

