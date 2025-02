Il video di Saquon Barkley che celebra dopo che il Super Bowl diventa virale

Saquon Barkley è il migliore che torna nella National Football League.

Ha avuto una delle più grandi stagioni che questo gioco abbia mai visto e ha superato il marchio di 2.500 corti di corsa per registrare i cantieri più precipitanti in una sola stagione (stagione regolare e fine).

In particolare, lo ha fatto nonostante sia seduto fuori dal finale di stagione.

Tutto il duro lavoro, i poteri e tutto ciò che ha passato con i New York Giants ha finalmente dato i suoi frutti.

Pertanto, come mostrato in una clip condivisa dalla Dianna Russini di Athletic, il prodotto Penn State ha avuto un’esplosione sotto la celebrazione del Super Bowl della sua squadra.

Saquon diventa pazzo e festeggia. pic.twitter.com/gkidbm5i8s “Di Diana Russini (@mmrussini) 10 febbraio 2025

Un barkley senza camicia era nel mezzo della pista da ballo e ha mostrato i suoi movimenti mentre i suoi compagni di squadra erano felici.

Barkley ha compiuto 28 anni lo stesso giorno in cui è diventato un campione del Super Bowl.

Non è molto meglio di così, ed è una festa che non dimenticherà mai.

Non aveva bisogno di molto tempo a giocare per una squadra in guerra per raggiungere la cima dei suoi poteri e vincere il suo primo campionato.

La linea offensiva di prim’ordine degli Eagles lo ha aiutato costantemente a scoprire corsi di corsa in entrambe le direzioni, permettendogli di fare un numero significativo di giochi spettacolari durante la stagione.

Tutto sommato, MVP di Barkley Eagles è stato durante la loro gara di campionato.

Spero che sia una testimonianza di quanto siano ancora importanti i backs running in questo campionato, anche se le squadre continuano a far sembrare che possano essere utilizzate e facili da sostituire.

