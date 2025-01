Il video mostra il fumo di un incendio vicino alla struttura pratica dei Rams

La partita di playoff tra Minnesota Vikings e Los Angeles Rams al SoFi Stadium è in bilico mentre gli incendi infuriano nel sud della California.

Mentre la partita rimane in programma per lunedì, la NFL sta esplorando piani di emergenza, con lo State Farm Stadium in Arizona che emerge come potenziale sede alternativa.

Filmati recenti hanno aumentato la preoccupazione poiché si poteva vedere del fumo proveniente dalla struttura di allenamento dei Rams.

Bridget Condon di NFL Network ha catturato una scena inquietante di fumo che si dirigeva verso il complesso, visibile oltre la recinzione marchiata Rams.

L’immagine drammatica mostra il fumo che si alza sullo sfondo delle attrezzature per il fitness e del campo di allenamento, sottolineando la gravità della situazione.

Una vista migliore delle vicinanze della struttura dei Rams pic.twitter.com/qtv8Sm51bo — Bridget Condon (@BridgetCondon_) 9 gennaio 2025

L’allenatore Sean McVay ha rassicurato, confermando che nessun giocatore o allenatore vive nelle aree attualmente danneggiate dagli incendi.

“I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti a tutti coloro che sono colpiti da questi incendi.” -HC Sean McVay pic.twitter.com/sVYxeDgdCC — Los Angeles Rams (@RamsNFL) 9 gennaio 2025

Pur esprimendo la speranza per un rapido contenimento, ha rivolto i suoi pensieri alle persone colpite dagli incendi devastanti.

La risposta della NFL mostra la loro priorità sulla sicurezza poiché mantengono discussioni attive con entrambe le squadre e con la Players Association.

Lo State Farm Stadium è pronto come opzione di backup comprovata, avendo ospitato partite trasferite in passato.

Man mano che la situazione si evolve, tutti gli occhi rimangono concentrati sull’incendio e sul suo potenziale impatto su questo gioco.

La lega continua a monitorare da vicino le condizioni, bilanciando l’eccitazione dei playoff con la sobria realtà di un disastro naturale.

PROSSIMO: I Rams annunciano due cambiamenti nel roster sabato