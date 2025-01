Il video mostra Russell Wilson di nuovo in palestra dopo la sconfitta nei playoff

Dopo due anni molto frustranti con i Denver Broncos nel 2022 e nel 2023, il quarterback Russell Wilson ha avuto un 2024 leggermente migliore con i Pittsburgh Steelers.

Ma anche se è tornato ai playoff, è stato comunque un finale deludente per lui dato che i suoi Pittsburgh Steelers sono stati eliminati dai Baltimore Ravens durante il fine settimana nel round wild card dei playoff.

A pochi mesi dall’inizio delle OTA, Wilson era già pronto per la prossima stagione, secondo Dov Kleiman.

Nonostante sia stato eliminato dai playoff appena tre giorni fa #Steelers Il QB Russell Wilson è tornato in palestra e sta dando il suo contributo. "Riavvio. Anno nuovo. È uno stile di vita."

C’è stato un tempo in cui Wilson era uno dei migliori quarterback della NFL quando era con i Seattle Seahawks, guidando la franchigia al campionato del Super Bowl nella stagione 2013 e quasi vincendone un altro l’anno successivo.

Il suo gioco è diminuito in modo significativo negli ultimi anni e, sebbene non abbia giocato così male come nel 2022, gli Steelers potrebbero aver bisogno di migliorarlo per tornare al loro posto familiare come una delle squadre d’élite della lega.

Ha firmato un contratto di un anno con loro la scorsa stagione, il che significa che presto sarà un agente libero, e con il backup QB di Pittsburgh Justin Fields destinato a diventare un agente libero, ci sono speculazioni su cosa potrebbe fare la squadra in quella posizione.

Il loro status di draft (arriveranno 21° al primo turno) probabilmente impedirà loro di ottenere lì un legittimo segnalatore di franchising, quindi resta da vedere cosa faranno per trovare qualcuno che sarà un degno successore di Ben. Roethlisberger.

