Il video pubblicitario pre-playoff di Bo Nix sta diventando virale

Bo Nix, il debuttante dei Denver Broncos, sta andando alla grande dopo essersi guadagnato il titolo di Giocatore offensivo della settimana dell’AFC dopo una prestazione dominante nella settimana 18.

Nix si è presentato nella demolizione per 38-0 di Denver della squadra numerosa di rinforzi di Kansas City, lanciando per 321 yard e quattro touchdown migliori in carriera mentre completava ben 26 passaggi su 29.

La sua serie di vittorie non potrebbe arrivare in un momento migliore mentre i Broncos si preparano per la resa dei conti con le Wild Card contro i Buffalo Bills.

Per la prima volta in quasi un decennio, i Denver Broncos si ritrovano di nuovo in corsa per i playoff, con Nix che gioca un ruolo centrale nella loro rinascita.

Il quarterback esordiente ha suscitato ancora più entusiasmo pubblicando un video pubblicitario che fa vibrare i fedeli dei Broncos in attesa del loro ritorno post-stagionale.

Bo Nix ha pubblicato uno dei video PIÙ DURI che tu abbia mai visto sul suo IG per pubblicizzare #Broncos prima partita di playoff. 🔥🔥🔥pic.twitter.com/78lvxvtzG1 — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 8 gennaio 2025

Il video ha colpito tutte le note giuste con i fan che non sono riusciti a contenere il loro entusiasmo.

“Bo Nix è uno stallone QB e una persona ancora migliore!” ha entusiasmato un seguace, mentre un altro è rimasto semplice: “Sì. È piuttosto difficile.”

Bo Nix è uno stallone QB e una persona sempre migliore! — David G (@DavidGregoryTM1) 8 gennaio 2025

SÌ. È piuttosto difficile — trent22b.eth (@trent22b_eth) 8 gennaio 2025

Alcuni fan stanno già sognando in grande, con commenti del tipo “Riusciranno a farcela, vero…” e “Era 🔥 Qualche testo di Eminem sarebbe stato ancora più hot!!”

Gestiranno i turbamenti, non è vero… — NuggetsDynasty (@KobeeeeGoat) 8 gennaio 2025

Era 🔥 Qualche testo di Eminem sarebbe stato ancora più hot!! — SoccerDude (@CollinDude) 8 gennaio 2025

Nix, che si è guadagnato il titolo di capitano della squadra esordiente, ha abbracciato il suo ruolo di leadership lasciando parlare la sua prestazione. La sua filosofia è semplice: gioca duro, mantieni la fiducia ed esegui quando conta.

Ha chiarito che le azioni prevalgono sulle parole e il suo unico obiettivo è aiutare la squadra a ottenere vittorie.

Mentre i Broncos entrano nel match di domenica contro i Bills, sono considerati chiaramente perdenti in questa partita di playoff televisiva a livello nazionale.

Ma con il recente slancio dei Nix e la rinnovata energia della squadra, sono pronti a dimostrare che gli scettici si sbagliano.

