Il WR dei capi DeAndre Hopkins ha abbracciato un raro tiro nei playoff

KANSAS CITY, MO. – DeAndre Hopkins è in giro per la lega da un po’, con i Kansas City Chiefs che sono la sua quarta squadra in 12 stagioni NFL. Ma in un certo senso, Hopkins si è sentito un novellino quando è arrivato tramite uno scambio di mezza stagione.

All’improvviso si è allineato con Patrick Mahomes, Travis Kelce, Chris Jones, Andy Reid e altri e non aveva mai sentito prima il peso delle aspettative che ne derivavano. All’età di 32 anni, cominciando a rendersi conto della sua mortalità calcistica, questa situazione era esattamente ciò che Hopkins voleva.

“Viene da un campionato – due campionati – quindi è molto diverso da qualsiasi posto in cui sia stato”, ha detto Hopkins, che ha raggiunto i playoff all’inizio della sua carriera con gli Houston Texans e gli Arizona Cardinals. entrambe le squadre hanno raggiunto il turno di divisione.

“Tutto ciò che tutti fanno qui, non solo in questa struttura ma anche al di fuori della struttura, è dettagliato ed è così che puoi vincere i campionati”, ha aggiunto. “Significa molto. Porta il tuo gioco a un altro livello. Richiede la tua concentrazione, la tua spinta, la consapevolezza che stai giocando per qualcosa.”

Hopkins non è il ricevitore prolifico che era all’inizio della sua carriera con i Chiefs. In 10 partite dal suo arrivo, Hopkins ha effettuato 41 ricezioni per 437 yard e quattro touchdown.

Ma ha comunque aiutato i Chiefs a raggiungere un record di 15-2, un nono campionato consecutivo dell’AFC West e il numero 1 dei playoff dell’AFC.

“Non sapevi cosa aspettarti dai giocatori dentro e fuori dal campo”, ha detto Mahomes. “Ma è entrato nella stanza ed è stato un leader sin dal primo giorno. Insegna ai ragazzi più giovani, aiuta i ragazzi più giovani nella stanza con le cose che ha imparato. Poi sali sul campo di pratica e vedi quanto è ancora esplosivo e come può ancora fare quelle giocate, e può affrontare uno contro uno il meglio del meglio e vincere.

“È stata sicuramente una bella sorpresa per me vederlo sul campo di calcio. Penso di potergli dare sempre più possibilità perché sembra che giochi ogni volta che lo faccio”.

L’intensità della situazione aumenta solo da qui. I Chiefs aprono la corsa dei playoff del 2024 sabato contro i texani all’Arrowhead Stadium (16:30 ET, ESPN/ABC/ESPN+).

Questo è ciò che Hopkins voleva a questo punto della sua carriera. Era così felice dopo essere stato scambiato dal Tennessee in ottobre che successivamente ringraziò il direttore generale dei Titans Ran Carthon per averlo mandato ai Chiefs invece che a una squadra non contendente.

“Non gioco a calcio in modo significativo da un paio d’anni da quando probabilmente abbiamo iniziato (7-0) in Arizona (nel 2021), quindi ci vuole un livello di gioco diverso”, ha detto Hopkins. “Ho fatto molto, tutti i riconoscimenti che posso ottenere in termini di cose personali, quindi penso che solo giocare a calcio significativo a gennaio sia ciò che resta sulla lista.”

Nella sua dodicesima stagione NFL, il ricevitore dei Chiefs DeAndre Hopkins sta abbracciando un ruolo speciale che la squadra ha bisogno che ricopra. Immagini di Denny Medley-Imagno

C’È VOLUTO MOLTO TEMPO era giunto il momento che ciò accadesse, ma Hopkins sembrava giocare per i Chiefs. I Chiefs inseguirono Hopkins per un po’. Una volta hanno parlato con i cardinali di uno scambio. Lo hanno inseguito più tardi quando era un agente libero, ma invece ha optato per i Titani.

Il corteggiamento è culminato due anni fa, quando Hopkins si è imbattuto in Chris Jones durante un evento a Miami. La loro conversazione si è spostata su come sarebbe stato se Hopkins avesse giocato a Kansas City.

“Eravamo entrambi d’accordo sul fatto che avrebbe avuto molto successo con questo attacco”, ha detto Jones. “Stavano succedendo molte cose e sfortunatamente non siamo riusciti a prenderlo in quel momento. Ma per come funziona la vita, il cerchio si chiude. E sfortunatamente con gli infortuni, avevamo bisogno di un ricevitore largo.”

Il direttore generale senior Brett Veach era tra coloro che pensavano che Hopkins fosse diretto a Kansas City. Ciò era particolarmente vero quando Hopkins era un free agent due anni fa.

I Chiefs hanno perso JuJu Smith-Schuster, il loro wide receiver principale, e il wide receiver Mecole Hardman nel 2022 (entrambi i giocatori sono poi tornati). Avevano bisogno di qualcuno che guidasse un gruppo di wideout che all’epoca includeva Marquez Valdes-Scantling, Justin Watson, Kadarius Toney e Skyy Moore.

“Eravamo lì alla fine e il Tennessee era arrivato a un punto in cui non potevamo fare soldi”, ha detto Veach. “È andato in Tennessee, ma se avessimo i mezzi (per ingaggiarlo), penso che verrebbero qui.”

Dopo gli infortuni ai ricevitori larghi Rashee Rice e Hollywood Brown, i Chiefs finalmente ce l’hanno fatta in questa stagione, portando Brown e inviando una scelta al quinto round ai Titans, che diventerà la scelta del quarto round se i Chiefs raggiungeranno il Super Bowl.

“Ho fatto molto, ho ricevuto tutti i riconoscimenti anche a livello personale, quindi penso che l’unica cosa rimasta sulla lista sia giocare un calcio significativo a gennaio”, ha detto DeAndre Hopkins. Foto di Scott Winters/Icon Sportswire

QUANDO I CAPI scambiato per Hopkins, alla ricerca di un veterano per stabilizzare il loro ampio gruppo di ricevitori. A quel tempo, Smith-Schuster era fuori per un infortunio – insieme a Brown e Rice – anche se è tornato in formazione a novembre.

In Hopkins, hanno trovato qualcuno disposto a guidare un gruppo che include il potenziale rookie e la scelta al primo turno Xavier Worthy. Hanno visto Hopkins diventare un leader nel ricevere gli esercizi il primo giorno di prove, in un momento in cui molti veterani si sottomettono a coloro che sono stati con la squadra più a lungo.

“Abbiamo avuto giocatori che abbiamo acquisito a metà stagione e di solito il primo allenamento è un processo di feeling”, ha detto Veach. Sono sicuro che abbia fatto così per tutta la sua carriera, ma penso che sia importante quando entri in una squadra con un gruppo giovane.

“Non sai mai veramente quando porterai un ragazzo a metà stagione. Penso che (Hopkins) avesse molta fiducia proprio per la carriera che ha avuto e l’esperienza che ha avuto. lui.” ”

Hopkins è abituato ad essere il bersaglio preferito del suo quarterback. Ha guidato la sua squadra nei ricevimenti in sette delle sue prime 11 stagioni NFL. L’eccezione sono state le sue prime due stagioni in campionato. Con i texani, finì dietro il wide receiver della Hall of Fame Andre Johnson, e con i Cardinals saltò diverse partite a causa di un infortunio.

Hopkins non ha mai giocato per una squadra costruita come i Chiefs. Un tight end, Kelce, era il loro ricevitore principale, mentre un altro, Noah Gray, era il secondo della squadra nelle ricezioni da touchdown. Worthy è il loro terzo wide receiver da quando i Chiefs hanno ceduto Tyreek Hill tre anni fa (Smith-Schuster era in testa nel 2022 e Rice nel 2023).

Doveva essere disposto ad accettare un ruolo più piccolo di quello che aveva avuto per gran parte della sua carriera. Nessuna richiesta di palla, nessun incidente quando va a un altro ricevitore.

“Non era davvero così”, ha detto il coordinatore offensivo Matt Nagy. “Ci saranno alcune cose che vedrà durante il gioco e verrà da te e ti dirà: ‘Ehi, lo vedo.’ Mi piace. So che anche il coach Reid deve capire alla fine, ‘Okay, ti abbiamo preso.’

“È stato bravissimo nel rispondere a noi dicendogli questo, e non penso che questo dovrebbe cambiare. Ha giocato molte ripetizioni. Ha visto molte cose.”

Le credenziali di Hopkins per l’eventuale inserimento nella Pro Football Hall of Fame sembrano essere consolidate. È 16esimo nelle yard di passaggio (984), 21esimo nelle yard di passaggio (12.965).

Aiutare i Chiefs a vincere il terzo Super Bowl consecutivo non avrebbe fatto altro che rafforzare la sua eredità. Ecco perché i Chiefs hanno scambiato per lui e perché ha ringraziato i Titans per averlo mandato a Kansas City.

Ma sembrava godersi il viaggio lungo la strada.

“Durante tutta la mia carriera, sono stato un grande fan di ciò che Andy ha realizzato”, ha detto Hopkins. Non sono qui da molto, ma Coach Reid mi ha decisamente spronato come giocatore. Osserva sempre tutto quello che fai e vuoi uscire ed essere perfetto. Non sarai perfetto, ma vuoi fare del tuo meglio. C’è uno standard che ha e puoi sentirlo nello spogliatoio.

“Sono grato di essere qui. Lo sto ancora prendendo.”