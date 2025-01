Il WR dei Dolphins Tyreek Hill dice che sta “aprendo la porta” per lasciare Miami

Tyreek Hill è pronto a lasciare i deludenti Miami Dolphins dopo la stagione 2024.

“Non lo so nemmeno,” Hill ha detto ai giornalisti quando gli è stato chiesto quale fosse il suo messaggio ai suoi compagni di squadra in questa offseason dopo la sconfitta di fine stagione contro i New York Jets. “Questa è la prima volta che non sono ai playoff. Per quanto mi riguarda, devo solo fare ciò che è meglio per me e la mia famiglia. Che sia qui o chiunque altro, sono Finna, aprirò quella porta per me stessa.

“Sto aprendo la porta. Sono là fuori, fratello. È stato fantastico giocare qui, ma alla fine ho dovuto fare ciò che è meglio per la mia carriera. Sono troppo un concorrente per limitarmi a essere là fuori.”

In una domanda successiva, a Hill è stato chiesto se avrebbe dovuto lasciare Miami. Inizialmente ha detto: “Se è…” prima di andarsene.

Poco dopo, Hill è andato sui social media per ringraziare i fan dei Dolphins per il loro supporto, accennando alla sua possibile partenza.

L’allenatore dei Dolphins Mike McDaniel ha minimizzato il commento di Hill quando gli è stato chiesto dopo la partita di domenica.

“Non darò troppo peso alle dichiarazioni di delusione di seconda mano post partita”, ha detto McDaniel ai giornalisti. “Vedremo come andranno i colloqui tra me e lui nei prossimi giorni.”

A Hill mancano due stagioni nel prolungamento triennale da 90 milioni di dollari che ha firmato con i Dolphins ad agosto. Il 30enne ha avuto un 2024 relativamente scarso, ma è stato comunque produttivo nella sua nona stagione nonostante Tua Tagovailoa abbia saltato sei partite a causa di un infortunio. In 17 partite, Hill registrò 81 ricezioni per 959 yard e sei touchdown.

Nella offseason del 2019 (quando Hill ha giocato 12 partite con i Chiefs), questi sono i suoi numeri di yard e TD più bassi dal suo anno da rookie.

“È quello che è”, ha detto Hill quando gli è stato chiesto come ci si sente a non raggiungere le 1.000 yard in ricezione durante la stagione. “Così è la vita, amico. Alla fine, devo rivalutare molte cose della mia carriera, solo per vedere cosa devo fare per continuare a crescere come giocatore, per continuare a raggiungere quota 1.000. Indicatore di cantiere, è quello che è.”

Anche Hill non ha giocato nel quarto quarto della partita di domenica. Tuttavia, Hill e McDaniel hanno indicato un altro dalla cui decisione lo ha allontanato. Anche se Hill ha detto che aveva a che fare con un infortunio al polso destro che lo ha tormentato per gran parte della stagione, ha aggiunto: “L’allenatore mi ha tirato fuori”.

“Mi è stato comunicato che non era disponibile proprio prima del viaggio”, ha detto McDaniel dell’infortunio di Hill. “Non mi era stato detto che si trattava di un nuovo infortunio. L’attenzione era rivolta ai giocatori in campo”.

Come ha detto Hill, questa stagione ha segnato la prima volta nella sua carriera in cui non ha giocato nei playoff. Miami è andata 8-9 e gli infortuni di Tagovailoa hanno giocato un ruolo chiave nell’incapacità dei Dolphins di tornare nella postseason per il terzo anno consecutivo.

“È stata una stagione difficile”, ha detto Hill. “È un peccato non avere un QB1. Fa davvero male non averlo. (Tyler Huntley) ha fatto un ottimo lavoro sostituendosi, ogni volta che ha imparato l’attacco e ci ha fatto andare avanti. Ma ogni volta che ti manca il tuo giocatore in franchising, è un po’ uno schifo. “

