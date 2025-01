Il WR della LSU Kyren Lacy è accusato di incidente stradale mortale

La polizia di stato della Louisiana ha emesso un mandato di arresto per l’ex curatore fallimentare della LSU Kyren Lacy, accusato di aver causato un incidente in cui ha ucciso un uomo di 78 anni il 17 dicembre e di essere poi fuggito dalla scena senza prestare soccorso o chiamare le autorità.

La polizia di stato della Louisiana ha detto venerdì che Lacy sarà accusato di omicidio colposo, un crimine e utilizzo sconsiderato di un veicolo.

La polizia ha detto di essere stata in contatto con Lacy e il suo avvocato per farsi avanti.

Secondo un comunicato stampa della polizia di stato, Lacy stava presumibilmente guidando una Dodge Charger del 2023 sulla Louisiana Highway 20 e “ha superato incautamente più veicoli ad alta velocità attraversando la linea centrale ed entrando nella corsia in direzione nord mentre si trovava in una zona designata a divieto di transito”. .” .”

“Mentre Lacy sorpassava illegalmente altri veicoli, l’autista del camioncino diretto a nord ha frenato bruscamente e ha sterzato a destra per evitare uno scontro frontale con il Dodge in arrivo”, ha detto la Polizia di Stato della Louisiana.

“Il camioncino è stato seguito da una Kia Cadenza del 2017 il cui conducente ha sterzato a sinistra per evitare una Dodge Charger in arrivo. Quando la Kia Cadenza ha intrapreso un’azione evasiva per evitare di scontrarsi con la Dodge, ha attraversato la linea centrale e si è scontrata frontalmente con un Kia Sorento 2017 a sud.” .”

La polizia ha affermato che il 24enne Lacy ha girato intorno alla scena dell’incidente ed è fuggito “senza fermarsi per prestare soccorso, chiamare i servizi di emergenza o denunciare il suo coinvolgimento nell’incidente”.

Herman Hall, di Thibodaux, Louisiana, che era un passeggero della Kia Sorento, è poi morto per le ferite riportate nello schianto, secondo la polizia di stato. Hall aveva 78 anni.

Anche i conducenti della Cadenza e del Sorento hanno riportato ferite moderate, ha detto la polizia.

L’agente di Lacy, Rocky Arceneaux, ha dichiarato in un comunicato che il suo cliente “sta collaborando pienamente con le autorità”.

“Crediamo fermamente che i fatti alla fine riveleranno la verità, ma rispettiamo la necessità di un’indagine completa e approfondita”, ha affermato Arceneaux. ha detto la dichiarazione.

Lacy ha giocato due stagioni in Louisiana prima di trasferirsi alla LSU nel 2022. La scorsa stagione ha effettuato 58 ricezioni per 866 yard con nove touchdown e si è dichiarato per il draft NFL il 19 dicembre, due giorni dopo l’incidente.