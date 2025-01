Il WR Diontae Johnson ha rinunciato dopo due partite con i texani

Martedì gli Houston Texans hanno rinunciato al wide receiver Diontae Johnson mentre si preparano per la partita di playoff del turno di divisione di sabato contro i Kansas City Chiefs.

“Purtroppo non ha funzionato con Diontae”, ha detto martedì l’allenatore DeMeco Ryans. “Siamo con i capi.

Dopo la vittoria ai playoff dei texani contro i Los Angeles Chargers sabato, Johnson era visibilmente turbato nello spogliatoio. Era completamente vestito e sedeva nel suo armadietto, fissando con frustrazione la mancanza di tempo di gioco e di gol. Il running back Joe Mixon e il linebacker Azeez Al-Shaair hanno cercato di confortarlo e incoraggiarlo.

Johnson ha giocato solo 15 dei 70 scatti offensivi dei texani e ha ricevuto un solo bersaglio. Ha terminato la partita con una presa per 12 yard.

Johnson ebbe tre ricezioni per 24 yard in due partite con Houston dopo che i texani reclamarono che Johnson fosse esentato dai Baltimore Ravens il 23 dicembre. Baltimora passò dal ruolo di ricevitore dopo essersi rifiutato di iniziare una partita contro i Philadelphia Eagles il 1 dicembre.

Prima che i Ravens rinunciassero a Johnson, fu sospeso per una partita per il suo rifiuto di giocare contro gli Eagles. Baltimora lo ha acquisito in uno scambio dai Carolina Panthers il 29 ottobre, ma ha giocato solo 39 snap per la squadra e ha preso un passaggio per 6 yard.

I Panthers hanno acquisito Johnson dai Pittsburgh Steelers una stagione fa. Aveva 30 ricezioni per 257 yard e tre touchdown per Carolina quando fu assegnato ai Ravens.

Scelto dagli Steelers nel terzo round del draft 2019, Johnson ha effettuato 391 ricezioni per 4.363 yard e 25 touchdown a Pittsburgh. È diventato una selezione del Pro Bowl nel 2021 grazie alla sua stagione di sole 1.000 yard e a otto touchdown da record in carriera nell’ultimo anno del quarterback Ben Roethlisberger.

DJ Bien-Aime di ESPN ha contribuito a questo rapporto.