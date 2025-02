Illinois lutando contra Illini vs. O estado de Ohio Buckeyes Live Transpation Inform

Quem está tocando

Ohio State Buckeyes @ Illinois Fighting Illini

Registros atuais: Ohio State 12-8, Illinois 14-6

Como olhar

O que saber

Temos outro emocionante confronto Big Ten a tempo desde os Buckeyes do estado de Ohio e os Illinois Fighting Illini estão prontos para a dica às 13:00 ET no domingo no State Farmer Center. Os Buckeyes são pagos com alguns músculos ofensivos, uma vez que tiveram uma média de 80 pontos por jogo nesta temporada.

Illinois espera fazer o que a Penn State não poderia na quinta -feira: acabar com a sequência de vitórias do estado de Ohio, que agora está em três jogos. Tudo foi o caminho do estado de Ohio contra a Penn State, desde que o estado de Ohio saiu com uma vitória de 83-64. Os Buckeyes se acostumaram a varrer seus oponentes da quadra, já que agora venceu oito jogos por 19 pontos ou mais nesta temporada.

O estado de Ohio quebrou o navio ofensivo e terminou o jogo com 19 rebotes ofensivos. Esses são os rebotes mais ofensivos que publicaram desde março de 2024.

Enquanto isso, Illinois lutou contra a boa luta em seu confronto extra contra o Nebraska na quinta -feira, mas terminou com um resultado menos desejável. 80-74 caíram para os Cornhuskers. A luta contra Illini não estava à altura do seu potencial e achou a vantagem da vantagem que as probabilidades pensavam que haviam entrado no jogo.

Apesar de sua perda, Illinois viu vários jogadores subirem ao desafio e fazer peças notáveis. Kasparas Jakucionis, que perdeu o dobro em 18 pontos e 13 rebotes, foi talvez o melhor de todos. Menos útil para Illinois foi o tiro de três pontos 0-7 abismal 0-7 por Ben Humrichouse.

A vitória de Ohio aumentou seu recorde para 12-8. Quanto a Illinois, eles não foram agudos recentemente, desde que a equipe perdeu três de suas últimas quatro competições, o que colocou um jogador notável em seu recorde de 14 a 6 nesta temporada.

Esteja atento ao arco no jogo de domingo: o estado de Ohio é dinamite desde o Deep nesta temporada, pois fez 37% de seus três por jogo. No entanto, é uma história diferente para Illinois, pois eles apenas pregaram 31,4% de seus três nesta temporada. Dada a vantagem considerável do estado de Ohio nessa área, Illinois precisará encontrar uma maneira de fechar essa lacuna.

O estado de Ohio não pôde acabar com Illinois em seu confronto anterior em março de 2024 e caiu 77-74. O estado de Ohio pode vingar sua derrota ou a história é condenada a se repetir? Vamos descobrir isso em breve.

História da série

Illinois venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra o estado de Ohio.