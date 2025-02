Illinois vs. Capacidade de Wisconsin, previsão: 2025 seleções de basquete universitário, 18 de fevereiro, as melhores apostas para o modelo comprovado

O Wisconsin Badgers No. 11 receberá Illinois lutando contra Illini no Big Ten Play na terça -feira. Wisconsin tem 20-5 em geral, incluindo 10-4 no Big Ten. Illinois tem 17-9 em geral, incluindo 9-7 no Big Ten. Illinois derrotou Wisconsin, 86-80, em casa em 10 de dezembro em sua primeira reunião da temporada e os Fighting Illini venceram nove jogos consecutivos contra os texugos.

O TypeOff está programado para as 20:30 ET na terça -feira, do Kohl Center, em Madison, Wisconsin. Wisconsin é favorecido por 3,5 pontos nas últimas chances de Wisconsin vs. Illinois, enquanto o excesso/menos é de 161,5 pontos por consenso esportivo.

Illinois vs. Wisconsin SP PREAD: Wisconsin -3,5

Illinois vs. Wisconsin acima/Under: 161,5 pontos

Illinois vs. Linha Money Wisconsin: Wisconsin -179, Illinois +148

III: Lutando Illini são 1-1 contra a propagação (ATS) como uma estrada desamparada nesta temporada

WIS: os texugos cobriram a propagação em quatro jogos consecutivos

Por que Illinois pode cobrir

Illinois teve sua sequência de vitórias em dois jogos em uma derrota por 79 a 65 contra o número 11 de Michigan no sábado. Mas Lighting Illini jogou bem na estrada no Big Ten Play nesta temporada. Embora o recorde da conferência de Illinois Road seja de apenas 4-4, duas derrotas chegaram ao tempo extra e também perderam uma disputa de 80 a 78 contra o estado de Michigan. Fighting Illini venceu quatro jogos consecutivos em Madison, com sua última derrota na temporada 2018-19.

Illinois tem a pontuação número 1 ofensiva na conferência, tanto em geral quanto nos dez grandes jogos, já que os Illini de Fighting têm uma média de 81,7 PPG nas competições de conferência este ano. Sua agressão no vidro os ajuda enquanto lidera a conferência em rebotes totais, rebotes ofensivos e rebotes defensivos. Illinois é a equipe de rebotes defensivos número 1 no país (29,5 por jogo). Eles têm 11 anos no país como uma porcentagem de rebote ofensiva e 12º em uma porcentagem de recuperação defensiva e, se puderem controlar o vidro, poderão controlar melhor o resultado na terça -feira. Veja o que a equipe escolhe aqui.

Por que Wisconsin pode cobrir

Os texugos podem ter perdido nove jogos consecutivos contra o Illinois, mas esse é possivelmente o melhor time de texugos que o combate a Illini jogou durante esse período. Illinois nunca jogou Wisconsin com os texugos classificados ativamente entre os 10 primeiros e atualmente se sentem fora dos 10 primeiros do 11º lugar no país. Os Texugos venceram quatro jogos consecutivos e têm 12-2 em seus últimos 14 jogos para subir ao ranking mais alto da temporada.

O guarda sênior John Tonje, com seis anos de experiência em basquete universitário, é o quinto nos dez grandes em anotações e tem uma média de 18,7 ppg enquanto dispara 48,2% do campo e 42,9% em triplos no jogo da conferência. É perigoso além do arco, com 2,8 3 pontos por jogo da conferência, que ocupa o segundo lugar, e tem a melhor porcentagem de 3 pontos de qualquer pessoa na conferência, com uma média de pelo menos seis triplos por jogo. O guarda do segundo ano, John Blackwell, está adicionando 15,1 ppg como uma das melhores duplas em guarda da conferência, enquanto Wisconsin procura colocar essa corrida perdida se estendida contra um grande rival dos Big Ten atrás deles. Veja o que a equipe escolhe aqui.

