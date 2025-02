Illinois vs. Previsão do estado de Ohio, propagação, probabilidades do jogo de basquete, onde ver, canal de televisão, transmissão ao vivo

Um fim de semana emocionante do basquete universitário continua no domingo, quando o nº 18 de Illinois é o apresentador do estado de Ohio em um confronto da marquise Big Ten na CBS. Isso marcará a única reunião programada entre os Fighting Illini e os Buckeyes nesta temporada e será uma vingança da vitória de Illinois 77-74 sobre o estado de Ohio no torneio da última temporada.

Illinois perdeu quatro de seus últimos seis jogos, incluindo uma derrota no início desta semana na estrada para Nebraska. Durante sua sequência de frio, os Illini do Combate sofreram perdas contra a USC, o estado de Michigan, Maryland e Nebraska. Illinois tem 6-5 no jogo da conferência.

O estado de Ohio entra no fim de semana em uma sequência de vencedores de três jogos. Os Buckeyes começaram sua série de vitórias com uma vitória de volta à estrada contra Purdue e, desde então, derrotaram Iowa e Penn State para melhorar 5-5 no jogo do Big Ten.

Aqui está tudo o que você precisa saber antes do confronto deste fim de semana.

Como ver Illinois vs. O estado de Ohio vive

Data: Domingo, 2 de fevereiro | Tempo: 13h

Localização: Centro de Fazendeiro Estadual – Champaign, Illinois

TV: Cbs | Transmissão ao vivo: CbsSports.com, CBS Sports Application (Livre)

Illinois vs. Previsão do estado de Ohio, seleções

O estado de Ohio tem sido excelente durante sua sequência de vitórias. A vitória que retornou na estrada contra Purdue promoveu as vitórias sobre Iowa e Penn State. Esse confronto contra Illinois será o desafio mais difícil do estado de Ohio durante essa seção. Este jogo será reduzido para o jogo de guarda entre Bruce Thornton pelo estado de Ohio e Kasparas Jakučionis de Illinois. Illinois vence este jogo por trás de um ótimo dia de Jakučionis e Snaps Win Streak of Ohio State. Escolha: Illinois -6.5

