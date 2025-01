Imagem, caixa dos playoffs da NFL de 2025: programação completa do fim de semana do Wild Card para NFC e AFC depois que os Leões destruíram os Vikings

Tudo sempre fica uma loucura durante a última semana da temporada regular da NFL, e este ano não foi diferente. Durou até o jogo final da Semana 18 para determinar como seria o cenário dos playoffs da NFL de 2025 com o fim de semana do wild card pela frente.

O drama começou na manhã de domingo com o Tampa Bay Buccaneers tentando garantir a vaga final nos playoffs da NFC. Os Bucs precisavam de uma vitória sobre o New Orleans Saints para vencer a NFC South, e fizeram isso de forma espetacular. Tampa Bay perdia por dois dígitos no segundo tempo, mas acabou se recuperando para uma vitória por 27-19 sobre o New Orleans, que colocou os Bucs na pós-temporada da NFL pelo quinto ano consecutivo.

Na AFC, o Denver Broncos garantiu a última vaga nos playoffs da conferência com uma vitória por 38 a 0 sobre o time do Kansas City Chiefs que estava descansando a maioria de seus titulares. Isso eliminou o Cincinnati Bengals, que derrotou o Pittsburgh Steelers na noite de sábado para se manter vivo, e o Miami Dolphins foi eliminado simultaneamente no domingo, na derrota para o New York Jets.

A imagem dos playoffs da NFL foi finalmente decidida na noite de domingo, quando o Detroit Lions derrotou o Minnesota Vikings por 31-9, no último jogo da temporada regular. A vitória garantiu a NFC North, a cabeça-de-chave nº 1, um adeus e uma vantagem de jogar em casa no lado da NFC da chave para Detroit.

Vamos dar uma olhada em como tudo aconteceu após a ação de domingo, juntamente com o sorteio completo e a programação do fim de semana do Wild Card.

Imagem dos playoffs da NFL de 2025

Classificação dos playoffs da AFC

Bengalas (9-8): Para ter a chance de chegar aos playoffs, o Bengals precisava que o Chiefs vencesse o Broncos no domingo e isso não aconteceu, o que significa que o Bengals passará a pós-temporada em casa pelo segundo ano consecutivo.

Golfinhos (8-9): Os Dolphins foram oficialmente eliminados depois que os Broncos venceram os Chiefs, mas ainda assim perderam para os Jets na final.

Jogos de Wild Card da AFC

(5) Chargers em (4) Texans: sábado, 11 de janeiro (16h30 horário do leste dos EUA na CBS, Supremo+)

(6) Steelers em (3) Ravens – sábado, 11 de janeiro (20h ET no Prime Video)

(7) Broncos em (2) Bills: Domingo, 12 de janeiro (13h ET na CBS, Supremo+)

Bye Bye: (1) Chefes

Classificação dos playoffs da NFC

Falcões (8-9): Para que os Falcons tivessem alguma chance de vencer a NFC South, eles tinham que vencer e precisavam que os Buccaneers perdessem, mas nenhuma dessas coisas aconteceu. Os Falcons acabaram perdendo para os Panthers, por 44 a 38, na prorrogação, em jogo que terminou depois que os Bucs já haviam derrotado o Saints para fechar a divisão.

Jogos com curingas NFC

(7) Packers em (2) Eagles – domingo, 12 de janeiro (16h30 horário do leste dos EUA na Fox)

(6) Comandantes em (3) Buccaneers – Domingo, 12 de janeiro (20h ET na NBC)

(5) Vikings em (4) Rams – segunda-feira, 13 de janeiro (20h ET na ESPN/ABC)

Bye Bye: (1) leões

Chave dos playoffs da NFL de 2025