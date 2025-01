Imagem dos playoffs da NFL de 2025, classificação: Ravens conquistam AFC North, terceiro lugar; Bengals continua vivo com vitória

2024 NFL A temporada regular termina no domingo e a imagem dos playoffs finalmente fica clara. O Baltimore Ravens conquistou a AFC North com uma vitória por 35-10 sobre o Cleveland Browns, enquanto o Cincinnati Bengals permaneceu vivo na disputa dos playoffs com uma vitória sobre o Pittsburgh Steelers.

Os Miami Dolphins também continuam vivos na disputa dos playoffs. Denver pode garantir uma vaga nos playoffs com uma vitória sobre o Kansas City Chiefs na semana 18. Os Dolphins podem conquistá-la com uma derrota para os Broncos e uma vitória sobre os Jets, enquanto os Bengals podem garantir com as derrotas dos Broncos e os Golfinhos.

O Detroit Lions e o Minnesota Vikings jogarão pelo primeiro colocado para encerrar a temporada regular, com o vencedor ganhando a vantagem de jogar em casa nos playoffs da NFC, enquanto o perdedor cairá para o quinto colocado, saindo. na estrada na rodada do curinga.

Os Tampa Bay Buccaneers precisam de uma vitória para conquistar a NFC South. O Atlanta Falcons pode vencer a divisão com uma vitória e uma derrota dos Buccaneers.

Abaixo está um detalhamento da classificação da conferência com a programação da Semana 18 em andamento:

Imagem dos playoffs da AFC

1 z – chefes 15 1 0 0,938 2 e – faturas 13 3 0 0,813 3 x – corvos 12 5 0 0,706 4 e – jeans 9 7 0 0,563 5 carregadores x 10 6 0 0,625 6 x-steelers 10 7 0 0,588 7 Broncos 9 7 0 0,563 8 bengali 9 8 0 0,529 9 golfinhos 8 8 0 0,500 10 e – potros 7 9 0 0,438 11 e – Jatos 4 12 0 0,250 12 e-invasores 4 12 0 0,250 13 e – onças 4 12 0 0,250 14 e-titãs 3 13 0 .188 15 e – Patriotas 3 13 0 .188 16 e – marrom 3 14 0 0,176

z – fique tranquilo na primeira rodada

e – divisão garantida

x: vaga garantida nos playoffs

e – eliminado dos playoffs

1. Chefes de Kansas City (15-1)

Os Chiefs conquistaram a primeira colocação e a vantagem de jogar em casa com a vitória sobre os Steelers. Kansas City terá a única despedida na conferência e deverá descansar seus titulares na semana 18.

Cronograma restante: em Broncos

2. Búfalos (13-3)

Os Bills conquistaram o segundo lugar com a vitória esmagadora sobre os Jets. Eles enfrentarão a sétima cabeça-de-chave na rodada do wild card.

Cronograma restante: em patriotas

3.Baltimore Ravens (12-5)



Os Ravens conquistaram a AFC North com a vitória sobre os Browns. Baltimore será a terceira cabeça-de-chave nos playoffs.

4. Houston Texas (9-7)

Os texanos já conquistaram a AFC South. Eles serão o quarto cabeça-de-chave da AFC e jogarão em casa na rodada wild card dos playoffs.

Cronograma restante: em titãs

5. Carregadores de Los Angeles (10-6)

Os Chargers podem conquistar o 5º lugar com uma vitória sobre os Raiders. Eles serão o sexto colocado com uma derrota.

Cronograma restante: em invasores

6.Pittsburgh Steelers (10-7)

Os Steelers precisam de uma derrota para os Chargers para serem o quinto cabeça-de-chave nos playoffs. A derrota para o Bengals os deixou na 6ª posição, onde terminarão se os Chargers vencerem no domingo.

7.Denver Broncos (9-7)

Os Broncos estão a uma vitória de garantir uma vaga nos playoffs. Eles precisam vencer os Chiefs na Semana 18 para garantir uma vaga nos playoffs.

Cronograma restante: contra chefes

8. Cincinnati Bengals (9-8)

Os Bengals ainda estão vivos na disputa dos playoffs da AFC graças à vitória sobre os Steelers. Eles chegarão aos playoffs se os Broncos perderem para os Chiefs e os Dolphins perderem para os Jets.

Cronograma restante: nos Steelers

9. Golfinhos de Miami (8-8)

As esperanças dos Dolphins nos playoffs da AFC ainda estão vivas. Eles precisam de uma derrota dos Broncos e uma vitória sobre os Jets na Semana 18 para chegar aos playoffs.

Cronograma restante: em jatos

Eliminado da disputa dos playoffs

Sete times são eliminados da corrida dos playoffs da AFC: Raiders, Patriots, Titans, Jets, Jaguars, Browns e Colts.

Imagem dos playoffs da NFC



e – divisão garantida

x: vaga garantida nos playoffs

e – eliminado dos playoffs

1. Leões de Detroit (14-2)

Os Leões enfrentarão os Vikings pelo título da NFC Norte na Semana 18. O vencedor fica com o primeiro lugar e a vantagem de jogar em casa, enquanto o perdedor fica com o quinto lugar. Os Leões atualmente detêm o desempate contra o confronto direto. cabeça sobre os vikings.

Cronograma restante: contra vikings

2. Philadelphia Eagles (13-3)

Filadélfia conquistou o título da NFC East e o segundo lugar. Os Eagles jogarão contra os Commanders ou os Packers na rodada de wild card.

Cronograma restante: contra gigantes

3. Los Angeles Rams (10-6)

Os Rams conquistaram a divisão e podem garantir o terceiro lugar com uma vitória ou derrota dos Buccaneers. Espera-se que Los Angeles descanse seus titulares.

Cronograma restante: contra os Seahawks

4. Tampa Bay Buccaneers (9-7)

Os Buccaneers vencem a NFC South com uma vitória sobre o Saints. Eles precisam terminar com um histórico melhor que o dos Falcons para vencer a divisão, já que perderam os dois jogos para o Atlanta.

Cronograma restante: contra santos

5. Minnesota Vikings (14-2)

Minnesota jogará pelo título da NFC North e pelo primeiro lugar na próxima semana contra o Detroit, com o perdedor ficando com o quinto lugar nos playoffs. Os Leões atualmente ocupam o primeiro lugar com base na vitória frente a frente sobre os Vikings no início deste ano.

Cronograma restante: em leões

6. Comandantes de Washington (11-5)

Os Commanders garantiram uma vaga nos playoffs com uma vitória sobre os Falcons. Eles têm o desempate do recorde da conferência (8-3) sobre os Packers (6-5) para o sexto lugar e podem encerrar com uma vitória na próxima semana.

Cronograma restante: em jeans

7. Green Bay Packers (11-5)

Os Packers garantiram uma vaga nos playoffs e atualmente estão em sétimo lugar na NFC. Eles precisam de uma vitória e uma derrota do Commanders para o 6º lugar.

Cronograma restante: contra ursos

9. Falcões de Atlanta (8-8)

Os Falcons precisam de uma vitória e uma derrota dos Buccaneers na semana 18 para conquistar a NFC West.

Cronograma restante: contra panteras

Eliminado da disputa dos playoffs

Os Seahawks, Cardinals, Cowboys, 49ers, Saints, Bears, Panthers e Giants foram eliminados dos playoffs.