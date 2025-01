Immagine dei playoff della settimana 18 della NFL: scenari chiave, classifiche

Con solo 14 partite rimaste nella stagione regolare della NFL 2024, la settimana 18 di domenica ha dato il via a una conclusione selvaggia dei playoff. Dodici squadre hanno conquistato un posto dopo la stagione e dopo ogni turno di apertura nell’AFC e nell’NFC, ma entrambe le conferenze hanno ancora molto lavoro da fare.

L’AFC North si è deciso sabato quando i Baltimore Ravens hanno sconfitto i Cleveland Browns e hanno vinto allo spareggio sui Pittsburgh Steelers. In palio c’è anche il titolo NFC North e il primo posto nella NFC, con il vincitore della finale Minnesota Vikings-Detroit Lions che riceverà un addio al primo turno. Anche il titolo NFC South si ridurrà a una serie di partite domenica.

Ecco gli scenari chiave per la settimana 18, insieme alle proiezioni di semi e incontri del Football Power Index (FPI) di ESPN:

Scenario avvincente della Settimana 18 dell’AFC

Già protetto: Kansas City Chiefs (1 testa di serie), Buffalo Bills (2 testa di serie), Baltimore Ravens (3 testa di serie), Houston Texans (4 testa di serie), Pittsburgh Steelers, Los Angeles Chargers

Lottare: ha perso 19-17 contro Sabato a Cincinnati

Come gli Steelers possono ottenere il seme 5:

Pittsburgh avrebbe potuto conquistare la quinta testa di serie con una vittoria, ma ora devono aspettare per vedere come giocheranno i Chargers contro i Raiders.

Lottare: Sabato ha vinto 19-17 a Pittsburgh

Come i Bengals possono arrivare ai playoff:

La vittoria dei Bengals sabato è stata solo la prima parte di ciò di cui avevano bisogno per raggiungere i playoff. Adesso devono sperare in una sconfitta dei Broncos o in una sconfitta/pareggio dei Dolphins.

Lottare: contro Kansas City domenica, 16:25 ET, CBS

Come i Broncos possono arrivare ai playoff:

Lottare: ai NY Jets domenica, 16:25 ET, Fox

Come i Dolphins possono raggiungere i playoff:

Scenario avvincente della settimana 18 nell’NFC

Già protetto: Detroit Lions, Philadelphia Eagles (2-seme), Minnesota Vikings, Green Bay Packers, Los Angeles Rams, Washington Commanders

Lottare: contro Carolina domenica, 13:00 ET, CBS

Come i Falcons possono conquistare l’NFC South:

Lottare: contro Domenica a New Orleans, 13:00 ET, Fox

Come i Bucs possono conquistare l’NFC South:

Lottare: contro Minnesota domenica, 20:20 ET, NBC/Peacock

Come i Lions possono assicurarsi la testa di serie numero 1 e il vantaggio sul campo in casa:

Lottare: a Detroit domenica, 20:20 ET, NBC/Peacock

Come i Vikings possono consolidare il vantaggio del seme n. 1 e del campo in casa:

Quote di seeding dell’AFC secondo l’FPI di ESPN

Ingresso alle partite di sabato:

C. 1: K.C

C. 2: BUF

C. 3: SAL 94,6%; IPO 5,4%

C. 4: NUOVO

C. 5: IPO 67,7%; LAC 26,9%; SALDO 5,4%

C. 6: LAC 73,1%; IPO 26,9%

C. 7: 64,3%; MIA 25,3%; CIN 10,4%

Quote di seeding NFC secondo l’FPI di ESPN

Ingresso alle partite di sabato:

C. 1: IT 65,2%; MINIMO 34,8%

C. 2: PHI

C. 3: LAR 65,9%; TBC 34,1%

C. 4: TBC 50,1%; LAR 34,1%; ATL 15,8%

C. 5: MINIMO 65,2%; IT 24,8%

C. 6: WSH 73,9%; Gran Bretagna 26,1%

C. 7: Gran Bretagna 73,9%; WSH 26,1%

Proiezione del girone dei playoff NFL secondo l’FPI di ESPN

AFC

NFC