Immagini e suoni del Derrick Rose Day a Chicago

Il 4 gennaio 2025 è stato il Derrick Rose Day a Chicago e i Bulls hanno festeggiato di conseguenza.

Dall’annuncio del ritiro della maglia numero 1 di Rose al riscaldamento in onore dell’ex MVP, ci sono stati molti tributi al nativo di Windy City per tutta la notte mentre i Bulls affrontavano un’altra delle ex squadre di Rose, i New York Knicks.

Ecco alcuni dei migliori panorami e suoni del giorno (e della notte) di Derrick Rose allo United Center.

Rose scopre che il suo numero verrà ritirato

Nel momento in cui Pooh scopre il suo numero, è ufficialmente in rovina 🥹 pic.twitter.com/D8JZjXhdtG — Chicago Bulls (@chicagobulls) 4 gennaio 2025

Maglietta con logo Rose per i partecipanti al gioco

Rose esamina l’esperienza dello United Center con Derrick Rose

Pooh prova The Derrick Rose Experience nel nostro atrio dello United Center 🥹 pic.twitter.com/w0gUTNHQNg — Chicago Bulls (@chicagobulls) 5 gennaio 2025

I giocatori mostrano il loro amore per Rose attraverso la moda dentro e fuori dal campo

Zach mostra amore a Pooh 💚 pic.twitter.com/OKJ8T8L6G1 — Chicago Bulls (@chicagobulls) 4 gennaio 2025

Dalen ha presentato le Adizero Rose 1.5 per Derrick Rose Night 🌹@DalenTerry | #BullsKicks pic.twitter.com/Z4cY3CIKTS — Chicago Bulls (@chicagobulls) 5 gennaio 2025

Entrambe le squadre svolgeranno un riscaldamento il 1.4.25 ❤️ pic.twitter.com/86GghAY5fn — Chicago Bulls (@chicagobulls) 5 gennaio 2025

Calipari e Noè tra i presenti

Joakim e famiglia sono in casa ❤️ pic.twitter.com/6wL2laMVjR — Chicago Bulls (@chicagobulls) 5 gennaio 2025

L’allenatore Cal ha fermato Derrick Rose Night. pic.twitter.com/OldfyKHjwd — Chicago Bulls (@chicagobulls) 5 gennaio 2025

Molti articoli rosa tra la folla

Qualsiasi giorno 1 @CAT4Q tifosi là fuori? pic.twitter.com/ouSspYBgTH — Chicago Bulls (@chicagobulls) 5 gennaio 2025

Ci sono tantissime magliette dei Pooh stasera 🥹 pic.twitter.com/eh4tlXgYmr — Chicago Bulls (@chicagobulls) 5 gennaio 2025

Benny il toro rende omaggio

una volta Toro, per sempre🌹 pic.twitter.com/bCn4999Gvy — Benny (@bennythebull) 5 gennaio 2025

Il campione del popolo