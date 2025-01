Immagini e suoni della partita per il titolo College Football Playoff

Tutto scaturisce da questo.

Lunedì sera, gli Ohio State Buckeyes affronteranno i Notre Dame Fighting Irish nella partita del College Football Playoff National Championship. Una vittoria segnerebbe il primo titolo dell’Ohio State dalla stagione 2014, mentre il titolo di Notre Dame sarebbe il primo della scuola dalla stagione 1988.

I tifosi di entrambe le squadre si sono riversati ad Atlanta per la partita di campionato in prima serata. Ecco le immagini e i suoni della partita per il titolo College Football Playoff.



LeBron esplode dopo l’atterraggio nell’Ohio State

giocare 0:52 LeBron si fa avanti dopo il touchdown dell’OSU Il QB dell’Ohio State Will Howard si connette con Quinshon Judkins per un touchdown che ha entusiasmato LeBron James dalle suite.

Johrgia Peaches, 14 anni, esegue “America the Beautiful” con lo Spelman College Choir

L’artista del linguaggio dei segni è Johrgia Peaches 🔥 pic.twitter.com/NXpFDSqWwc — ESPN College Football (@ESPNCFB) 21 gennaio 2025

Bryce Harper, LeBron James e Chase Young mostrano sostegno per l’Ohio State ad Atlanta

LeBron e Bryce Harper in casa per Natty 😎 pic.twitter.com/NN30ftz0NY — College GameDay (@CollegeGameDay) 21 gennaio 2025

Chase Young è pronto a guardare i suoi Ohio State Buckeyes competere per i Nats 🏆 pic.twitter.com/0fLXzKiETV — ESPN (@espn) 21 gennaio 2025

Travis Scott è nell’edificio a scegliere i Fighting Irish sui Buckeyes

Travis Scott guida Notre Dame nel Campionato Nazionale CFP 🔥 📺 Campionato nazionale CFP alle 19:30 ET su ESPN pic.twitter.com/rVMZuZP7Dr — Centro Sportivo (@ Centro Sportivo) 20 gennaio 2025

Il campionato nazionale per questo tifoso segna la partita n. 104

Michael Barker ha visitato tutti gli stadi di football del college e ha trovato il posto peggiore tra tutti. Stasera si giocherà il titolo CFP, si spera in posti migliori. Leggi il suo viaggio qui.

RAGGIUNTE 104 PARTITE CFB IN UNA STAGIONE 🤯 Parliamo di dedizione da @cfbcampustour 👏 pic.twitter.com/Ure5bRMOfa — College GameDay (@CollegeGameDay) 20 gennaio 2025

Tutti mangiano bene al campionato nazionale

I contendenti al titolo nazionale sono nell’edificio

All-in Columbus Blue Jackets presso l’Ohio State

I Columbus Blue Jackets ripercorrono l’Ohio State prima della partita di stasera 🙌 Affronteranno i Red Wings nella Stadium Series 👀 il 1 marzo all’Ohio Stadium pic.twitter.com/jP7dwwbsrd — College GameDay (@CollegeGameDay) 20 gennaio 2025

L’Illinois settentrionale viene da una sconfitta di apertura della stagione di Notre Dame prima del campionato

L’unica scuola che ha battuto Notre Dame in questa stagione ha ricordato ai fan – e forse ai Fighting Irish – l’unica sconfitta del contendente al titolo prima del campionato nazionale con un messaggio di “buona fortuna”. L’Illinois settentrionale ha battuto Notre Dame 16-14 il 7 settembre per la prima vittoria della scuola contro un avversario tra i primi 10 -. PER SAPERNE DI PIÙ

Vibrazioni del portellone del campionato nazionale

Scarlett e grigio tutto il giorno 🌰#CFBPlayoff • #GoBucks pic.twitter.com/D8f9DYWFk0 — Playoff di College Football (@CFBPlayoff) 20 gennaio 2025

L’inverno comunque non ha mai disturbato i Buckeyes 🥶#CFBPlayoff • #GoBucks pic.twitter.com/YPrZxO9p0E — Playoff di College Football (@CFBPlayoff) 20 gennaio 2025

Le vibrazioni che gli irlandesi portano all’evento 🕺#CFBPlayoff • #Girish pic.twitter.com/WaqfqmOQXU — Playoff di College Football (@CFBPlayoff) 20 gennaio 2025

Discussioni per Natty

Il CFP evita Atlanta

La CFP fa al caso tuo, ATL! 🤩#CFBPlayoff pic.twitter.com/VhZbOjN7J2 — Playoff di College Football (@CFBPlayoff) 20 gennaio 2025

Vita di partito della PCP

È una festa di campionato 🎉#CFBPlayoff pic.twitter.com/iVk5PVQBR4 — Playoff di College Football (@CFBPlayoff) 20 gennaio 2025

Un assaggio di vita sporca

La vittoria ha un sapore così buono#CFBPlayoff pic.twitter.com/35eT29w2mR — Playoff di College Football (@CFBPlayoff) 20 gennaio 2025

Musica per le nostre orecchie dalla State Farm Arena

Knox spacca la notte 🎸#CFBPlayoff pic.twitter.com/21hAWl8xD2 — Playoff di College Football (@CFBPlayoff) 20 gennaio 2025

Myles ci ha rubato il cuore 🫶#CFBPlayoff pic.twitter.com/tP0dDlbanQ — Playoff di College Football (@CFBPlayoff) 20 gennaio 2025

I tifosi partecipano al Trofeo Trotto

Prendiamo molto sul serio il nostro trofeo 🏆#CFBPlayoff pic.twitter.com/9dZWrIhy9m — Playoff di College Football (@CFBPlayoff) 19 gennaio 2025

Trottiamo fino a lunedì 🏃‍♂️#CFBPlayoff pic.twitter.com/B9UE5WmL8W — Playoff di College Football (@CFBPlayoff) 19 gennaio 2025

Lil Wayne, Gucci Mane e Quavo spaccano la casa