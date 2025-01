Immagini e suoni delle semifinali dei College Football Playoff

E poi erano quattro.

Nei prossimi due giorni, Notre Dame Fighting Irish, Penn State Nittany Lions, Ohio State Buckeyes e Texas Longhorns cercheranno di completare la loro ricerca per un’offerta per la partita del College Football Playoff National Championship.

La semifinale inizia giovedì quando Notre Dame affronta la Penn State nelle semifinali dei College Football Playoff al Capital One Orange Bowl. Entrambe le squadre hanno ottenuto le prime due vittorie nei playoff in questa stagione e affronteranno il vincitore del Texas-Ohio State.

Anche la partita è storica.

Con l’allenatore di Notre Dame Marcus Freeman che affronta James Franklin della Penn State, un allenatore nero è sicuro di contendersi il campionato nazionale FBS per la prima volta nella storia. Penn State è l’unico semifinalista a giocare nel suo primo College Football Playoff.

Ecco le immagini e i suoni della semifinale dei College Football Playoffs.

Discussioni per stasera

Attrazioni dalla linea laterale di Notre Dame

Unità fantasma appaiono in Florida

