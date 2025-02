O ex -presidente da PCB, Sethi, culpou indiretamente o ex -primeiro -ministro de Imran Khan por lançar o declínio no críquete do Paquistão. No post em X, Sethi, cujo último PCB foi de dezembro de 2022 a junho de 2023, disse que o país estava com raiva do desempenho da equipe nacional. Paquistão, apresentadores de mestres do Paquistão, não há torneio após falhas.

“A Irmandade de Kryquet afirma que o Paquistão atingiu o Rock Dno. Por que a equipe de Krykieta, que já foi a número 1 nos T20s (2018) e os testes (2016) e Odis (1990 e 1996), que venceram o banheiro em 1992 e CT em 2017, hoje é equivalente ao Zimbábue? “Segundo Sethi, o outono começou em 2019, quando a nova administração do novo primeiro -ministro/patrono (Imran Khan foi então o primeiro -ministro e trouxe Ehsan Mani como presidente da PCB) mudou a estrutura nacional de críquete, que serviu muito bem no Paquistão Para o Paquistão para o Paquistão. Décadas e o substituiu pelo modelo híbrido australiano errado.

“A interferência política continuou; As regras confiantes da PCB se tornaram a norma – os treinadores estrangeiros foram empregados e enviados embalagens, os seletores foram indicados caprichos, as antigas rejeições foram empregadas para o mentor e a administração.

“Finalmente, a força do jogador, o confronto do capitão do ego e os grupos da equipe venceram uma gerência digna! Um resultado terrível está à nossa frente “, escreveu Sethi.

A nação é justamente ruim. A irmandade de críquete diz que o Paquistão atingiu o fundo. Por que a equipe de Krykieta, que já foi a número 1 nos T20s (2018) e os testes (2016) e Odis (1990 e 1996), que venceram o banheiro em 1992 e CT em 2017, hoje é equivalente ao Zimbábue?

Cair… – Sethi Hole (@naajamethi) 25 de fevereiro de 2025

Ele disse que o Paquistão certamente poderia restaurar seu críquete se todos reconhecerem a natureza dos problemas e marechais da honestidade, experiência, conhecimento e profissionalismo necessários para trabalhar.

Logo depois que Imran se tornou o primeiro -ministro, Sethi desistiu da PCB.

Isso abriu o caminho para a nomeação de Ehsan Mani, ex -presidente da MTC.

Em 2019, a PCB sobre o assunto das direções que Imran renovou o críquete doméstico que encerrou o antigo sistema de 16 a 18 da Associação Departamental e Regional competindo com o críquete de eventos domésticos e a estrutura de primeira classe de seis equipes foi introduzida.

Mais tarde, Imran também nomeou Ramiz Paradise como presidente em 2021, quando Mani se justificou antes de estender o contrato. Ramiz foi substituído em dezembro de 2022 após o colapso do governo de Imran Khan por Sethi.