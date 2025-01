In cambio, Steffen brilla mentre l’USMNT spazza via la Costa Rica

L’allenatore della Nazionale maschile degli Stati Uniti Mauricio Pochettino ha elogiato lo sforzo di Zack Steffen in porta contro il Costa Rica prima di chiarire che qualsiasi giocatore può guadagnarsi un ruolo da titolare in squadra con grandi prestazioni.

Il portiere dei Colorado Rapids è tornato in campo con l’USMNT per la prima volta da marzo 2022 e ha effettuato tre parate chiave per mantenere la porta inviolata nella vittoria per 3-0 all’Inter&Co Stadium di Orlando, in Florida.

“Ha giocato davvero, davvero bene oggi. Un paio di parate che sono state fantastiche e hanno mostrato la qualità del portiere. Perché per me e per noi, penso che il portiere debba parare in porta. Ed è stato fantastico oggi”, ha aggiunto . Pochettino ha detto dopo la partita.

“E poi puoi aggiungere diverse aree di lavoro con il portiere, ma la cosa più importante (è la porta inviolata). In questo tipo di situazioni, il portiere deve parare e ha mostrato le sue qualità, quindi sono felice per lui … oggi, con la sua opportunità, penso che sia positivo che noi, lo staff tecnico, sentiamo di poterci fidare di lui.”

Zack Steffen ha effettuato alcune parate straordinarie per mantenere la porta inviolata nella vittoria dell’USMNT sul Costa Rica mercoledì sera Credito fotografico: Dustin Markland/Getty Images

Steffen ha giocato un ruolo fondamentale nella corsa dell’USMNT alla Coppa del Mondo 2022 in Qatar prima di fallire nel roster sotto la guida dell’ex allenatore Gregg Berhalter. È apparso in sei partite di qualificazione, ottenendo un record di 4 V-1 P-1 Sconfitta e ottenendo due reti inviolate.

In totale, ha totalizzato 10 rinunce in 29 partite dal suo debutto in prima squadra il 28 gennaio 2018 contro la Bosnia ed Erzegovina.

“Sono stati un paio d’anni, una strada dura. Una strada dura, la mentalità. Sono felice di scendere in campo, innanzitutto… i miei compagni e gli allenatori mi hanno dato molta fiducia e io’ Sono felice di fare la mia parte e di mantenere la squadra quando sono stato chiamato e di finire bene il campo con uno shutout”, ha detto Steffen.

“È fantastico, mi dà fiducia e spero che dia molta fiducia ai miei compagni di squadra che possono contare su di me. È fantastico concludere il campo con una vittoria con tre gol e uno shutout, è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ho avuto una pausa, quindi buonanotte.”

Matt Turner ha servito come portiere titolare in diversi tornei, tra cui la recente Copa America 2024 e ha giocato un’amichevole contro il Messico in una delle prime partite di Pochettino da allenatore.

L’allenatore dell’Argentina ha espresso la sua soddisfazione per le prestazioni di Turner, ma continua a insistere sul fatto che la competizione per un posto servirà bene alla squadra.

“Penso che Matt sia stato fantastico. Matt e io abbiamo giocato nella nostra partita precedente. Ha giocato qualche settimana fa nella Coppa Carabao in Inghilterra con la sua squadra del Crystal Palace. Penso che stia lavorando davvero duro. Abbiamo avuto la possibilità di visitare gli allenamenti del Palace e guarda come funzionano Sì, penso che sia una cosa che valuteremo in ogni gruppo e poi prenderemo la decisione migliore. Penso che Matt meriti credito oggi perché è stato fantastico nelle ultime due partite contro la Giamaica, ha detto Pochettino.

“Oggi è toccato a Zack, e questo è positivo per aumentare la concorrenza. Siamo molto onesti e trasparenti e andiamo sempre con la verità e non nascondiamo nulla, quindi sanno che con la prestazione possono, sai, combattere per la posizione in luoghi diversi allo stesso modo “.

L’USMNT chiude la finestra di gennaio con due vittorie, una vittoria per 2-0 sul Venezuela e una vittoria contro la Costa Rica.

La squadra si concentrerà ora sulla preparazione per affrontare Panama nelle semifinali della Concacaf Nations League durante la prossima finestra FIFA di marzo.