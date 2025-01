In che modo la nuova leadership dei Titani influenzerà ciò che fanno? Con la prima scelta al draft?

NASHVILLE, Tennessee. – Il direttore delle operazioni calcistiche dei Titans, Chad Brinker, si è seduto mercoledì in una sala riunioni presso la sede della squadra e ha detto ai giornalisti che tutte le pietre sono state girate per il draft numero 1 in assoluto. Alludeva al fascino della posizione di direttore generale del Tennessee perché il franchise aveva quella scelta.

Ma c’era forza nella voce di Brinker quando parlava di costruire a lungo termine. Informazioni sulla traduzione di un elenco. Informazioni sulla stesura e sullo sviluppo per creare una nuova base per un elenco che ha un disperato bisogno di aggiornamenti.

Brinker ha riconosciuto che “non si può rinunciare al talento generazionale”, ma si è subito mosso per promuovere la sua utopia di uomo del personale.

“Se riesco a mappare perfettamente questo aspetto”, ha spiegato, “mi piacerebbe avere 30 scelte nei prossimi tre anni e 12 di queste scelte nella top 100. Sarebbe l’ideale”.

Né Brinker né Mike Borgonzi, l’ex dirigente dei Chiefs che mercoledì è stato presentato come il nuovo direttore generale del Tennessee, direbbero una cosa del genere. Ma scambiare la scelta numero 1 in assoluto, assumendo un rendimento ragionevole, sembra essere la mossa migliore per i Titani in questo momento. Hanno troppe esigenze in troppe posizioni premium per lasciarsi sfuggire l’opportunità.

Il quarterback non è l’unico problema. Il Tennessee non ha talenti promettenti da debuttante nel placcaggio destro e nel edge rusher O Largo ricevitore. E a causa dello scambio di L’Jarius Sneed della scorsa stagione, i Titans non hanno una scelta al terzo round quest’anno. Quindi hanno solo due scelte nella top 100 (n. 1 e 35).

Anche se le opinioni possono variare nell’edificio dei Titans, la maggior parte degli osservatori della lega non considera nessuno dei migliori quarterback di quest’anno – Shedeur Sanders del Colorado, Cam Ward di Miami – un talento generazionale.

Quindi scambiare il limite massimo e portare un quarterback veterano per competere con l’attuale Will Levis dovrebbe essere considerata un’opzione forte.

“Penso di avere delle sensazioni (sulla scelta n. 1), sì”, ha detto Borgonzi dei messaggi che ha ricevuto subito dopo aver assunto la carica di direttore generale per sostituire Ran Carthon. “Alcuni complimenti, ma (anche altri): ‘Restiamo in contatto’.”

L’unica altra volta in cui i Titani sono stati numero 1 è stato nel 2016, quando avevano anche un leader numero 1 in Jon Robinson. E ha scambiato quella scelta – insieme a una del quarto e sesto round – con i Los Angeles Rams per una scelta del primo round (n. 15), due scelte del secondo round (n. 43 e 54) e una terza. scelta del primo round (n. 76), nonché una scelta del primo e del terzo round nel 2017. Quella scelta ha prodotto i futuri All-Pro Derrick Henry e Jack Conklin, insieme a molti altri giocatori chiave che hanno aiutato il franchise a lanciare sei vittorie consecutive stagioni, inclusi due titoli di divisione, quattro presenze nei playoff e un posto nel campionato AFC.

Naturalmente, scegliere di più non garantisce il successo. Ma più scatti sono fondamentali per i Titani, le cui migliori scoperte nella classe draft dell’anno scorso sono state un nose tackle al secondo round (T’Vondre Sweat) e un cornerback al quinto round (Jarvis Brownlee Jr.). L’anno prima, era una guardia del primo turno (Peter Skoronski) e una riserva (Tyjae Spears).

Deion Sanders reagisce ai Titani che licenziano il GM prima che Shedeur si prepari per il draft

A Kansas City, Borgonzi ha giocato un ruolo fondamentale in una franchigia che ha trovato l’oro nelle scelte di metà turno come Sneed (quarto round), Travis Kelce (terzo round), Tyreek Hill (quinto round) e Justin Houston (terzo round).

“Le scelte al draft sono la nostra più grande forma di valuta”, ha detto Borgonzi. “Quindi, quando ci saranno opportunità di fare uno scambio per raccogliere più scelte, lo faremo. Questo è sempre l’obiettivo: ottenere quante più scelte possibili tra i primi 100…. Dobbiamo costruire una base fondamentale di giocatori per cambiare davvero la cultura.”

Brinker ha riconosciuto che la sua visione di “bozza e sviluppo” non è unica. Tutti nella NFL ne parlano. Ma crede che la realizzazione di quella visione e la disciplina per realizzarla siano separate.

Ha detto che il piano è quello di inserire più registi in un roster che ne ha un disperato bisogno.

“Dobbiamo attaccare queste posizioni premium con giocatori premium”, ha detto Brinker. “Dobbiamo avere ragazzi che possano affrettare il passante. Dobbiamo avere ragazzi che possano proteggere il passante. Dobbiamo trovare ragazzi che possano effettuare touchdown. Dobbiamo trovare ragazzi che possano prendere il passaggio palla via. Dobbiamo inserire dei registi in questo roster.

“E penso che tutto inizi con la bozza”, ha aggiunto Brinker. “È lì che costruisci il nucleo della tua lista.”

Il trading della scelta migliore aiuterebbe.

Ben Arthur è un reporter della NFL per FOX Sports. In precedenza ha lavorato presso The Tennessean/USA TODAY Network, dove si trovava I Titani battere lo scrittore di un anno e mezzo. Ha coperto Seattle Seahawks a SeattlePI.com per tre stagioni (2018-2020) prima di trasferirsi in Tennessee. Puoi seguire Ben su Twitter all’indirizzo @benyarthur .

