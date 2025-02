In che modo le giovani stelle sudamericane le convincono a muoversi a nord?

Oltre alle firme domestiche e domestiche, nessun gruppo di giocatori è più importante per la Major League rispetto al Sud America.

Questo argomento potrebbe essere fatto solo di talento dalla raccolta di giocatori che sono il titolo come superstar globale Lionel Messi. Ma ciò che è altrettanto importante è il numero impressionante di personaggi che abitano le squadre in tutta la regione.

Quando il campionato ha annunciato il suo Segnala sulla demografia dei giocatori la scorsa estateUn elenco dei cinque paesi più importanti che avevano Argentina, Brasile e Colombia negli Stati Uniti e in Canada. In effetti, al di fuori della California e New York, nessuno stato americano ha fornito più attori nel 2024 rispetto a tre paesi sudamericani.

E quando aggiungi l’Uruguay, il Venezuela, il Paraguay e altro, l’elenco completo della rappresentazione è notevole per la lega.

Allora perché MLS? Qual è l’attrazione della lega e in che modo i club tirano così tanti nomi dal Sud America? – Cesar Hernandez

MLS Lift ai sudamericani

I promettenti giovani giocatori sudamericani hanno spesso poco da dire dove li porteranno a calcio.

Editori birichini 2 correlati

Se arriva l’offerta, sono spesso circondati da forti interessi. Il loro club potrebbe aver bisogno di soldi per pagare il tuo conto salariale. Il loro agente poteva sognare una grande commissione. Il supporto è spesso una famiglia, spesso in una versione diffusa. Quindi il messaggio potrebbe essere: prendi l’offerta e firma l’accordo oggi, perché domani potresti farti male. Se l’offerta proviene da MLS, quindi lascia che sia.

Quindi non è il caso che ogni giocatore sudamericano che mette North vive un sogno profondamente tenuto a suonare in MLS.

Tuttavia, ci sono vantaggi e la prospettiva di giocare con o (più probabile) contro Messi e Luis Suárez non è la cosa principale. Né è la prospettiva di giocare in una competizione che apparentemente ha un certo senso di slancio, in cui ci sono legittime aspettative che verrà pagato in tempo ed evita alcuni problemi sociali della casa. Sebbene questi siano tutti buoni punti di vendita per veramente ambiziosi, c’è qualcos’altro.

L’attaccante brasiliano Talles Magno ha trascorso un po ‘di tempo con New York City FC e ha parlato con loro Globo EsporteHa mostrato un’ammirevole sincerità.

“Il problema era che ho lasciato Vasco da Gama con l’idea che MLS non fosse così forte, ma era completamente diverso da quello che mi aspettavo”, ha detto. “Pensavo che sarei stato nella prima squadra e sarei stato uno dei migliori, ma tutti erano più veloci di me.

“È stato uno shock per me. Ho dovuto lavorare sodo per svilupparlo. Il gioco è più veloce che in Brasile, la palla circola più velocemente e le squadre sono più compatte, un giocatore vicino a un altro, con un sacco di contatto fisico è più simile all’Europa che al Brasile. “

È un punto importante e come è la parola nel calcio, quello che può incoraggiare i giocatori sudamericani a dirigersi a nord. Sulla strada per l’Europa, MLS può fungere da una specie di casa a metà strada: un benvenuto negli Stati Uniti e per fare un passo attraverso l’Atlantico.

La grande esibizione di Diego Gómez per l’Inter Miami lo ha portato nella squadra della Premier League Brighton e Hove Albion per soli 21 anni. (Foto di Kyle Rivas/Getty Images)

Tuttavia, c’è un rischio. I migliori club europei stanno cercando di ottenere il loro talento dal continente esterno il più giovane possibile, preferibilmente per 18 anni.

Probabilmente ci è voluto Miguel Almirón Un po ‘di tempo per arrivare a Newcastle United dopo aver camminato attraverso il Paraguay e l’Argentina prima di trasferirsi ad Atlanta United. Altri potrebbero aver imparato una lezione. Aston Villa’s Jhon Dur e Brighton & Hove Albion’s Diego Gómez È entrato in Premier League più velocemente.

Nel caso di Gosse, un sogno vive. Ha vinto la lega paraguaiana, ha giocato con Messi per 18 mesi ed è ora a Brighton 22 anni fa. Questo è un modo per farlo. – Tim Vickers

Le storie di successo stanno preparando un modo

C’è il potere di conoscere il tuo posto nell’ordine del calcio mondiale e nonostante il ripetuto desiderio di coloro che sono incaricati di voler diventare una lega d’élite, MLS e i suoi club sono riusciti a vincere i giocatori con le loro condizioni di inizio per i giocatori con speranza di giocare in Europa.

“Ci sono molti esempi di giocatori che ci siamo trasferiti in Europa, quindi l’arrivo in MLS è un grande passo successivo”, ha dichiarato ESPN Andre Zanotta, Chief Football Officer/Sports Director FC Dallas. Per lui, è un semplice esercizio che enfatizza coloro che hanno usato Dallas come piattaforma.

“Abbiamo (Crystal Palace) Chris RichardsAbbiamo (Westerlo’s) Bryan Reynolds(PSV Eindhoven’s) Ricardo Pepi, (Lyon’s) Tanner Tessmann “, ha detto Zanotta.”Carlos Gruezo Abbiamo firmato dalla Germania e siamo tornati in Germania. “

Stream futbol Americas su ESPN+ Herculez Gomez e Cristina Alexander stanno discutendo delle più grandi storie e discutendo le migliori cime che il calcio in America offre. Streaming su ESPN+ (solo USA)

Quando ha guardato attraverso la lega, ha sollevato un altro successo come Durán e Gómez. Kurt Schmid, direttore sportivo di Real Salt Lake, usa la stessa strategia quando si cerca di persuadere qualsiasi firma.

“Uso questo parco giochi su tutti, non solo il talento sudamericano”, ha detto Schmid ESPN. “Penso che un parco giochi sia ovviamente un aspetto della pietra riflessiva, quindi abbiamo mostrato prove del concetto di trasferimento di giovani giocatori che abbiamo sviluppato in Europa”.

Anche un aumento del supporto della lega, come si può vedere principalmente attraverso la frequenza record, è un fattore. È impossibile dire se riflette una crescita sostenibile, a lungo termine o è semplicemente il risultato del più grande giocatore di football che si è unito al campionato, ma MLS e i suoi club sono giustificatin può vantarsi del suo numero storico di fan nel 2024.

“Quando parlo con i giocatori, parlo con loro di come il pubblico sta crescendo qui, quante più persone andranno agli stadi”, ha detto Zanotta. “Nel nostro caso, abbiamo esaurito ogni partita in casa la scorsa stagione.”

Oltre alla possibilità di giocare allo stadio ancora pieno, ci sono altri pareggi per i giovani giocatori che considerano MLS. C’è ancora l’opportunità di giocare insieme ai nomi come Suárez, Olivier Giroud, Marco Reus, Lorenzo InsigneE, naturalmente, Messi.

“Quello che è sempre stato”, ha detto Zanotta, “(è) una lega con stelle straordinarie, star internazionali.”

Anche se non hai la capacità di diventare il prossimo convertitore di giochi globali o non hai sogni europei, altri parchi giochi che vengono offerti è anche stabilità.

“Qualunque sia il club (che) sia RSL, LAFC, Inter Miami, Colorado, non importa se raggiungi i tuoi obiettivi di campo, puoi raggiungere i tuoi obiettivi fuori dal campo”, ha detto Schmid. “Puoi rimanere in questo campionato e anche nella stessa club e fare soldi che meriti, giocando bene, mentre molte volte, se questo passaggio prende immediatamente l’Europa e arriva in questo club di entrata, forse è la seconda divisione di un po ‘di terra, O sono in un paese più piccolo nella prima divisione – se ci riescono, devono muoversi, non possono fare i loro soldi lì, devono andare da qualche altra parte.

“Potresti essere qui per dieci anni se sei un giovane giocatore se vieni qui e realizzi i tuoi sogni, finanziariamente e sul campo.” – Hernandez