IN-W vs IR-W Dream11 Previsão Hoje Jogo 1 Índia Feminina vs Irlanda Feminina WODI Series 2025

Dicas e guia do Dream11 Fantasy Cricket para o primeiro WODI da Irlanda Women’s Tour of India 2025, a ser disputado entre IN-W vs IR-W em Rajkot.

A seleção feminina indiana está pronta para receber as mulheres irlandesas em uma série WODI de três partidas. Esta série será uma boa tarefa para os anfitriões experimentarem novas caras, já que o capitão Harmanpreet Kaur está descansado.

Smriti Mandhana liderará os anfitriões da série. A primeira partida entre as duas equipes será disputada na sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, no Saurashtra Cricket Association Stadium, em Rajkot.

As irlandesas visitaram recentemente o Bangladesh e vieram aqui preparadas de acordo com as condições. Portanto, esperamos uma competição acirrada para iniciar a série.

IN-W vs IR-W: detalhes da partida

Fósforo: Índia Feminina (IN-W) vs Irlanda Feminina (IR-W), 1ª ODI, turnê Feminina da Irlanda na Índia 2025

Data da partida: 9 de janeiro (sexta-feira)

Tempo: 11h IST / 05h30 GMT / 11h LOCAL

Evento: Estádio da Associação de Críquete Saurashtra, Rajkot

IN-W vs IR-W: Frente a frente: IN-W (12) – IR-W (0)

O confronto entre estas duas equipes tem sido de mão única. Ambas as equipes disputaram um total de 12 partidas do WODI até agora, com as Índias Femininas vencendo todas as 12 partidas.

IN-W vs IR-W: boletim meteorológico

A previsão para sexta-feira em Rajkot é clara e clara, sem sinais de chuva. A temperatura prevista atingirá no máximo 31° C com umidade em torno de 40 por cento, enquanto o vento soprará a uma velocidade média de 11 km/h.

IN-W vs IR-W: Relatório de tom

Espera-se que a superfície em Rajkot seja plana e será de grande ajuda para os batedores. Os jogadores terão ajuda inicial. Principalmente no primeiro turno, que está previsto para começar às 11h. Pode haver alguma umidade para aproveitar no início, mas depois pode não ajudar muito. Portanto, se você ganhar o sorteio, jogar boliche primeiro pode ser o ideal.

IN-W vs IR-W: XI esperado:

Mulheres indianas: Richa Ghosh (sem), Smriti Mandhana (C), Jemimah Rodrigues, Harleen Deol, Pratika Rawal, Deepti Sharma, Tanuja Kanwer, Minnu Mani, Priya Mishra, Titas Sadhu, Saima Thakor

Mulheres da Irlanda: Joanna Loughran (sem), Gaby Lewis (C), Rebecca Stokell, Una Raymond-Hoey, Orla Prendergast, Arlene Kelly, Leah Paul, Laura Delany, Aimee Maguire, Freya Sargent, Ava Canning

Dream11 Fantasy Team nº 1 sugerido IN-W vs IR-W Dream11:

IN-W vs IR-W 1º WODI 2025 Dream11 Equipe 1

goleiro: Richa Ghosh

rebatedores: Smriti Mandhana, Jemimah Rodrigues, Gaby Lewis

todo terreno: Deepti Sharma, Orla Prendergast, Laura Delany, Pratika Rawal, Arlene Kelly

jogadores de boliche: Priya Mishra, Titus Sadhu

Capitão de primeira escolha: Orla Prendergast || Capitão de segunda escolha: Pratika Rawal

Vice-capitão de primeira escolha: Jemima Rodrigues || Vice-capitão Segunda opção: Tito Sadhu

Dream11 Fantasy Team No. 2 sugerido IN-W vs IR-W Dream11:

IN-W vs IR-W 1º WODI 2025 Dream11 Team 2

goleiro: Richa Ghosh

rebatedores: Smriti Mandhana, Jemimah Rodrigues, Harleen Deol, Gaby Lewis

todo terreno: Deepti Sharma, Orla Prendergast, Laura Delany

jogadores de boliche: Priya Mishra, Titus Sadhu, Aimee Maguire

Capitão de primeira escolha: Harleen Deol || Capitão de segunda escolha: Jemima Rodrigues

Vice-capitão de primeira escolha: Deepti Sharma || Vice-capitão Segunda opção: Priya Mishra

IN-W vs IR-W: Previsão Dream11: Quem vai ganhar?

O histórico de confrontos diretos entre essas equipes indica o domínio da Índia. Portanto, vamos apoiar a história e prever que as indianas vencerão o primeiro jogo.

