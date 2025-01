IN-W vs IR-W Dream11 Previsão Hoje Jogo 2 Índia Feminina vs Irlanda Feminina WODI Series 2025

Guia e dicas de críquete de fantasia Dream11 para o 2º WODI da Irlanda Women’s Tour of India 2025, a ser disputado entre IN-W vs IR-W em Rajkot.

Foi um passeio no parque para as Mulheres da Índia no primeiro ODI contra as Mulheres da Irlanda. Os anfitriões derrotaram os visitantes por seis postigos e mais de 15 saldos restantes enquanto perseguiam um placar de mais de 240.

Essa foi uma exibição dominante das Mulheres de Azul, e elas tentarão continuar assim também no segundo jogo. As duas equipes se enfrentarão no segundo jogo da série no domingo, 12 de janeiro.

O próximo confronto começará às 11h no Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot. Os jogadores irlandeses não conseguiram conter os batedores indianos no primeiro jogo. A equipe da Índia começará a partida como a cabeça-de-chave.

IN-W x IR-W: detalhes da partida

Fósforo: Índia Feminina (IN-W) vs Irlanda Feminina (IR-W), 2ª ODI, turnê Feminina da Irlanda na Índia 2025

Data da partida: 12 de janeiro (domingo)

Tempo: 11h IST / 05h30 GMT / 11h LOCAL

Evento: Estádio da Associação de Críquete Saurashtra, Rajkot

IN-W vs IR-W: Frente a frente: IN-W (13) – IR-W (0)

A vitória no primeiro jogo foi a 13ª vitória das Mulheres da Índia sobre as Mulheres da Irlanda. Curiosamente, esses dois disputaram apenas 13 WODIs e todos terminaram a favor da Índia.

IN-W vs IR-W: boletim meteorológico

A previsão para sexta-feira em Rajkot é clara e clara, sem sinais de chuva. A temperatura prevista atingirá no máximo 31° C com umidade em torno de 40 por cento, enquanto o vento soprará a uma velocidade média de 11 km/h.

IN-W vs IR-W: Relatório de tom

O primeiro ODI teve uma boa superfície de rebatidas e as condições provavelmente permanecerão as mesmas para este jogo também. Existe alguma ajuda para os jogadores de boliche. Especialmente, os arremessadores lentos provavelmente terão mais aderência no campo. Quanto às rebatidas, é um paraíso com limites curtos e campos externos rápidos.

IN-W vs IR-W: XI esperado:

Mulheres indianas: Smriti Mandhana (c), Pratika Rawal, Jemimah Rodrigues, Harleen Deol, Tejal Hasabnis, Richa Ghosh (sem), Deepti Sharma, Saima Thakor, Sayali Satghare, Priya Mishra, Titas Sadhu

Mulheres da Irlanda: Sarah Forbes, Gaby Lewis (c), Orla Prendergast, Una Raymond-Hoey, Laura Delany, Leah Paul, Coulter Reilly (sem), Georgina Dempsey, Arlene Kelly, Freya Sargent, Aimee Maguire

Dream11 Fantasy Team nº 1 sugerido IN-W vs IR-W Dream11:

IN-W vs IR-W 2º WODI 2025 Dream11 Team 1

goleiro: Richa Ghosh

rebatedores: Smriti Mandhana, Jemimah Rodrigues, Gaby Lewis

todo terreno: Deepti Sharma, Orla Prendergast, Pratika Rawal, Laura Delany

jogadores de boliche: Priya Mishra, Titus Sadhu, Aimee Maguire

Capitão de primeira escolha: Smriti Mandhana || Capitão de segunda escolha: Laura Delany

Vice-capitão de primeira escolha: Pratika Rawal || Vice-capitão Segunda opção: Tito Sadhu

Dream11 Fantasy Team No. 2 sugerido IN-W vs IR-W Dream11:

IN-W vs IR-W 2º WODI 2025 Dream11 Team 2

goleiro: Richa Ghosh

rebatedores: Smriti Mandhana, Harleen Deol, Gaby Lewis, L Paul

todo terreno: Deepti Sharma, Orla Prendergast, Laura Delany, Arlene Kelly

jogadores de boliche: Priya Mishra, Aimee Maguire

Capitão de primeira escolha: Gaby Lewis || Capitão de segunda escolha: Laura Delany

Vice-capitão de primeira escolha: Deepti Sharma || Vice-capitão Segunda opção: Priya Mishra

IN-W vs IR-W: Previsão Dream11: Quem vai ganhar?

Em casa é muito difícil vencer a Índia nos três formatos. E depois da exibição dominante na primeira partida, torcemos para que a Índia vença também a segunda partida.

