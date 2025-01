IN-W vs IR-W Dream11 Previsão Hoje Jogo 3 Índia Feminina vs Irlanda Feminina WODI Series 2025

Dicas e guia do Dream11 Fantasy Cricket para o 3º WODI da Irlanda Women’s Tour of India 2025, a ser disputado entre IN-W vs IR-W em Rajkot.

A seleção feminina indiana fez história no segundo ODI contra as Mulheres da Irlanda, em Rajkot, ao registrar seu maior total na história do WODI. Eles registraram uma vitória clínica e assumiram uma vantagem incontestável de 2 a 0 na série.

Com isso conseguiu mais uma série em casa, na qual também não contou com alguns dos seus principais jogadores. Agora, essas duas equipes se enfrentarão no terceiro e último ODI da série.

O jogo será disputado na quarta-feira, a partir das 11h IST, no Estádio Niranjan Shah, em Rajkot. A Índia tentará registrar uma vitória limpa.

IN-W x IR-W: detalhes da partida

Fósforo: Índia Feminina (IN-W) vs Irlanda Feminina (IR-W), 3ª ODI, turnê Feminina da Irlanda na Índia 2025

Data da partida: 15 de janeiro (quarta-feira)

Tempo: 11h IST / 05h30 GMT / 11h LOCAL

Evento: Estádio da Associação de Críquete Saurashtra, Rajkot

IN-W vs IR-W: Frente a frente: IN-W (14) – IR-W (0)

A seleção feminina indiana continuou sua seqüência de vitórias sobre a Irlanda com vitória no segundo jogo. No total, essas duas equipes disputaram 14 WODIs até o momento e o Team India venceu todas as partidas.

IN-W vs IR-W: boletim meteorológico

A previsão para quarta-feira em Rajkot é muito clara e clara, sem sinais de chuva. A temperatura máxima deverá ficar em torno de 27° C e a umidade em 54 por cento.

IN-W vs IR-W: Relatório de tom

A superfície de Rajkot é bastante plana. A equipe Índia aproveitou muito bem as condições até agora. Ele não tem nada para jogadores de boliche. No entanto, jogadores com bons turnos ou cortadores podem ser eficazes até certo ponto. Não há vantagem em vencer o sorteio, pois as condições provavelmente permanecerão as mesmas durante todo o jogo.

IN-W vs IR-W: XI esperado:

Mulheres indianas: Smriti Mandhana (c), Pratika Rawal, Jemimah Rodrigues, Harleen Deol, Tejal Hasabnis, Richa Ghosh (sem), Deepti Sharma, Saima Thakor, Sayali Satghare, Priya Mishra, Titas Sadhu

Mulheres da Irlanda: Sarah Forbes, Gaby Lewis (c), Orla Prendergast, Laura Delany, Leah Paul, Coulter Reilly (sem), Georgina Dempsey, Arlene Kelly, Freya Sargent, Alana Dalzell, Ava Canning

Dream11 Fantasy Team nº 1 sugerido IN-W vs IR-W Dream11:

IN-W vs IR-W 3º ODI Dream11 Equipe 1

goleiro:Coulter Reilly

rebatedores: Smriti Mandhana, Jemimah Rodrigues, Gaby Lewis, Harleen Deol

todo terreno: Deepti Sharma, Orla Prendergast, Pratika Rawal, Laura Delany, A Kelly

Jogador: Priya Mishra

Capitão de primeira escolha: Jemima Rodrigues || Capitão de segunda escolha: Laura Delany

Vice-capitão de primeira escolha:Harleen Deol|| Vice-capitão Segunda opção: Priya Mishra

Dream11 Fantasy Team No. 2 sugerido IN-W vs IR-W Dream11:

IN-W vs IR-W 3º ODI Dream11 Team 2

goleiro:Coulter Reilly

rebatedores: Smriti Mandhana, Harleen Deol, Gaby Lewis, Jemimah Rodrigues

todo terreno: Deepti Sharma, Orla Prendergast, Pratika Rawal, Laura Delany, A Kelly

Jogador: Priya Mishra

Capitão de primeira escolha: Pratika Rawal || Capitão de segunda escolha: Orla Prendergart

Vice-capitão de primeira escolha: Smriti Mandhana || Vice-capitão Segunda opção: Priya Mishra

IN-W vs IR-W: Previsão Dream11: Quem vai ganhar?

A Irlanda não conseguiu igualar as habilidades dos jogadores indianos e tem enfrentado dificuldades. A seleção indiana é muito forte em casa. Também apoiamos a Índia na conquista do terceiro ODI.

