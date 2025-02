Inbl Pro U25 Kickstarts Nova era do basquete indiano

Delhi Dribblers registra uma vitória memorável sobre o Mumbai Titans no primeiro jogo do Inbl Pro U25.

O basquete indiano alcançou um marco histórico ontem com o lançamento da primeira temporada do Inbl Pro U25 no complexo esportivo Thyagaraj em Nova Délhi. O evento viu o presidente e fundador, o Brar Rupinder Inbl Pro declarou a liga aberta na presença do presidente da Federação de Basquete da Índia, Aadhav Arjun e as estrelas de Bollywood, Disha Patani e Rannvijay Singh.

Falando no lançamento, o presidente da Federação de Basquete da Índia, Aadhav Arjuna, comentou: “A primeira temporada do Inbl Pro é um testemunho do crescimento e potencial do basquete na Índia. Ao integrar talentos internacionais aos players nacionais, estamos sentados na base do sucesso esportivo. Esta liga inspirará a próxima geração e mostrará as capacidades da Índia no cenário global.

A partida inaugural contará com o calor de Cennai, enfrentando o Hyderabad Falcons, começando o estágio da liga, onde enfrentarão os guerreiros do Punjab, os drbers de Delhi, os Titãs de Mumbai e os garanhões de Gujarat em formato redondo até 24 de fevereiro. As quatro equipes superiores avançarão para as semifinais em 28 de fevereiro, que culminam na final de 1º de março na prestigiada Etihad de areia em Abu Dhabi.

Cada uma das seis equipes incluirá doze jogadores, divididos uniformemente entre atletas indianos e internacionais. Para incentivar ainda mais os jovens talentos, as equipes têm a opção de incluir dois jogadores de orientação (mais de 25 anos) para proporcionar uma experiência e liderança valiosas no tribunal.

A liga exibirá algumas das perspectivas de basquete mais brilhantes da Índia, incluindo Sahaij Sekhon, Gurbaz Sandhu, Pranav Prince, Arvind Kumar, Kushal Singh, Harsh Dagar e Aivender Singh, junto com o ex-jogador da NBA G-League Prince Singh. Eles competirão com estrelas internacionais experientes, como o ex -jogador da NBA Lamar Patterson, bem como Jock Perry, Lachlan Barker e Uche Dibiakaka, elevando o nível de competição.

Um recurso exclusivo do INBL Pro é a introdução do formato Rapid League, visto pela primeira vez na Nova Zelândia, projetado para acelerar o desenvolvimento dos jogadores. Este formato possui quatro salas de ritmo acelerado de quatro minutos cada, sem tempos de espera, garantindo uma ação de alta intensidade e maiores oportunidades de jogo para todos os membros da equipe. Para promover ainda mais o talento local, apenas três jogadores internacionais serão permitidos na quadra em um determinado momento.

Rupinder Brar, presidente e fundador da Inbl Pro, enfatizou a visão da liga, afirmando: “Inbl Temporada 1 é um passo transformador para o basquete na Índia. Esta liga fornece uma plataforma dinâmica para os jogadores emergentes competirem ao lado de estrelas internacionais, ao mesmo tempo em que oferecem ação emocionante para fãs.

A emoção para a liga foi amplificada ainda mais pela estrela de Bollywood, Rannvijay Singh, que compartilhou seu entusiasmo dizendo: “O basquete sempre foi um esporte de energia e paixão, e o Inbl Pro está pronto para levá -lo ao próximo nível na Índia. É incrível ver a mistura de jovens talentos indianos e superestrelas globais competindo juntos. Tenho certeza de que os fãs de basquete em todo o país apreciarão esta liga.

A INBL Pro temporada 1 será transmitida na Sony Sports Network e será transmitida ao vivo em Sonyliv. Jogos rápidos da liga estarão disponíveis no canal INBL Pro YouTube.

