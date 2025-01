Incêndios em Los Angeles forçam Genesis Invitational 2025 a deixar Riviera e local de substituição a ser determinado

O PGA Tour anunciou quinta-feira que o 2025 Genesis Invitational não será realizado no Riviera Country Club devido ao impacto dos incêndios florestais de Los Angeles. O terceiro evento principal da temporada do PGA Tour está agendado para 10 a 16 de fevereiro e a organização deverá anunciar um local substituto nos próximos dias.

“O foco do PGA Tour continua a ser a segurança e o bem-estar das pessoas afetadas pelo desastre natural sem precedentes na Grande Los Angeles”, divulgou o Tour em comunicado. “Estamos gratos pelos esforços para salvar vidas dos socorristas e pelo trabalho incansável que está sendo feito para acabar com os trágicos incêndios florestais.

“Em colaboração com Genesis, The Riviera Country Club e TGR Live, e por respeito à situação em desenvolvimento, determinamos que o Genesis Invitational 2025 será disputado em um local alternativo na semana de 10 a 16 de fevereiro. local e informações adicionais sobre o torneio serão fornecidas nos próximos dias.”

Riviera apareceu no PGA Tour desde 1929. Ele sediou o Genesis Invitational por quase dois anos desde 1972, com essas exceções em 1983 devido ao clube sediar o PGA Championship e em 1998, quando o clube deu as boas-vindas ao US Senior Open. cidade.

Embora não haja nenhuma palavra oficial do PGA Tour sobre onde o evento acontecerá, Golf Digest informou na semana passada que TPC Scottsdale pode estar online para fazer dupla tarefa. O WM Phoenix Open está agendado para a semana anterior e não seria a primeira vez na memória recente que uma parada do Tour hospeda torneios semanas consecutivas. Em 2020, Muirfield Village sediou o Workday Charity Open e o Memorial Tournament em semanas consecutivas.