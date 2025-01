Incêndios florestais em Los Angeles: o presidente do Rams explica a decisão de transferir o jogo wild card da NFL contra os Vikings para o Arizona

Em resposta aos incêndios florestais que assolam a área de Los Angeles, o jogo do playoff de segunda-feira entre o Minnesota Vikings e o Los Angeles Rams será transferido para o Arizona, anunciou a liga em comunicado na noite de quinta-feira. Especificamente, o jogo será realizado em Glendale, no State Farm Stadium, casa do Arizona Cardinals.

“No interesse da segurança pública, o jogo wild card Vikings-Rams de segunda-feira foi transferido do SoFi Stadium em Inglewood, CA para o State Farm Stadium, casa dos Arizona Cardinals”, dizia o comunicado da liga. “A decisão foi tomada em consulta com autoridades públicas, clubes participantes e a NFLPA.”

O anúncio acrescenta que o jogo será disputado no horário previamente agendado, às 20h ET, e irá ao ar na ESPN e ABC. Enquanto isso, os ingressos estarão à venda às 10h, horário local (13h ET) na manhã de sexta-feira via SeatGeek.com para titulares de ingressos para a temporada do Rams e serão liberados ao público em geral ao meio-dia, horário local (15h ET).

O confronto dos playoffs de segunda-feira estava programado para acontecer no SoFi Stadium em Inglewood, Califórnia, mas Os incêndios que devastaram o condado de Los Angeles. e forçou dezenas de milhares de pessoas a evacuarem as suas casas tem agora o NFL vá para um lugar mais seguro.

Na sexta-feira, o presidente da equipe Rams, Kevin Demoff, explicou por que foi tomada a decisão de mudar de local.

“Ontem (quinta-feira), pouco antes do incêndio em Kenneth, tivemos uma conversa com autoridades locais de segurança pública e eles começaram a expressar dúvidas sobre se conseguiriam equipar adequadamente o jogo, e não só isso, mas dava para ouvir a dor , a luta em suas vozes”, Demoff disse. “E ficou bem claro que a coisa certa a fazer era não jogar (aqui). Isso foi antes de irmos treinar e evacuar os jogadores por causa do incêndio em Kenneth e do incêndio que todos pudemos ver.”

Pouco depois disso, os Rams informaram à NFL que sua recomendação era que o jogo fosse transferido para um local diferente. Um fator que influenciou a decisão da equipe foi o fato de que os 500 quartos anteriormente reservados para os Vikings e oficiais da NFL agora podem ser usados ​​para evacuados do incêndio florestal.

“É de partir o coração para nossos torcedores e jogadores”, disse Demoff. “Nossos jogadores venceram um jogo do playoff em casa… Mas esta situação nos justifica jogar isso em outro lugar. Isso não diminui o que eles ganharam, não diminui a temporada incrível que tivemos.”

Outro fator para movimentar o jogo foi a possibilidade de incêndios florestais colocarem em risco qualquer pessoa que participasse, trabalhasse ou jogasse no SoFi Stadium se o jogo fosse disputado conforme programado.

“É apenas um reconhecimento de que algumas coisas são melhores que o futebol”, disse Demoff, “e devemos isso à nossa comunidade para garantir que este jogo possa ser jogado com segurança e não seja uma distração. foi a coisa certa a fazer.” lugar para comemorar um jogo.”

Embora a NFL tenha mudado os jogos no passado devido ao clima extremo, isso não tem precedentes nos playoffs. De acordo com a CBS Research, este será o primeiro jogo da pós-temporada além do Super Bowl disputado em local neutro no Super Bowl era.