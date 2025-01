Incêndios na Califórnia: o pai do piloto da NASCAR Garrett Smithley ajuda a combater incêndios florestais em Los Angeles com jatos particulares

Nos últimos meses, muitos esforços de divulgação e boa vontade nos desportos profissionais têm sido dedicados a ajudar as pessoas afetadas por desastres naturais, seja na região oeste da Carolina do Norte devastada pelo furacão Helene ou na área metropolitana de Los Angeles devastada por incêndios florestais nos últimos anos. semanas. No entanto, o que separa a NASCAR de outros esportes é a maneira muito direta como aqueles que estão dentro e ao redor das corridas de stock car ofereceram sua ajuda.

Imediatamente após Helene, Greg Biffle, ex-astro da NASCAR e indicado ao Hall da Fama, ganhou amplo reconhecimento por fornecer ajuda e socorro em todo o oeste da Carolina do Norte por meio de seu helicóptero particular. E agora, RK Smithley, pai do piloto da Xfinity Series Garrett Smithley, está voando em missões para ajudar a combater os incêndios florestais de Los Angeles.

Uma história recente publicada pelo The Athletic descreveu o velho Smithley, que trabalha para uma empresa privada de combate a incêndios aéreos e tem voado mais de seis missões por dia, lançando retardante de fogo de um DC-10 em Los Angeles. Para o seu filho, esse tipo de trabalho não é novidade, mas as circunstâncias trouxeram um novo e único nível de publicidade ao comércio familiar.

Falando à CBS Sports na quarta-feira, Smithley compartilhou que seu pai voltou para casa na segunda-feira, depois de 10 dias voando por Los Angeles, obtendo a maior publicidade que já teve em 11 anos pilotando aviões particulares de combate a incêndios. Os Smithleys ganharam um reconhecimento considerável em toda a indústria da NASCAR, com alguns comentando que Garrett de alguma forma não é “o maior durão da família“Apesar de ser piloto da NASCAR, algo com o qual ele não discorda.

“Isso apenas mostra a mentalidade semelhante da comunidade NASCAR, o fato de que todos trabalhamos juntos. E foi ótimo vê-lo obter o reconhecimento”, disse Smithley à CBS Sports. “Eu digo às pessoas o tempo todo que ele tem um trabalho muito melhor que o meu e, claro, muito mais significativo. E ele está realmente fazendo muito bem por aí. Para ele e todos os outros pilotos, sei que é gratificante para eles. ver todo o apoio e todo o alcance E tem sido ótimo ver a comunidade NASCAR me apoiar.

“Fiz um dia de produção de pré-temporada (na terça-feira) e foi legal ver quantas pessoas realmente prestaram atenção quando eu apareci em um evento como esse. Quase todo mundo em todas as estações que fui disse: ‘Ei, como está seu pai ?’ e isso e aquilo. E é muito legal de ver.

Embora Smithley tenha optado por uma carreira nas corridas e tenha passado a última década se estabelecendo nas três principais divisões da NASCAR, ele fez 76 partidas na Cup Series e 180 partidas no Xfinity com um top cinco, cinco top 10 e o melhor resultado da carreira, quinto em Daytona . Em 2018, o combate a incêndios é coisa de família. RK Smithley é um bombeiro de terceira geração, que inicialmente trabalhou como bombeiro voluntário em Ligonier, Pensilvânia, antes de se tornar piloto. E a família também tem uma forte formação militar, o que ajudará Garrett em sua carreira atlética nesta temporada.

Smithley fez parceria com a Hire Heroes USA, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar veteranos e cônjuges de militares a terem sucesso em suas carreiras civis, que será exibida no carro de Smithley em várias corridas nesta temporada, começando com a abertura da Série Xfinity em Daytona. Os laços militares de Smithley estendem-se desde seus avós, que serviram no Corpo de Fuzileiros Navais e no Exército, respectivamente, até quando seu pai voou em voos fretados militares e ele próprio trabalhou com instituições de caridade militares como escoteiro enquanto crescia.

“Para mim, sempre apoiamos os militares, mas algo que passa despercebido é a transição para fora do serviço militar”, disse Smithley. “Com o tempo, esses militares fazem a transição para o setor privado, e acho que isso tem sido uma grande lacuna, algo sobre o qual não se fala o suficiente. Achei que o Hire Heroes USA era uma grande oportunidade para construir este programa. um programa de cinco carreiras com eles, teremos candidatos a emprego que virão para a pista e ajudarão na transição, e estou muito animado para ver até onde isso pode chegar.

“Está muito bem documentado que ex-militares são ótimos funcionários e têm valores muito bons, uma ética de trabalho muito boa. Portanto, é uma oportunidade para essas empresas (em parceria com a Hire Heroes USA) verificarem vários requisitos diferentes e promoverem um ambiente realmente boa causa”

A 2025 Xfinity Series marca uma excelente oportunidade para Smithley. Depois de passar os últimos anos reunindo oportunidades para competir, inclusive no ano passado, depois que sua equipe desistiu no meio da temporada, ele foi listado como piloto em tempo integral do Ford nº 14 da SS GreenLight Racing e proprietário do carro desde um há muito tempo, Bobby Dotter. Ele também competirá pela Garage 66 no Cook Out Clash de abertura da temporada da Cup Series no Bowman Gray Stadium, e diz que espera disputar de cinco a sete corridas da Cup no No.

Embora Smithley diga que sua equipe está moderando suas expectativas como uma organização independente em um campo profundo do Xfinity (estabeleceu a meta de terminar entre os 20 primeiros em pontos de piloto e os 25 primeiros em pontos de proprietário), a familiaridade que tem com Dotter e o chefe da tripulação Jason Miller, combinado com a estabilidade há muito procurada entre piloto e equipe, oferece motivos para estar otimista de que pode ser o mais competitivo possível.

“O maior ponto positivo, além do contrato em tempo integral, é o fato de termos trabalhado juntos”, disse Smithley. “Já corri para Bobby antes, já trabalhei com Jason Miller antes e sempre corremos bem. Então, acho que há definitivamente muito otimismo e tenho esperança de que possamos alcançar todos os nossos objetivos e terminar estes corridas e, honestamente, adoraria estar aqui por muitos mais anos.

“Acho que é uma ótima organização e um lugar onde posso construir e para onde tenho orgulho de trazer patrocinadores.”