Incentivos de contrato da NFL para a semana 18: Mike Evans e Courtland Sutton entre os jogadores que buscam bônus no elenco

Ele NFL está se preparando para sua última semana da temporada regular de 2024. Com a Semana 18 chegando, a escalação oferece aos jogadores uma última tentativa de cruzar diferentes limites em seus contratos para ganhar um pouco de dinheiro extra antes do final da temporada. Uma vez que esses incentivos contratuais estão ao alcance de vários jogadores, também criam uma vantagem potencial nos mercados de jogos de azar, para que as pessoas em casa possam potencialmente lucrar com eles.

Claro, não é uma garantia, já que alguns clubes podem optar por descansar jogadores para os próximos playoffs, como fazem os Philadelphia Eagles e abrir mão de Saquon Barkley a chance de quebrar o recorde de Eric Dickerson. No entanto, Barkley conseguiu receber um bônus de $ 500.000 por registrar mais de 2.000 jardas de scrimmage, então ele terá isso para descansar.

Abaixo, destacaremos todos os incentivos contratuais notáveis ​​pelos quais os jogadores de toda a liga jogarão na Semana 18.

Contrato de incentivo cortesia de Observador.

O quarterback Kyler Murray tem 50 jardas corridas mais um touchdown corrido de uma escada salarial de $ 750.000.

O running back Zaven Collins está a um saco de alcançar um incentivo de US$ 300 mil.

O linebacker Kyle Van Noy pode ganhar outros US$ 250 mil com meio sack.

O running back Justice Hill está a oito recepções de receber um bônus de US$ 250.000.

O linebacker Von Miller pode ganhar US$ 1,5 milhão com mais um sack.

O cornerback Taron Johnson está a uma interceptação de receber um bônus de US$ 250.000.

O tight end Dawson Knox tem oito recepções e 89 jardas de recepção antes de um salto de $ 200.000 em sua escala salarial.

O atacante defensivo DaQuon Jones está a meio saco de receber um bônus de $ 250.000.

O tight end Mike Gesicki pode ganhar $ 125.000 com 3 jardas recebidas na semana 18.

O tackle defensivo Linval Joseph está a um sack de alcançar um bônus de $ 100.000.

O wide receiver Courtland Sutton está a 82 jardas de atingir o máximo de um bônus de US$ 2 milhões.

O linebacker Cody Barton pode ganhar US$ 250 mil com uma interceptação.

O lado defensivo Za’Darius Smith pode ganhar $ 250.000 com dois sacks na semana 18.

O running back Joe Mixon está a 107 jardas de um bônus de $ 250.000.

O lado defensivo Tyquan Lewis está a 1,5 sacas de alcançar um bônus de $ 100.000.

O wide receiver DeAndre Hopkins precisa de nove recepções para alcançar um bônus de US$ 250 mil. Ele também precisa de 140 jardas de recepção para alcançar outro bônus de US$ 250.000. No entanto, os Chiefs estão optando por descansar seus titulares na semana 18.

O running back Alexander Mattison precisa de mais oito recepções para dobrar seu bônus de recebimento de $ 125.000 já conquistado nesta temporada.

O cornerback Kristian Fulton precisa de uma interceptação para alcançar seu bônus de US$ 125 mil.

O running back JK Dobbins precisa de 58 jardas corridas para aumentar seu bônus já garantido de $ 300.000 para $ 450.000.

O running back Bud Dupree está a um sack de alcançar um bônus de $ 250.000.

O linebacker Tyrel Dodson precisa de um sack para alcançar um bônus de US$ 300 mil.

O lado defensivo Emmanuel Ogbah precisa de 1,5 sacks para ganhar um bônus de $ 500.000.

O lado defensivo Calais Campbell precisa de uma demissão para garantir um bônus de $ 300.000.

O linebacker Blake Cashman precisa de meio sack para alcançar um bônus de US$ 250 mil.

O tight end Tyler Conklin precisa de uma pegadinha para receber um bônus de $ 250.000.

O tackle defensivo Javon Kinlaw precisa de meio sack para ganhar um bônus de $ 250.000.

O quarterback Geno Smith está a 185 jardas de um bônus de US$ 2 milhões. Ele também precisa de uma taxa de conclusão de pouco mais de 69,7% para alcançar outro bônus de US$ 2 milhões e está a uma vitória de outro bônus de US$ 2 milhões.

O wide receiver Mike Evans pode ganhar US$ 3 milhões além de seu salário de 2025 registrando cinco recepções e 85 jardas de recepção na Semana 18.

O running back Tony Pollard precisa de 83 jardas corridas para alcançar um bônus de US$ 250.000. Pollard pode ganhar outros US$ 200 mil se registrar dois touchdowns corridos.

O linebacker Kenneth Murray precisa de meio sack para garantir um bônus de US$ 250 mil.

Edge rusher Arden Key está a 1,5 sacas de um bônus de $ 500.000.