Inclusão de Yashasvi Jaiswal A "Apreensão" Pela Índia no Troféu dos Campeões? BCCI emitiu um grande aviso

Yashasvi Jaiswal, de 23 anos, foi incluído na seleção indiana para o Troféu dos Campeões de 2025, embora ainda não tenha feito sua estreia no críquete no ODI. No entanto, apesar de acumular 1.771 corridas no críquete internacional em testes e T20Is em 2024, Jaiswal pode não aparecer no jogo XI para o Troféu dos Campeões, com o capitão Rohit Sharma e o vice-capitão Shubman Gill esperados para começar a rebater. Comentando sobre isso, o vencedor da Copa do Mundo de 2011, Suresh Raina, também compartilhou essa opinião, deixando de fora Jaiswal como titular.

Respondendo a uma pergunta da NDTV em entrevista coletiva na Star Sports Press Room, Raina admitiu que a inclusão de Jaiswal seria um problema para o Team India.

“Esta é uma questão importante. Certamente haverá preocupações sobre como Jaiswal entrará no onze inicial. Caso contrário, haverá apenas um canhoto entre os onze e esse é Rishabh Pant”, disse Raina.

“Então você colocará Jaiswal no número 3 ou abrirá e enviará Gill no 3, Virat Kohli no 4?” Raina disse.

Porém, apesar da falta de canhotos no XI indiano, Raina afirmou que não iria mexer na combinação inicial.

“Eu começaria com Rohit Sharma e Shubman Gill. Assim que Gill se preparar, ele marcará uma ótima pontuação. Mas Jaiswal será extremamente importante para Rohit Sharma como segundo abridor, especialmente se Rohit ou Gill se machucarem”, acrescentou Raina. .

Embora Gill tenha uma média de mais de 58 em ODIs, ele foi apenas o quinto maior artilheiro da Índia na Copa do Mundo de 2023 e também não conseguiu adicionar um século à sua pontuação. No entanto, Gill foi entregue como vice-capitão, continuando a viagem anterior do ODI pela Índia.

Por outro lado, Jaiswal marcou 582 corridas a mais do que Gill no ano civil de 2024, o que é sem dúvida um feito para a Índia no formato mais longo do jogo.