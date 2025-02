Incontra i rookie: cosa ci si può aspettare dalla classe F1 dal 2025

Nel 2025, il 30% della griglia di Formula 1 sarà composto da un nuovo arrivato, con sei piloti a debuttare quest’anno per tutta la stagione. Tre di questi nuovi arrivati ​​hanno uno o più Grand Prix inizierà il loro nome, ma nessuno di loro (incluso Liam Lawson di Red Bull) ha iniziato la stagione come pilota chiamato per la squadra F1.

Potresti avere familiarità con i “nuovi” nomi in F1 quest’anno, ma di seguito mappiamo sfide e opportunità uniche che ognuno di essi sta affrontando.

Numero di gara: 12

Record di corse:

2024: Formula 2, terminato sesto (due vittorie)

2023: Freca Champion (nove vittorie)

2022: campione tedesco e italiano F4

Quando questo Wolff scoprì che Lewis Hamilton sarebbe partito per la Ferrari nel 2025, gli ci vollero tutti e cinque i minuti per decidere su Antonelli come campione di sette volte. Un tale voto di fiducia nell’allora 17enne ti dirà tutto ciò che devi sapere su come Mercedes Antonelli-A sia altamente consapevole dell’Humbuk, che viene caricato sulle sue spalle molto prima della sua gara di debutto.

Per la preparazione dell’adolescente italiano per il suo significativo arrivo in F1, la Mercedes ha fornito oltre 5.500 miglia di test privati ​​nelle auto precedenti. Questo è stato durante questi test che il ritmo di Siro di Antonelli stava splendendo e la sua capacità di guidare l’auto al limite era quasi leggendaria.

Oliver Bearman, a sinistra e Andrea Kimi Antonelli sono due dei sei nuovi arrivati ​​che si uniranno alla griglia F1 nel 2025. Immagini Joe Portlock/Getty

L’anno scorso, l’annuncio italiano Wolff ha sottolineato il Wet Test F3 a Silverstone, dove Antonelli è saltato in macchina, è andato in pista e è tornato nella fossa quattro secondi più velocemente del miglior pilota successivo. La sua eroica vittoria ai Giochi di Motorsport con un polso rotto nel 2022 ha anche aggiunto alla leggenda in via di sviluppo Antonelli, mentre indica la resistenza di base, che senza dubbio gli serve bene in F1.

Nonostante la promessa ombrello, le domande rimangono sulla sua coerenza. Al Grand Prix dell’anno scorso, Antonelli ha avuto la possibilità di guidare W15 George Russell nella sua prima pratica. Il suo round di apertura è stato molto più veloce di quanto gli ingegneri del team si aspettassero (o hanno chiesto), ma il suo secondo round si è concluso in profondità negli incidenti in Parabolice.

Presto ci si può aspettare errori in qualsiasi carriera di F1 e Wolff ha spiegato che preferirebbe avere un pilota veloce che si schianta piuttosto che un pilota lento che evita i problemi, ma l’inizio della stagione netta sarà ancora in alto sui desideri di Antonelli.

Numero di gara: 87

Record di corse:

2024: Formula 1, concluso 18 di tre partenze (7 punti); Formula 2, terminato 12. (Tre vittorie)

2023: Formula 2, terminato 6. (Quattro vittorie)

2022: Formula 3, completato 3. (Una vittoria)

2021: campione italiano e tedesco F4

Bearman è uno dei piloti in questo elenco, che ha già un’esperienza di corse di F1 prima della loro prima stagione. Quando a Carlos Sainz è stata diagnosticata l’appendicite per il Gran Premio del Saudita Arabo dell’anno scorso, la Ferrari si è rivolta a Bearman, solo 18 anni per esibirsi come suo sostituto.

Con la sola formazione che si stava preparando, Bearman si è assicurato undicesimo posto sulla griglia in qualifica prima di segnare punti al suo debutto F1 con il settimo posto in gara. Più tardi nella stagione ha anche affrontato Kevin Magnussen ad Haas quando è stato bandito attraverso il fine settimana del Grand Prix dell’Azerbaigian e si è ammalato in Brasile. Sia Haas che Ferrari sono rimasti stupiti dalla coerenza delle esibizioni di Bearman e dal suo ritmo quando ha superato Hülkenberg in Brasile.

Lo sporadico Callups F1 faceva parte del motivo per cui la campagna F2 di Bearman sembra piuttosto media sulla carta, ma durante l’anno ha ancora segnato tre vittorie di sprint. I suoi collegamenti Ferrari significano che nei prossimi anni c’è un modo chiaro per far avanzare Bearman e Haas è un ambiente perfetto per lui per accelerare.

Numero di gara: 5

Record di corse:

2024: campione di Formula 2 (due vittorie)

2023: Campione di Formula 3 (due vittorie)

2022: FRECA, completato 6. (Due vittorie)

Sembra giusto che il campione al potere di Formula 2 guadagni un posto sulla griglia di Formula 1, ed è esattamente ciò che Sauber ha offerto a Bortolet per il 2025. Ma un anno fa ha anche ottenuto il campionato di Formula 3. Negli ultimi anni, solo tre piloti – Russell, Oscar Piastri e Charles Leclerc – hanno raggiunto questa performance – il che significa che Bortoleto è già in una società nobile.

L’anno scorso, la coerenza è stata la chiave del suo successo F2, con solo due vittorie da corsa e due posizioni pole durante la stagione, ma un totale di 19 migliori sei, il che lo ha aiutato ad accumulare 214,5 punti.

Unendosi a Sauber, una squadra che era saldamente radicata sul retro della griglia nel 2024, ha il suo lavoro di lavoro, ma è anche una squadra nella transizione, perché nel 2026 si basa sul rebranding. Mattia Binotto Boss alla fine della scorsa stagione (mentre il suo nuovo compagno di squadra Hülkenberg è stato firmato dalla precedente direzione all’inizio dell’anno), quindi dovrebbe avere molto supporto quando si alza a velocità.

Numero di gara: 7

Record di corse:

2024: Alpine Reserve Driver (corse Abu Dhabi GP)

2023: Formula 2, completato 3. (Tre vittorie)

2022: Formula 2, terminato 6. (Tre vittorie)

2021: Formula 3, completato 2. (Quattro vittorie)

Doohan, figlio del campione di MotoGP a cinque tempi, ha bussato alla porta F1 per un po ‘di tempo. Dopo essersi seduto a margine come il pilota di riserva di Alpine l’anno scorso, è diventato un candidato di spicco che ha fatto un passo quando si è scoperto che Esteban Ocon non avrebbe continuato nella squadra nel 2024.

È stato confermato come pilota di gara 2025 da Behind From Behind una serie di forti test privati ​​con Alpine e ha debuttato con il suo Grand Prix alla gara finale del 2024 dopo che Ocon legato a Haas si è trasferito nella squadra principale della squadra. Nonostante il desiderio di Alpine di seguire rapidamente il suo arrivo, il futuro di Dorohan è già almeno certo in questo elenco.

Sembra difficile speculare sulla posizione del conducente prima dell’inizio della stagione, ma la decisione di Alpine di assumere Franco Colapinto su un contratto pluri -anno a gennaio non è buona per gli australiani. Colapinto ha impressionato da Williams durante le sue nove gare nel 2024 e sarebbe un candidato perfetto che dovrebbe essere incluso nel sedile delle corse nel 2025, se disponibile. La sua presenza lascia Doohan con un margine zero per un errore in diverse gare di apertura, perché qualsiasi mancanza percepita di prestazioni o grandi errori darebbe una scusa perfetta per lo swap all’inizio della stagione.

Numero di gara: 6

Record di corse:

2024: classificato Formula 2 (quattro vittorie)

2023: Formula 2, terminato 14.

2022: Formula 3, terminato 4. (Tre vittorie)

2021: FRECA, concluso 5. (Due vittorie)

L’autunno della partenza Sergio Pérez dopo la stagione della squadra senior Red Bull ha aperto lo spazio per Hadjar per unirsi ai tori da corsa per il 2025. In effetti, Hadjar ha saputo della sua promozione prima dell’ultima gara del principiante del 2025 Bortoleto. Come un altro pilota junior della Red Bull in coda, è stata una scelta ovvia per colmare il divario che ha lasciato la promozione di Lawson, ma c’era una fase in cui la leadership del team era seriamente considerata da Colapinto.

Hadjar è senza dubbio veloce e l’anno scorso ha vinto il doppio delle gare in F2 di un possibile campione Bortoto, ma una caduta nella fine della stagione, in cui non è riuscito a ottenere un punto in due gare consecutive a Monza e Baku, alla fine si è rivelata essere Costoso per le sue speranze sul na na, questo ha diritto alla corona F2. Le esplosioni radio erano un altro tema delle campagne F2 di Hadjar, che potrebbero non essere tollerate dalla squadra F1 di proprietà di Red Bull.

Liam Lawson | 22 | Red Bull

Numero di gara: 30

Record di corse:

2024: Formula 1, completato 21 su sei partenze (4 punti)

2023: Formula 1, terminato con 20 partenze su cinque (2 punti); Giapponese Super Formula, completato 2. (Tre vittorie)

2022: Formula 2, completato 3. (Quattro vittorie)

2021: Formula 2, completato 9. (Una vittoria)

2020: Formula 3, completato 5. (Tre vittorie)

2019: Formula 3, terminato 11.

Con l’11 Grand Prix per due anni, è una sezione che Lawson chiede un nuovo arrivato, ma il 2025 sarà la prima volta ad avvicinarsi alla stagione di F1 dall’inizio. L’esperienza di queste 11 gare sarà preziosa, perché la sua stagione nuova arriva al lavoro più difficile in Motorsport: compagno di squadra con Max Verstappen.

Dal suo arrivo a Red Bull nel 2016, Verstappen è stato contro quattro compagni di squadra (Pérez, Alex Albon, Pierre Gasly e Daniel Ricciardo) e, tranne Ricciardo, che ha lasciato la sua volontà, ha guardato chiaramente in media. In questo senso, Lawson entra nel giorno del leone, ma viene con la promessa dell’anno con una gara vincente, che nessun pilota avrebbe mai rifiutato.

Quando la Red Bull ha raggiunto le possibilità junior e apparentemente contro l’idea di promuovere Yuki Tsunoda dai tori da corsa, c’è un desiderio più forte che mai prima dell’arrivo di Lawson. L’approccio insensato della Nuova Zelanda e lo stile di corse aggressivo erano ciò che lo faceva risaltare su Tsunoda, ed entrambi sarebbero stati essenziali per rendere la Red Bull una casa permanente.