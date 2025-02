"Incrível para vê -la morcego": RCB Star Ellyse Perry todos os elogios por Rich Ghosh

O veterano versátil Ellyse Perry ganhou elogios por Richy Ghosh por quebrar os 64 invictos no Royal Challengers Bengaluru (RCB), perseguir 202 e derrotar os gigantes de Gujarat (GG) por seis gols, dizendo que sua batida criou um incrível observador de batedores e paz . No estádio da BCA na noite de sexta-feira, Rich fez GG pagar muito por jogá-la em qualquer coisa, atingindo 26-Piłka 64, incluindo o sucesso do capitão Ashleigh Gardner para 23 corridas em 16º lugar em 16º lugar para mudar o jogo a favor do RCB e Ajude -os a iniciar a defesa do título da nota vencedora.

“Richa, faz isso com tantos e paz. Assistir é incrível. Você apenas sente que toda vez que a bola está do lado dela, ela a coloca na corda e faz com mais frequência do que não. Foi uma maneira incrível de terminar o jogo “, disse Ellys em um filme publicado no sábado.

O versátil versátil pisca de Kanik Ahuja também brilhou, atingindo o invencível 13-Piłka 30, porque ela e Richa dividiram a quinta fúria 93 de apenas 37 bolas. “Também foi ótimo para Kaniki. Faltava no ano passado por causa de uma lesão, então ela voltou para ela e teve uma influência imediata no grupo “, acrescentou Ellys.

Ellyse também fez 57 com um bastão para estabelecer o fundamento inicial da perseguição do RCB, mas o que fez as pessoas surpreender foram o abandono da captura de DeAndra Dottin. “Às vezes essas coisas acontecem. Ninguém significa uma sensação de pesca, mas sempre há outra oportunidade de mudar a equipe – ela disse.

Ellyse assinou, dizendo que as próximas partidas do WPL 2025 terão muitas atividades altas que são piscadas pelas equipes. “Esta será apenas a primeira de algumas perseguições que serão grandes este ano. Tinha uma impressão e acho que conseguimos as melhores condições piscando em segundo lugar. “

“Tivemos que fazer pleno uso e fizemos muito bem. Um críquete engraçado aparecerá nesta competição e estou feliz por fazer parte dela – ela concluiu.

O RCB enfrentará o Delhi Caps na segunda partida da liga em Vadodar em 17 de fevereiro.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).