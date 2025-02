Ind vs Ban Dream11 Previsão, Dream11 jogando 11, que escolhe o capitão, segundo jogo, Champions Trophy 2025

Você pode se tornar o vencedor do Dream11, incluindo esses jogadores em seu time de fantasia na partida Indic vs Ban.

A viagem ao Troféu dos Campeões da ICC começou. O segundo jogo deste torneio disputado no Paquistão e Eau Bajo Paquistão será disputado entre a Índia e o Bangladesh (Ind vs Ban). Onde o candidato mais forte do Grupo A deste torneio, a Team India enfrentará Bangladesh no Dubai International Cricket Stadium, em Dubai. Esta partida começará às 14h30, horário indiano, na quinta -feira, 20 de fevereiro.

Se você deseja ganhar muito formando uma equipe Dream11 na partida do IND VS BAN, as sugestões relacionadas à equipe de fantasia dadas aqui podem ajudá -lo muito.

Ind vs proibição: detalhes da festa

Fósforo: Índia vs Bangladesh, Grupo A, Champions Trophy 2025

Data de coincidência: 20 de fevereiro de 2025 (quinta -feira)

Tempo: Hora da Índia a partir das 14:30

lugar: Dubai International Cricket Stadium, Dubai (Eau)

Ind vs Ban Pirco de Pizo

O Dubai International Cricket Stadium de Dubai é um lançamento perfeito em verdadeiro significado. Aqui os batedores e os jogadores de boliche ajudam. Houve 58 ódio nesse campo. Onde falar sobre a pontuação média, foram 218 corridas. Ao mesmo tempo, a pontuação média dos segundos ingressos cai para 192 corridas. Ou seja, você vê um bom jogo neste campo.

Falando desse lançamento de Dubai, este é um ótimo lançamento, onde no começo a bola é boa no bastão. Mas uma vez que a bola é velha, a bola começa a se revezar aqui e os spinnings podem se beneficiar. Em geral, o campo não é muito rápido ou muito lento. Em tal situação, o jogo pode ser visto muito bem. Aqui, a equipe que joga primeiro em 58 ODI venceu 22 e a segunda equipe de entrada venceu 34 jogos.

Ind vs Ban Fantasy Conselhos

Nesta partida para a Team India, todo o olho estará no capitão Rohit Sharma. Que voltou aos últimos dias. Juntamente com ele, Shubman Gill e Shreyas Iyer estão em uma boa forma. Nessa situação, esses batedores provarão ser o jogador mais importante da equipe Dream11. Junto com isso, você pode incluir jogadores como Mohammed Shami, Akshar Patel e Varun Chakraborty em sua equipe de fantasia em seu time.

Por outro lado, ao rebater a equipe de críquete de Bangladesh, todo o capitão de Dharmadar Najmul Hasan Shanto, assim como Soumya Sarkar, Tohid Hondoy e Mushfiquur Rahim serão especiais. Em tal situação, você pode torná -los parte do seu sonho11. No boliche, para a equipe de Bangladesh, além de Mehdi Hasan Miraj, jogadores como a Taskin Ahm, Mustafizur Rahim pode incluí -los em seu time de fantasia.

Ind vs proibição: Potencial tocando xi

O possível jogo da Índia 11: Shubman Gill, Rohit Sharma (capitão), Virat Kohli, Shreyas Iyer, Kl Rahul (Wicktkeeper), Hardik Pandya, Akshar Patel, Ravindra Jadja, Kuldeep Yadav, Mohammed Shami, Arshdeep Singh.

O possível jogando Bangladesh 11: Jaaker Ali, Soumya Sarkar, Najmul Hasan Shanto, Mushfiquur Rahim, Tauhid Hondoy, Mehmudullah, Mehdi Hasan Miraj, Nasum Ahmed, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanjim Tamim Tamqib.

Ind vs Ban Match Dream11 (Equipe 1):

Ind vs Ban Dream11 Team 1

Guardião do wicket: Mushfiquur rahim

Batida: Rohit Sharma, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Shubman Gill

Tudo -Rounder: Ravindra Jadaja, Hardik Pandya, Mehdi Hasan Miraj, Mahmudullah

GOWLER: Arshdeep Singh, tarefa de Ahmed

A primeira opção do capitão: Rohit Sharma || Segunda opção do capitão: Hardik Pandya

Primeira opção de vice-prapingação: Ravindra Jaadaja || Segunda opção de vice-qualificação: Arshdeep Singh

Ind vs Ban Match Dream11 (Equipe 2):

Ind vs Ban Dream11 Team 2

Guardião do wicket: Mushfiquur rahim

Batida: Rohit Sharma, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Shubman Gill, Souumya Sarkar

Tudo -Rounder: Ravindra Jadaja, Hardik Pandya, Mehdi Hasan Miraj, Mahmudullah

GOWLER: Arshdeep Singh

A primeira opção do capitão: Shubman Gill || Segunda opção do capitão: Kohli Virat

Primeira opção de vice-prapingação: Mehdi hasan miraj || Segunda opção de vice-qualificação: Shreyas Iyer

