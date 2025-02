Ind vs Eng Dream11 Previsão hoje Match 2 Índia vs Inglaterra ODI Series 2025

Dream11 Dicas e guia de críquete de fantasia para o 2º ODI da série ODI da Índia vs Inglaterra 2025, que será tocada entre o IND vs Eng em Cuttack.

Foi outra caminhada no parque da Team India em Nagpur, já que eles venceram a Inglaterra por quatro postigos para tirar uma vantagem de 1-0 na série ODI de três jogos.

Agora, esses dois lados se enfrentarão no segundo ODI, que está programado para jogar domingo no Estádio Barabati, Cuttack. A Índia procurará selar outra série de ódio em casa.

A Inglaterra teve um ótimo começo com o bastão no primeiro ódio, mas sofreu um colapso, o que lhes custou o jogo. Os visitantes devem mudar um pouco sua abordagem e jogar de acordo com as condições e a situação. Enquanto isso, Virat Kohli retorna aos hosts.

Ind vs Eng: Detalhes da festa

Fósforo: Índia (Ind) vs Inglaterra (ENG), 2º ODI, Índia vs Inglaterra ODI Series 2025

Data de coincidência: 9 de fevereiro de 2025 (domingo)

Tempo: 13:30 é / 8:00 no GMT

Evento: Estádio Barabati, Cuttack

Ind vs Eng: Head sobre: ​​Ind (59) -ENG (44)

A vitória em Nagpur foi a 59ª Victoria pela Índia sobre a Inglaterra neste formato. Essas duas partes jogaram um total de 108 ódio até agora; A Inglaterra venceu 44, três não teve resultados e dois jogos empatados.

Ind vs Eng: previsão de tempo para o segundo ódio, Cuttack

O prognóstico para domingo em Cuttack prevê um clima claro com uma temperatura máxima de 30 ° C. É provável que a umidade esteja entre 35 e 40 %.

Ind Vs Eng: Relatório de Tone para o Segundo ODI, Cuttack

O estádio Barabati tem sido tradicionalmente um bom wickt para spinnings devido à sua rebote variável. Os marcapassos também podem usar condições muito bem em seu bom efeito. A pontuação média dos primeiros ingressos aqui é entre 230 e 235, com a equipe em segundo lugar com um recorde melhor.

Ind vs ENG: XIS PITICOS:

Índia: Rohit Sharma (C), Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Kl Rahul (WK), Hardik Pandya, Axo -Patel, Ravindra Jadaja, Harshit Rana, Kuldeep Yadav, Kuldeep Yadav, Mohammed Shami, Shami, Shami, Shami, Shami, Shami, Shami, Shami, Kuldeep Yadav, Kuldeep Yadav, Mohammede

Inglaterra: Ben Duckett, Philip Salt (WK), Joe Root, Jos Buttle

SuGADO DREAM11 FANTASY EQUIPE Nº 1 IND vs Eng Dream11:

Portátil: Jos Buttler, Phil Salt

Batedores: Virat Kohli, Joe Root, Shreyas Iyer, Shubman Gill

Todo terrenoS: Jacob Bethell, Hardik Pandya, Ravindra Jadaja, Axar Patel

Jogador: Jofra Archer

Capitão Primeira opção: Shubman Gill || Capitão Segunda opção: Joe Root

Vice-Capitán Primeira opção: Phil Salt || Vice Capitão Segunda opção: Kohli Virat

SuGADE DREAM11 FANTASY Equipe No. 2 Ind vs Eng Dream11:

Portátil: Jos Buttler, Phil Salt

Batedores: Ben Duckett, Joe Root, Shreyas Iyer, Shubman Gill

Todo terrenoS: Jacob Bethell, Hardik Pandya, Ravindra Jadaja, Axar Patel

Jogador: Mohammed Shami

Capitão Primeira opção: Ravindra Jaadaja || Capitão Segunda opção: Shreyas Iyer

Vice-Capitán Primeira opção: AXAR PATEL || Vice Capitão Segunda opção: Sim Buttler

Ind vs Eng: Dream11 Previsão: Quem vencerá?

O rebatedor foi o problema da Inglaterra ao longo deste passeio. É por isso que apoiamos a Índia a ganhar o segundo ódio.

