Ind vs Eng Dream11 Previsão hoje Match 3 Índia vs Inglaterra ODI Series 2025

Dream11 Dicas e guia de críquete de fantasia para o terceiro ODI da série ODI da Índia vs Inglaterra 2025, que será tocada entre o IND vs Eng em Ahmedabad.

Depois de vencer a série T20I, a Team India aprovou uma vantagem inesperada por 2 a 0 na série ODI de três jogos em andamento contra a Inglaterra. Os anfitriões registraram duas vitórias clínicas e abordaram alguns problemas antes do importante troféu dos campeões da ICC 2025.

Rohit Sharma voltou à forma com um século abrasivo, e todos os olhos estarão em Kohli Virat no terceiro ódio, pois sai de uma série de pontuações baixas nos formatos.

O terceiro ódio entre essas duas equipes ocorrerá na quarta -feira, 12 de fevereiro, no estádio Narendra Modi, Ahmedabad. A Índia pode fazer algumas mudanças em sua equipe e procurar uma varredura limpa. A Inglaterra lutou, mas não conseguiu aproveitar completamente suas possibilidades. Os visitantes procurarão evitar lavagem de dinheiro.

Ind vs Eng: Detalhes da festa

Fósforo: Índia (Ind) vs Inglaterra (ENG), 3º ODI, Índia vs Inglaterra ODI Series 2025

Data de coincidência: 12 de fevereiro de 2025 (quarta -feira)

Tempo: 13:30 é / 8:00 no GMT

Evento: Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

Ind vs Eng: Parte para: IND (60) -ENG (44)

A vitória no segundo jogo foi a 60ª vitória para a Índia sobre a Inglaterra neste formato. Essas duas partes jogaram um total de 109 ódio em geral; A Inglaterra registrou 44 vitórias, três jogos não tiveram resultados e dois jogos empataram.

Ind vs Eng: previsão de tempo para o terceiro ODI, Ahmedabad

O prognóstico para quarta -feira em Ahmedabad prevê condições quentes e úmidas com a temperatura máxima que atinge até 31 ° C. É provável que a umidade esteja entre 20 e 25.

Ind vs Eng: Tonic Fooy para o 3º ODI, Ahmedabad

É provável que a superfície do terceiro ódio em Ahmedabad seja outra ótima pista de rebatidas. No início, haverá ajuda para o marcapasso devido à umidade, mas à medida que o jogo avança, as condições de rebatidas melhorarão. Os batedores que podem ficar por um tempo podem ter um ótimo golpe. Poderíamos entrar para um jogo de mais de 300.

Ind vs ENG: XIS PITICOS:

Índia: Rohit Sharma (C), Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Kl Rahul (WK), Hardik Pandya, Axo -Patel, Ravindra Jadaja, Harshit Rana, Kuldeep Yadav, Arshdeep Singh Singh Singh Singh Singh Singh Singh Singh Singh Singh

Inglaterra: Philip Salt (WK), Ben Duckett, Joe Root, Harry Brook, Jos Buttle

SuGADO DREAM11 FANTASY EQUIPE Nº 1 IND vs Eng Dream11:

Portátil: Jos Buttler, Phil Salt

Batedores: Virat Kohli, Joe Root, Shreyas Iyer, Shubman Gill

Todo terrenoS: Liam Livingstone, Ravindra Jadaja, Axar Patel

Jogadores de boliche: Harshit Rana, Adil Rashid

Capitão Primeira opção: Ravindra Jaadaja || Capitão Segunda opção: Sim Buttler

Vice-Capitán Primeira opção: Joe Root || Vice Capitão Segunda opção: Kohli Virat

SuGADE DREAM11 FANTASY Equipe No. 2 Ind vs Eng Dream11:

Portátil: Jos Buttler, Phil Salt

Batedores: Ben Duckett, Joe Root, Shreyas Iyer, Shubman Gill, Rohit Sharma

Todo terrenoS: Ravindra Jadaja, Axar Patel

Jogadores de boliche: Harshit Rana, Adil Rashid

Capitão Primeira opção: Shubman Gill || Capitão Segunda opção: Shreyas Iyer

Vice-Capitán Primeira opção: Ben Duckett || Vice Capitão Segunda opção: Sim Buttler

Ind vs Eng: Dream11 Previsão: Quem vencerá?

Este é o último jogo para ambas as partes antes do Troféu dos Campeões da ICC 2025, para que eles procurem obter o melhor de seus principais jogadores. A Índia tem sido um lado formidável em casa, por isso também os apoiamos a ganhar o terceiro ODI.

