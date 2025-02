Ind Vs Eng: Equipe de críquete indiano jogando 11 para a série ODI contra a Inglaterra

A série de três jogos IND vs Eng Odi começará em 6 de fevereiro em Nagpur.

A Índia continuou seu Juggernaut vencendo o T20I sob Suryakumar Yadav, garantindo a série IND vs Eng T20i.

Agora, a atenção mudará a equipe ODI de Rohit Sharma enquanto enfrenta o lado de Jos Buttler em uma série ODI de três jogos. A série IND VS Engine ocorrerá de 6 a 12 de fevereiro, que será tocada em Nagpur, Cuttack e Ahmedabad.

A Índia manteve a maior parte da equipe que apareceu na Copa do Mundo de 2023, onde os anfitriões acabaram como corredores.

Depois disso, a Índia venceu uma série ODI na África do Sul com uma segunda equipe de corda, mas perdeu 0-2 no Sri Lanka, embora o rebatedor esteja em toda a sua força.

A Índia sentirá falta de Jasprit Bumrah pelo menos pelos dois primeiros ódio contra a Inglaterra, e é improvável que também apareça no terceiro ODI. No entanto, homens azuis foram conduzidos pelo retorno de Mohammed Shami.

Ind Vs Eng: a equipe de críquete indiana previu jogar 11 para a série ODI contra a Inglaterra

1. Rohit Sharma (C)

Embora haja perguntas sobre sua forma e lugar na equipe de teste indiana, não há dúvida sobre a posição de Rohit Sharma no lado ODI. É talvez o melhor abridor de ódio do mundo desde 2013 e desbloqueou besta agressiva nos últimos anos.

Depois de iluminar a Copa do Mundo de 2023 com aberturas rápidas, Rohit atingiu 157 corridas a uma taxa de ataque de 141 nos três ODI no Sri Lanka no ano passado em superfícies extremamente amigáveis ​​com a curva.

Um problema que Rohit gostaria de abordar na série IND VS Engine é sua incapacidade de transformar seu início em uma grande pontuação de forma consistente.

2. Shubman Gill

Nesse momento, Shubman Gill é o primeiro parceiro de abertura de opções de Rohit, mas estaria ciente da competição que ele está recebendo de Yashavi Jaiswal, que obteve um pedido para a série da Inglaterra e o Troféu Campeão da ICC 2025.

Contra o Sri Lanka, Gill alcançou apenas 57 corridas em três golpes a uma taxa de ataque de apenas 61.

3. Virat Kohli

Após um momento difícil no críquete do julgamento nos últimos meses, Virat Kohli retornaria ao seu melhor formato: Odi Cricket. O único homem que acumula mais de 700 corridas em uma única Copa do Mundo de ODI, Kohli conseguiu reunir apenas 58 corridas no Sri Lanka nos três ódios no ano passado. Eu estaria ansioso para conseguir um século Ventoso em breve.

4. Shreyas Iyer

Shreyas Iyer se divertiu durante a Copa do Mundo de 2023, onde consolidou na posição número 4 quando marcou 530 corridas, que incluíram um século memorável na semifinal contra a Nova Zelândia.

No entanto, o novo técnico Gautam Gambhir mudou para a ordem em ODI no Sri Lanka no ano passado, onde alcançou apenas 38 corridas. Com Rishabh Pant voltando para a configuração de Odi, o lugar de Iyer no XI está agora ameaçado.

5. KL RAHUL (WK)/RISHABH PANT

Após o acidente de carro da Pant em dezembro de 2022, KL Rahul selou a posição do nº 5 e Wickt-Keepper na equipe de Odi com um show de estrelas na Copa de 2023 e na Copa do Mundo de 2023, onde marcou 452 corridas. Mas o lugar de Rahul também foi arrastado por Gambhir e Sri Lanka e foi abandonado após dois jogos para incluir Pant.

Indo para a série IND VS Engine, não está claro quem seria o primeiro guarda de escolha. Gambhir poderia até incluir Rahul e Pant, que é uma esquerda, e libertar Iyer, que seria injusto e um passo atrás para a equipe de ódio, já que a Índia havia lutado há muito tempo com a posição número 4.

6. Pandya Hardik

Hardik Pandya é um dos jogadores mais importantes da Índia no críquete da bola branca, pois é um terreno de alta qualidade, uma corrida rara no críquete indiano. Pandya está em um bom lugar com o bastão e é um contribuinte regular com a bola.

Ele poderia até jogar como um terceiro marinheiro em Dubai, onde a Índia jogará seus jogos de troféu Champions. Mas contra a Inglaterra, seu papel pode ser o do quarto marinheiro.

7. Ravindra Jadeja

Ravindra Jadaja descansou da série ODI no Sri Lanka no ano passado. Sua última partida de ODI foi a final da Copa do Mundo de 2023.

As performances do Jadeje no White Ball Cryket nos últimos tempos não foram ideais. Ainda é um jogador de boliche ordenado, mas não um tomador constante de Wickt e seu rebatedor certamente reduziu alguns níveis.

Embora, naquele momento, Laadaja superará Axar para um lugar em Odi XI, o Suberrene sênior precisa produzir um desempenho vencedor de uma partida em breve.

8. Harshit Rana/Axar Patel

Com Jasprit Bumrah ferido, Rana provavelmente fará sua estréia no ODI contra a Inglaterra. Em sua estréia em T20i em Pune, ele pegou três Wickts e se jogou muito bem contra os batedores da Inglaterra que estavam encarregados de uma grande perseguição.

Dependendo da natureza dos lançamentos, é provável que Gambhir seja jogado entre Harshit e Axar.

9. Mohammed Shami

Na série IND vs ENG T20I, Mohammed Shami retornou ao International Crick após mais de 14 meses e agora está online para retornar ao ODI XI pela primeira vez na final da Copa do Mundo de 2023.

Mais do que seu boliche, os seletores e a gerência se concentrariam em seu estado físico e em como ele para após os jogos de Odi contra a Inglaterra, onde ele terá que jogar 10 overs em um jogo. Na ausência de Bumrah, Shami terá que ser o líder do boliche do boliche mais uma vez.

10. Kuldeep Yadav

Kuldeep Yadav se recuperou de um problema crônico da virilha esquerda e retornou no troféu de Ranji. Agora ele retornará ao críquete internacional após o troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024/25 será perdido.

Durante a Copa do Mundo, ele levou 15 Wickts e, no Sri Lanka, reivindicou quatro Wickts em uma economia de apenas 3,40.

11. Arshdeep Singh

Com Bumrah ausente, Arshdeep Singh deve compartilhar a nova bola e a velha bola com Mohammed Shami na série Ind Vs Engine.

Arshdeep jogou oito ódio até agora, no qual ele tomou 12 Wickts. Arshdeep registrou uma turnê Wickt em Joanesburgo na série ODI em dezembro de 2023, onde ganhou o prêmio Man of the Series.

